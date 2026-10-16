גלריה רועי גורדנה מול אורי מלכה ( רועי כפיר )

המחזור העשירי בליגה הלאומית נפתח בשעה זו עם חמישה משחקים מסקרנים, כשבמוקד מ.ס אשדוד, שמארחת את מכבי קריית גת במטרה לבסס את מעמדה בפסגה ולהמשיך את רצף הניצחונות המרשים. במקביל, הפועל עפולה תנסה להמשיך במומנטום מול מכבי הרצליה, מכבי יפו רוצה להתאושש מול עירוני מודיעין, מכבי אחי נצרת פוגשת את הפועל כפר סבא וקריית ים מתמודדת מול מ.ס כפר קאסם.

מ.ס אשדוד - מכבי קריית גת 0:0

הקבוצה מעיר הנמל מגיעה למשחק הזה מהמקום הראשון עם 24 נקודות ובכושר שיא, לאחר שרשמה שמונה ניצחונות רצופים כשהאחרון שבהם היה 2:4 מרשים על הפועל כפר סבא. ניצחון נוסף יבטיח לה שבוע נוסף בפסגת הטבלה. מנגד, מכבי קריית גת מגיעה לאחר שסיימה ב-2:2 מאכזב מול קריית ים בו איבדה יתרון כפול, וקודם לכן ספגה הפסד דרמטי 2:1 לבני יהודה עמוק בתוספת הזמן.

שחקני מ.ס אשדוד בפתיחה ( רועי כפיר )

שחקני מכבי קריית גת ( רועי כפיר )

אוהדי מ.ס אשדוד ( רועי כפיר )

דקה 36: החטאת פנדל של קריית ים. אחרי שליטה כמעט מלאה בפתיחה של אשדוד, האורחת קיבלה כדור עונשין מ-11 מטרים גבולי מאוד, אבל רזי אבו חמדאן עשה צדק עם המשחק, כשהדף את הבעיטה של דניס קוסלובסקי.

הפועל עפולה - מכבי הרצליה 0:0

המארחת מגיעה במומנטום חיובי אחרי שניצחה 1:2 את עירוני מודיעין בזכות פנדל מדויק של בריק בדקה ה-98, ותנסה לייצר המשכיות ולאסוף שלוש נקודות נוספות. מנגד, מכבי הרצליה ממשיכה לאכזב ומגיעה לאחר שני הפסדים רצופים, 1:0 למ.ס אשדוד ו-2:1 למכבי אחי נצרת במחזור האחרון, והיא תקווה לעצור את כדור השלג כדי לא להסתבך בתחתית.

מכבי אחי נצרת - הפועל כפר סבא 0:0

המארחת מגיעה אחרי שהצליחה לעצור רצף של שני הפסדים עם 1:2 חשוב על מכבי הרצליה, ותנסה לנצל את יתרון הביתיות כדי לחבר ניצחון שני ברציפות. מנגד, הפועל כפר סבא נמצאת בתקופה רעה מאוד כשהיא סופרת כבר שלושה הפסדים רצופים, האחרון שבהם 4:2 למ.ס אשדוד. הירוקים שנותרו עם שש נקודות בלבד חייבים לאסוף נקודות כדי לא לשקוע עמוק בטבלה.

שער! דקה 38, הפועל כפ"ס עלתה ל-0:1: ישי ברוש נגח מקרן ישר לידיו של שוער המארחת, אך הכדור עבר בין רגליו של גלנטי והתגלגל לרשת.

מכבי יפו - עירוני מודיעין 1:0

המארחת מגיעה למשחק כשהיא מנסה להתאושש מהתבוסה 3:0 להפועל ראשון לציון, משחק אותו סיימה בתשעה שחקנים בעקבות הרחקתם של איליי נחום ועמית מאיר. דור אלו, שמונה השבוע למאמן הקבוע, ינסה להוביל את קבוצתו לדרך חדשה. מנגד, עירוני מודיעין מחפשת גם היא לתקן אחרי שלא הצליחה לשמור על יתרון וספגה הפסד 2:1 דרמטי להפועל עפולה עמוק בתוך תוספת הזמן.

שער! דקה 46, מודיעין עלתה ל-0:1: רגע לפני הירידה למחצית, אמיר סבג מצא עצמו פנוי לחלוטין ברחבה, ונגח בעוצמה לרשת.

מ.ס קריית ים - מ.ס כפר קאסם 1:2

המארחת הצפונית מגיעה אחרי שהפגינה אופי רב במחזור האחרון כשחזרה מפיגור כפול ל-2:2 מול מכבי קריית גת, וקודם לכן ניצחה 0:2 את הפועל כפר סבא. מנגד, מ.ס כפר קאסם הגיעה למחזור הקודם עם שלושה ניצחונות רצופים, אך ספגה הפסד 1:0 כואב במיוחד לבני יהודה משער ספיגה עמוק בתוספת הזמן ותנסה לחזור למסלול הניצחונות.

שער! דקה 5, קריית ים עלתה ל-0:1: איזה התקפה של הכחולים מהקריות הגבהה מאגף ימין יצרה בלבול בהגנת כפר קאסם וסקו סילה היה במקום הנכון, שלח רגל ארוכה ודחק מקרוב לרשת.

שער! דקה 18, קריית ים הכפילה את היתרון: אותו שער בדיוק, הגבהה של פוטקין מאגף ימין, בלבלה את הגנת כפר קאסם, בוגאנים חתך לקרוב, מצא את עצמו פנוי ונגח לרשת מתוך תיבת ה-5.