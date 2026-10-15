דווקא הסרבים פתחו טוב יותר והוליכו 12:19 בסיום הרבע הראשון, אך הטורקים צמצמו את הפער ברבע השני וביצעו את המהפך עם רבע שלישי מוחץ של 16:34. פרטיזן קלעה 21 נקודות ברבע האחרון, אבל לא הצליחה להשלים קאמבק.

דווקא הסרבים פתחו טוב יותר והוליכו 12:19 בסיום הרבע הראשון, אך הטורקים צמצמו את הפער ברבע השני וביצעו את המהפך עם רבע שלישי מוחץ של 16:34. פרטיזן קלעה 21 נקודות ברבע האחרון, אבל לא הצליחה להשלים קאמבק.

דווקא הסרבים פתחו טוב יותר והוליכו 12:19 בסיום הרבע הראשון, אך הטורקים צמצמו את הפער ברבע השני וביצעו את המהפך עם רבע שלישי מוחץ של 16:34. פרטיזן קלעה 21 נקודות ברבע האחרון, אבל לא הצליחה להשלים קאמבק.