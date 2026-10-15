מלבד משחקה של מכבי תל אביב בוולנסיה, עוד שלושה משחקים נערכים הערב (חמישי) במסגרת המחזור ה-6 ביורוליג.
פנרבחצ'ה - פרטיזן בלגרד 65:74
דווקא הסרבים פתחו טוב יותר והוליכו 12:19 בסיום הרבע הראשון, אך הטורקים צמצמו את הפער ברבע השני וביצעו את המהפך עם רבע שלישי מוחץ של 16:34. פרטיזן קלעה 21 נקודות ברבע האחרון, אבל לא הצליחה להשלים קאמבק.
שאבון שילדס הוביל את פנרבחצ'ה עם 17 נקודות ושמונה ריבאונדים, טאלן הורטון-טאקר תרם 14 נקודות, שישה ריבאונדים וחמישה אסיסטים, ו-ווייד בולדווין הוסיף 11 נקודות. בצד של פרטיזן, איתן תומפסון קלע 13 נקודות, בעוד קבריוס הייז ולמאר סטיבנס סיימו עם 12 נקודות כל אחד. פנרבחצ'ה נהנתה גם מיתרון משמעותי באחוזי הקליעה מהשדה, עם 46.4% לעומת 34.8% של יריבתה, וכן ניצחה במאבק על הריבאונד 45:37.