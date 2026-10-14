יאיר קרביץ ( לילך וויס-רוזנברג )

הפועל חולון רשמה הערב ניצחון בכורה נהדר בליגת האלופות של פיב"א, כשגברה 84:86 בחוץ על ספרטק סובוטיצה בתום מותחן גדול בסרביה. הסגולים הגיעו אחרי ההפסד הכואב לשולה במחזור הפתיחה ורצו להגיב, ובסופו של ערב צמוד ומלא תהפוכות הצליחו לצאת עם ניצחון חשוב במיוחד.

החבורה של פרדראג קרוניץ' פתחה מצוין וברחה כבר ברבע הראשון ליתרון דו-ספרתי, אך הסרבים לא אפשרו לה להשתלט על המשחק לאורך זמן. בכל פעם שחולון ניסתה להתרחק, המארחת הצליחה לחזור ולהקטין את הפער, כשהמחצית הראשונה הסתיימה ב-37:42 לסגולים והרבע השלישי ב-56:62.

גם בעשר הדקות האחרונות חולון ניסתה לשמור על היתרון, אך סובוטיצה המשיכה להפעיל לחץ, חזרה שוב ושוב למשחק ואף הורידה את ההפרש לנקודה בלבד. בדקות ההכרעה הסגולים הצליחו לעמוד בלחץ, ובמהלך האחרון ג'ילון פיפקינס קיבל הזדמנות להפוך את התוצאה עם שלשה, אך החטיא וחולון חגגה 84:86 דרמטי.

מעל כולם בלט אדאמה סאנוגו, שסיפק משחק אדיר עם 28 נקודות, כולל 3 מ-5 מחוץ לקשת, והיה האיש המרכזי של חולון לאורך ההתמודדות. שחר עמיר הוסיף 15 נקודות חשובות משלו, והסגולים יכולים לנשום לרווחה אחרי שרשמו ניצחון אירופי ראשון העונה והתאוששו מהפתיחה הלא פשוטה, כשכעת מצפה לפרדראג קרונציץ' שני משחקים בליגה הישראלית מול הפועל אילת והפועל באר שבע/דימונה, כשאחר כך מצפה משחק מול רסטה וכרטה הגרמנית (בעוד שבועיים).

קלעו להפועל חולון: אדאמה סאנוגו 28 נקודות, שחר עמיר 15 נק', לסטר מדפורד 11 נק', ריבאלדו סוארס 10 נק' ו-7 ריב', יאיר קרביץ 8 נק' ו-9 אסיסטים, נתנאל ארצי וקלודל האריס ג'וניור 4 נק' כל אחד, סם איוריו 3 נק' ו-5 ריב', ברנדון ג'ונס 2 נק' טי ג'יי הוליפילד 1 נק'.

רבע ראשון: 14:27 להפועל חולון

חמישיית הפועל חולון: יאיר קרביץ, סם איוריו, קלודל האריס ג'וניור, ריבאלדו סוארס ואדאמה סאנוגו.

חמישיית סובוטיצה: איגור דרובנג'אק, לוקה קרובינה, ג'ילון פיפקינס, דליבור איליץ' ודנילו ניקוליץ'.

איליץ' פתח עם שתי נקודות מהעונשין, סאנוגו ואיליץ' החליפו סלים, סוארס דייק פעמיים מהקו, איליץ' השיב עם לייאפ, כשאז חולון השלימה ריצת 0:8 וברחה ליתרון ראשון במשחק, 6:14. פיפקינס קלע מחצי מרחק, אך איוריו ענה עם שלשה ענקית וזה 8:17 לחולון. הקבוצות החליפו סלים, ג'ונס וסוארס קלעו ארבע נקודות וחתמו רבע נהדר.

רבע שני: 37:42 להפועל חולון

הסרבים פתחו את הרבע עם ריצת 0:8, כשאחרי שלוש דקות ללא סל, ארצי קלע לייאפ ועצר את הבצורת הסגולה, פיפקינס וארצי החליפו סלים, 24:31 לחולון. הקבוצות המשיכו להחליף סלים גם במשך שלוש הדקות הבאות, הסרבים הגיבו עם ריצת 2:8 וצמצמו לשתיים הפרש בלבד, 37:39 לחולון, אך שחר עמיר דאג להגדיל את ההפרש עם שלשה עם הבאזר.

רבע שלישי: 56:62 להפועל חולון

אחרי שתי דקות וחצי ללא סל, איליץ' עצר את הבצורת עם נקודות מתחת לסל, סוארס החזיר מנגד, האריס ג'וניור הוסיף מהעונשין, ירמיק ענה עם שלשה, חולון ענתה עם חמש נקודות בהתקפה אחת, מדפורד צלף מחוץ לקשת, 46:53 לסגולים. הסרבים השלימו ריצת 0:5 וצמצמו, עמיר צלף שלשה, דרובנג'אק החזיר לו, הסגולים השלימו ריצת 0:6 וברחו ליתרון, ניקוליץ' חתם את הרבע עם סל בצד השני.

רבע רביעי: 84:86 להפועל חולון