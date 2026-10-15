המחזור השני של הליגה האירופית נפתח הערב (חמישי) עם כמה משחקים בולטים. קריסטל פאלאס וחלאילי נכנעו 3:2 לליון, מילאן הביסה 0:4 את זלצבורג עם שלושער של אלפאדיו סיסה, לברקוזן חגגה מול לך פוזנן וסן ז'ילואז השיגה שוויון דרמטי נגד ריאל סוסיאדד.

המחזור השני של הליגה האירופית נפתח הערב (חמישי) עם כמה משחקים בולטים. קריסטל פאלאס וחלאילי נכנעו 3:2 לליון, מילאן הביסה 0:4 את זלצבורג עם שלושער של אלפאדיו סיסה, לברקוזן חגגה מול לך פוזנן וסן ז'ילואז השיגה שוויון דרמטי נגד ריאל סוסיאדד.

המחזור השני של הליגה האירופית נפתח הערב (חמישי) עם כמה משחקים בולטים. קריסטל פאלאס וחלאילי נכנעו 3:2 לליון, מילאן הביסה 0:4 את זלצבורג עם שלושער של אלפאדיו סיסה, לברקוזן חגגה מול לך פוזנן וסן ז'ילואז השיגה שוויון דרמטי נגד ריאל סוסיאדד.