בנוסף למשחק של הפועל תל אביב מול בשיקטאש, המחזור החמישי ביורוליג המשיך עם שני מפגשים נוספים הערב (רביעי), כאשר באיירן מינכן ניצחה 93:101 את אנדולו אפס. בנוסף, וירטוס בולוניה ניצחה 94:96 לפריז.

בנוסף למשחק של הפועל תל אביב מול בשיקטאש, המחזור החמישי ביורוליג המשיך עם שני מפגשים נוספים הערב (רביעי), כאשר באיירן מינכן ניצחה 93:101 את אנדולו אפס. בנוסף, וירטוס בולוניה ניצחה 94:96 לפריז.

בנוסף למשחק של הפועל תל אביב מול בשיקטאש, המחזור החמישי ביורוליג המשיך עם שני מפגשים נוספים הערב (רביעי), כאשר באיירן מינכן ניצחה 93:101 את אנדולו אפס. בנוסף, וירטוס בולוניה ניצחה 94:96 לפריז.