אלייז'ה בראיינט ( הפועל “IBI״ תל אביב )

הפועל תל אביב מתארחת אצל פנאתינייקוס בשעה זו במסגרת המחזור השישי של היורוליג באולם האואקה באתונה. האדומים של דימיטריס איטודיס מגיעים במטרה להמשיך את המומנטום מהמשחק הקודם, ומולם עומדת המארחת של ז'ליקו אובראדוביץ' שטרם הפסידה העונה. למשחק מגיע מאמן האדומים לאולם שבו אימן בעבר לצד ז'ליקו.

האדומים מגיעים למפגש במאזן 2:3 לאחר 82:100 מרשים על בשיקטאש, שקטע הפסד מוקדם יותר לוולנסיה. איטודיס נהנה מחלוקת נקודות מאוזנת בהובלת וסילייה מיצ'יץ', אלייז'ה בראיינט ואמיר קופי, אך יחסר את בר טימור, תמיר בלאט ותומר גינת הפצועים. ההכנה למשחק כללה דגש מקצועי על משחק קבוצתי אגרסיבי, שמירה על הכדור, מאבק על כדורים חוזרים והגעה באנרגיות הגבוהות הנדרשות כדי להתמודד עם המארחת.

מן העבר השני, פנאתינייקוס לוהטת ועומדת על מאזן 0:5 מושלם ביורוליג. היוונים כבר גברו העונה על תל אביבית אחת כשהביסו 67:90 את מכבי תל אביב, ומביסים את כל יריבותיהם בהפרשים דו-ספרתיים גבוהים כולל 55:72 על פרטיזן בלגרד במחזור החולף. החבורה של אובראדוביץ' עושה זאת חרף מכת פציעות בסגל שכוללת היעדרויות של קנדריק נאן, קוסטאס סלוקאס וניקוס רוגקאבופולוס.

שתי הקבוצות נפגשו פעמיים בלבד ביורוליג, כששני המשחקים נערכו בעונה שעברה. המאזן עומד על שוויון 1:1 לאחר הפסד חוץ 93:82 באתונה וניצחון ביתי יוקרתי בסיבוב השני בתוצאה 88:92. האדומים מתל אביב ינסו לרשום ניצחון חוץ ראשון יקר מול הירוקים שיהרוס להם את הרצף המושלם.

רבע ראשון: 25:29 להפועל תל אביב

חמישייה הפועל ת"א: אלייז'ה בראיינט, תומאס סטורנסקי, זאק לידיי, וסיליה מיציץ' ודן אוטורו.

חמישייה פנאתינייקוס: פנאגיוטיס קלאיצאקיס, ג'ריאן גראנט, גרשון יבוסלה, קונסטנטינוס מיטוגלו, אלפסריוס מנצ'וקאס.

# 10:00-5:00: כבר בפתיחה אפשר היה לראות ששתי ההגנות לא מסוגלות לעצור את יריבתן, אוטורו חגג מתחת לסל בהתקפה, אך אפשר למיטוגלו שתי נקודות ועבירה מן העבר השני, יבוסלה צלף מחוץ לקשת אבל בהגנה התקשה להתמודד עם בראיינט. מיציץ' וגראנט החליפו שלשות גם כן, ואחרי 5 דקות המשחק נראה בדרך מעניין מאוד.