המחזור השני של הליגה האירופית נפתח הערב (חמישי) עם כמה משחקים בולטים. קריסטל פאלאס וחלאילי נכנעו 3:2 לליון, מילאן הביסה 0:4 את זלצבורג עם שלושער של אלפאדיו סיסה, לברקוזן חגגה מול לך פוזנן וסן ז'ילואז השיגה שוויון דרמטי נגד ריאל סוסיאדד.
ליון - קריסטל פאלאס 2:3
המאחרת הגיעה למפגש לאחר ניצחון 1:2 על אנדרלכט במחזור הפתיחה של המפעל, בדיוק כמו קריסטל פאלאס, שהביסה 0:4 את לך פוזנן ורצתה להמשיך במומנטום החיובי. הצרפתים ניצלו את יתרון הביתיות ועלו ליתרון כפול משערים של טוליסו וארנסט נואמאה, אך ירמי פינו צימק עם פתיחת המחצית השנייה. בדקה ה-76 פאבלו שולץ החזיר לליון יתרון של שני שערים, חמש דקות לסיום ענאן חלאילי העביר כדור לתוך הרחבה ולאחר שההגנה של ליון התקשתה להרחיק את הכדור, הוא הגיע לדאיצ'י קאמאדה שבעט פנימה והחזיר את האנגלים למשחק. למרות הניסיון להשלים קאמבק, קריסטל פאלאס נכנעה 3:2 וספגה את הפסדה הראשון במפעל. במחזור הבא ליון תתארח אצל הופנהיים הגרמנית, בעוד פאלאס וחלאילי ייצאו למשחק חוץ מול בשיקטאש הטורקית
דקה 8, שער! ליון עלתה ל-0:1: קריסטל פאלאס לא הצליחה להרחיק כדור קרן של הצרפתים שהגיע לטוליסו, שמקרוב העלה את הצרפתים ליתרון מוקדם.
דקה 45+2, שער! ליון עלתה ל-0:2: רגע לפני ההפסקה המארחים הכפילו את היתרון לאחר שנאקאמורה מצא בכדור רוחב מדויק את ארנסט נואמאה שבעט מקרוב לרשת.
דקה 50, שער! קריסטל פאלאס מצמקת את התוצאה ל-2:1: ירמי פינו קיבל כדור עומק נהדר מאדם וורטון השתלט על הכדור ובעעיטה חזקה הכניע את דומיניק גרייף.
דקה 76, שער! ליון עלתה ל-1:3: הצרפתים מגדילים את היתרון. פאבלו שולץ הגיע ראשון לכדור הרוחב נאקאמורה ומקרוב עם העקב גלגל את הכדור לרשת.
דקה 81, שער! קריסטל פאלאס מצמקת ל-3:2: ענאן חלאילי העביר כדור רוחב שלבסוף הגיע אל דאיצ׳י קאמאדה שבעט פנימה והחזיר את האנגלים למשחק.
זלצבורג - מילאן 4:0
הרוסונרי הגיעו למשחק לאחר הפסד 2:0 לבנפיקה ליסבון במחזור הקודם, כשהם יודעים שהם חייבים ניצחון, בעוד רד בול זלצבורג הגיעה אחרי 0:1 על לבסקי סופיה. האורחים סיפקו הופעה התקפית מרשימה באוסטריה, כשאלפאדיו סיסה כיכב עם שלושער וגונסאלו ראמוס הוסיף את הרביעי בדקה ה-72. מילאן אמנם נותרה בעשרה שחקנים לאחר שפיליפו טראסיאנו הורחק בכרטיס אדום ישיר, אך זה לא מנע ממנה להשיג ניצחון גדול 0:4 ולחזור למסלול. במחזור הבא תתארח קבוצתו של רובן אמורים אצל בורנמות', בעוד זלצבורג תפגוש את צ'לייה הסלובנית.
דקה 15, שער! מילאן עלתה ל-0:1: הרוסונרי עלו ליתרון לאחר שהוצ׳ינסון מצא את אלפאדיו סיסה בכדור גובה לרחבה והואיטלקי הצעיר נגח פנימה והעלה את מילאן ליתרון.
דקה 32, שער! מילאן עלתה ל-0:2: ברטסאגי מצא את אלפאדיו סיסה בכדור רוחב מצוין, שבנגיעה בעט את הכדור לרשת והכפיל את היתרון של הרוסונרי.
