אלייז'ה בראיינט ( האתר הרשמי של הפועל ת"א )

המחזור החמישי ביורוליג ממשיך כעת לערב המשחקים השני שלו, כשלאחר הפסדה הדרמטי של מכבי ת"א אתמול לברצלונה, יריבתה העירונית מנסה לחזור למאזן חיובי אחרי שהפסידה במחזור הקודם לוולנסיה, כשהיא מארחת בסופיה שבבולגריה את בשיקטאש הטורקית, בה משחק אקס הצהובים סקוטי ווילבקין.

עונת היורוליג של האדומים היא די הפכפכה עד כה. אחרי הפסד דרמטי בבית לבאיירן מינכן במחזור הפתיחה, הם ניצחו שני משחקים גדולים: 80:81 על הכוכב האדום בבלגרד ו-98:102 ענק על ריאל מדריד בבית. עם זאת, הם הפסידו במשחקם הקודם במפעל לוולנסיה בתוצאה 93:82, למרות ערב ענק של אנטוניו בלייקני, שקלע 30 נקודות. החבורה של איטודיס הצליחה להתאושש ולנצח במשחקה הקודם, שהיה במסגרת מחזור הפתיחה של ליגת העל, כשגברה על הפועל באר שבע בחוץ 82:95, במשחק שבו זכו בלייקני וזאק לידיי למנוחה. לקראת המשחק הקרוב, סגל 12 השחקנים של האדומים אינו כולל אף שחקן ישראלי, כאשר אמיר קופי נכלל בסגל לראשונה מאז שנפצע.

הטורקים, שמודרכים על ידי מאמן נבחרת סרביה דושאן אלימפייביץ', פגשו העונה רק יריבות ספרדיות וישראליות ונמצאים במאזן זהה לזה של הפועל, עם שני ניצחונות ושני הפסדים בארבעת המחזורים הראשונים. הניצחונות שלהם הגיעו דווקא במשחקי החוץ, כשמלבד ה-93:109 על מכבי תל אביב, הם גברו גם על באסקוניה בספרד 84:92. את שני משחקי הבית שלהם, מול ברצלונה וולנסיה, הם הפסידו. בליגה הטורקית, הם אפילו נמצאים במאזן שלילי, כשמלבד הפסד לאנדולו אפס במשחק הפתיחה, הם הובסו מול טורק טלקום 88:63 במחזור האחרון.

זהו המשחק החמישי בין שתי הקבוצות, כשהפועל ת"א דומיננטית במפגשים עם ארבעה ניצחונות והפסד אחד בלבד, כשכולם היו במסגרת היורוקאפ. למרות זאת, אוהדי האדומים לא ישכחו את ההפסד הבודד, שכן הוא הגיע ברבע הגמר של המפעל בעונת 2023/24, במשחק שבו האדומים הובילו כבר ב-21 הפרש אך הפסידו אותו והודחו.

חמישיית הפועל תל אביב: אלייז'ה בראיינט, תומאס סטורנסקי, זאק ליידי, דן אוטורו, אמיר קופי

חמישיית בשיקטאש: דוון דוטסון, ג'יילן נאוול, אנתוני בראון, יוג'ין אומורוי, ווניין גבריאל

רבע ראשון 18:22 להפועל תל אביב