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אוסטין ווילי שומראוסטין ווילי שומר
אוסטין ווילי שומר
(IMAGO)
בנוסף למשחק של הפועל תל אביב מול בשיקטאש, המחזור החמישי ביורוליג המשיך עם שני מפגשים נוספים הערב (רביעי), כאשר באיירן מינכן ניצחה 93:101 את אנדולו אפס. בנוסף, וירטוס בולוניה ניצחה 94:96 לפריז.
אנדולו אפס (4:1) - באיירן מינכן (3:2) 101:93

למעשה, בזכות הניצחון הזה, הגרמנים חזרו למסלול הניצחונות ביורוליג, זאת לאחר שלושה הפסדים רצופים, כשהניצחון היחיד (עד הערב) היה מול הפועל תל אביב, אי שם במחזור הראשון, כאשר אנדולו ספגה את ההפסד השלישי ברציפות והרביעי באופן כללי. דוויין וושינגטון ג'וניור בלט מעל כולם עם 21 נקודות ואנדראס אובסט הוסיף 20 משלו.

פריז (4:1) - וירטוס בולוניה (2:3) 96:94

אחרי פתיחה פחות טובה מבחינתם עם שני הפסדים בשני מחזורי הפתיחה, האיטלקים השיגו שני ניצחונות על אולימפיאוקס ובאיירן מינכן וכעת ניצחון שלישי ברצף ומאזן 2:3, כשמנגד הצרפתים ספגו את ההפסד הרביעי שלהם בסה"כ במפעל. דריק אלסטון בלט מעל כולם עם 23 נקודות.

דריק אלסטון שומרדריק אלסטון שומר
דריק אלסטון שומר
(IMAGO)