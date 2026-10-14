יובל זוסמן, מרוכז על קו העונשין ( רועי כפיר )

המחזור השלישי ביורוקאפ ממשיך בשעה זו כאשר הפועל ירושלים מחפשת ניצחון שלישי ברציפות בזירה האירופית כשהיא פוגשת למשחק חוץ באולם הקוליסאום בבורגוס את הקבוצה המקומית, שעד כה ניצחה משחק אחד והפסידה משחק אחד.

השחקנים של סשה אוברדוביץ', שמכוונים לזכייה במפעל השנה, מגיעים למשחק הזה עם רקורד טוב באירופה ויכולת הגנה נהדרת, כשבמשחק הראשון ניצחו 73:94 את רוסטוק הגרמנית בבית ובמשחק השני ניצחו בלובליאנה את צדביטה אולימפיה 64:75. החבורה מהבירה מציגה את ההגנה הטובה במפעל, כשהיא סופגת 68.5 נקודות בלבד למשחק. גם את ליגת העל פתחה ברגל ימין, כשהביסה את הפועל חולון בחוץ 69:92 והשכיחה את ההפסד למכבי ת"א בחצי גמר גביע ווינר.

בורגוס, שעורכת השנה את הופעת הבכורה שלה במפעל, פתחה את העונה ביורוקאפ עם ניצחון גדול 81:85 על צדביטה אולימפיה אבל במחזור הקודם הפסידה 93:80 למתחרה העיקרית של ירושלים על ראשות הבית, אריס סלוניקי. בליגה הספרדית, הקבוצה של המאמן פורפי פיסאק עומדת על ניצחון אחד ושני הפסדים, כשהיא ניצחה 81:94 את ליידה אך הפסידה 98:97 דרמטי לבסקוניה ו-96:87 לבילבאו.

שתי הקבוצות נפגשו שלוש פעמים בעבר, כשכל המפגשים היו במסגרת עונת 2019/20 של ליגת האלופות של פיב"א. בשלב הבתים כל קבוצה ניצחה בביתה, כשהמפגש הזכור לאוהדים הירושלמים היה ברבע גמר המפעל שנערך באתונה, שם הפסידו 92:65.

רבע ראשון: 18:24 להפועל ירושלים

חמישיית בורגוס: צ'ייס אודיגה, זיגה סמאר, בלסה קופריביצה, סקו דומביה וחואקין טבואדה.

חמישיית הפועל ירושלים: לרונזו בראון, איתן בורג, דייוויד רודי, קני לופטון ג'וניור ודושאן מילטיץ׳.

המשחק התחיל בקצב איטי מאוד של צבירת נקודות, כאשר אחרי 3 דקות התוצאה הייתה 2:2. המארחת קלעה שתי שלשות כדי לעלות ליתרון 4, וירושלים נראתה לא מסודרת התקפית. בורג קלע את השלשה הראשונה שלו במפעל, אך הקבוצה מהבירה ירדה לפסק זמן בפיגור 12:7. לופטון נכנס לעניינים, תפר חמש נקודות והחזיר את ההפרש למינימלי. ג'יילן סמית' עלה מהספסל, וסל שלו מעבר לקשת שם את ירושלים ביתרון, 16:17. שלשה נוספת של סמית' קבעה 18:24 לאחר עשר דקות של כדורסל.

רבע שני: 39:46 להפועל ירושלים