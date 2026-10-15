המסע האירופי של מכבי תל אביב נמשך, כשבשעה זו היא מתארחת אצל ולנסיה במסגרת המחזור השישי של היורוליג. החבורה של עודד קטש כבר הצליחה להשיג ניצחון בכורה במפעל, אליו התווספו ניצחונות משכנעים בזירה המקומית, אך ההפסד הכואב לברצלונה הותיר אותה בתחתית הטבלה, כשמנגד הספרדים פתחו את העונה ברגל ימין.
הצהובים פתחו את העונה האירופית ברגל שמאל עם שלושה הפסדים בהפרשים דו ספרתיים, כשמנגד בגביע ווינר ובסופר קאפ הציגו הופעות נהדרות. המשחק האחרון ביורוליג היה כואב מאוד עבור מכבי ת״א, שהתעלתה על עצמה לכל אורך המשחק והפסידה לאחר שלשה דרמטית שנייה לבאזר.
מן העבר השני, אלופת ספרד פתחה את העונה עם ארבעה ניצחונות רצופים ביורוליג, כולל 82:93 על הפועל תל אביב, אך במחזור האחרון נכנעה לאחר הארכה לאולימפיאקוס (102:97), ויחד עם הפסד לברצלונה בליגה, היא מקווה לא לרשום הפסד שלישי ברציפות בכל המסגרות.
רבע ראשון:
חמישיית מכבי תל אביב: איפה לונדברג, ים מדר, אושיי בריסט, ג׳יילן הורד ודניאל תייס.
חמישיית ולנסיה: טי.ג'יי שורטס, ארמוני ברוקס, קמרון טיילור, דילן אוסטקובסקי וניל סאקו.