דקה 49 שער! מילאן עלתה ל-0:3: חגיגה של הרוסונרי. אדריאן ראביו העביר כגור רוחב מדויק למרכז הרחבה שם חיכה אלפדיו סיסה שבעט פנימה והשלים שלושער ענק.
דקה 73, שער! מילאן עלתה ל-0:4: גונסאלו ראמוס ניצל טעות קשה בהגנה של האוסטרים ובקלות הבקיע את הרביעי לטובת האורחים.
דקה 83, כרטיס אדום למילאן: פיליפו טראסיאנו הורחק בכרטיס אדום ישיר לאחר שדחף בעוצמה את שחקן היריבה.
אוניון סן ז'ילואז - ריאל סוסיאדד 1:1
קבוצתו לשעבר של ענאן חלאילי, הגיעה למפגש לאחר ניצחון 0:3 מרשים על ויקטוריה פלזן במחזור הפתיחה וקיוותה להמשיך במומנטום מול ריאל סוסיאדד, שהגיעה לאחר הפסד 2:1 לבורנמות' וחיפשה נקודות ראשונות בקמפיין. הבאסקים עלו ליתרון שניות לאחר פתיחת המחצית השנייה, כשבנאט טוריינטס, שנכנס כמחליף, ניצל טעות בהגנת המארחת וכבש בדקה ה-46. הבלגים לא ויתרו, ובדקה ה-88 קייטה הגיע ראשון לכדור החופשי של קבוצתו ודחק מקרוב לרשת כדי לקבוע 1:1 בסיום. סן ז'ילואז תנסה לחזור ולנצח במחזור הבא, כשתפגוש את הפועל באר שבע, בעוד ריאל סוסיאדד תתארח אצל לילסטרום הנורווגית.
דקה 46, שער! ריאל סוסיאדד עלתה ל-0:1: שניות מפתיחת המחצית השנייה, בנאט טוריינטס שנכנס כמחליף, ניצל טעות קשה בהגנת הבלגים והעלה את האורחת ליתרון.
דקה 88, שער! סן ז׳ילואז השוותה ל-1:1: קייטה הגיע ראשון לכדור החופשי של הבלגים ודחק מקרוב את הכדור אל הרשת.
לך פוזנן - באייר לברקוזן 4:0
הגרמנים הגיעו למפגש אחרי ניצחון 0:2 על צ'לייה במחזור הפתיחה, במטרה להשיג שלוש נקודות נוספות ולהמשיך לבסס את מעמדם בצמרת שלב הליגה. מנגד, לך פוזנן קיוותה להתאושש מהתבוסה 4:0 לקריסטל פאלאס במחזור הראשון. האורחים שלטו במשחק לאורך כל שלבי ההתמודדות והשיגו ניצחון מוחץ. פטריק שיק כבש פעמיים מהנקודה הלבנה, מאליק טילמאן הגדיל את היתרון, ואיברהים מזה חתם את התוצאה בדקה ה-89 והבטיח לאורחת ניצחון שני ברציפות. במחזור הבא לך פוזנן תארח את סנדרלנד, בעוד לברקוזן תתארח אצל אופי כרתים.
דקה 29, שער! באייר לברקוזן עלתה ל-0:1: פטריק שיק דייק מהנקודה הלבנה והעלה את האורחים ליתרון.
דקה 32, שער! באייר לברקוזן עלתה ל-0:2: מאליק טילמאן הגיע ראשון לכדור הריבאונד ועם הרבה נחישות גלגל את הכדור פנימה מקרוב והכפיל את היתרון של הגרמנים.
דקה 40, שער! לברקוזן עלתה ל-0:3: האורחים חוגגים לאחר עוד פנדל מדויק של פטריק שיק כשהחלוץ הצ׳כי קובע 0:3 עוד לפני המחצית.
דקה 89, שער! לברקוזן עלתה ל-0:4: הגרמנים הגדילו את היתרון לאחר שאיברהים מזה קיבל כדור מדויק מאפונסו מוריירה והבקיע את הרביעי.
תוצאות נוספות:
טורנסה - סנדרלנד 2:1 צ'לייה - אומוניה ניקוסיה 3:0 ספרטה פראג - לילסטרום 1:1