בנוסף למשחק של הפועל תל אביב מול בשיקטאש, המחזור החמישי ביורוליג המשיך עם שני מפגשים נוספים הערב (רביעי), כאשר באיירן מינכן ניצחה 93:101 את אנדולו אפס. בנוסף, וירטוס בולוניה ניצחה 94:96 לפריז.
אנדולו אפס (4:1) - באיירן מינכן (3:2) 101:93
למעשה, בזכות הניצחון הזה, הגרמנים חזרו למסלול הניצחונות ביורוליג, זאת לאחר שלושה הפסדים רצופים, כשהניצחון היחיד (עד הערב) היה מול הפועל תל אביב, אי שם במחזור הראשון, כאשר אנדולו ספגה את ההפסד השלישי ברציפות והרביעי באופן כללי. דוויין וושינגטון ג'וניור בלט מעל כולם עם 21 נקודות ואנדראס אובסט הוסיף 20 משלו.
פריז (4:1) - וירטוס בולוניה (2:3) 96:94