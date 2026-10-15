המסע האירופי של מכבי תל אביב נמשך, כשבשעה זו היא מתארחת אצל ולנסיה במסגרת המחזור השישי של היורוליג. החבורה של עודד קטש כבר הצליחה להשיג ניצחון בכורה במפעל, אליו התווספו ניצחונות משכנעים בזירה המקומית, אך ההפסד הכואב לברצלונה הותיר אותה בתחתית הטבלה, כשמנגד הספרדים פתחו את העונה ברגל ימין.