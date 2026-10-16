בשיקטאש רשמה הערב (שישי) את ניצחונה הביתי הראשון העונה ביורוליג, כשגברה 87:95 על באיירן מינכן במסגרת המחזור השישי והשיגה את ניצחונה השלישי במפעל. הקבוצה של דושאן אלימפייביץ', שחזרה למפעל הבכיר אחרי 13 עונות, שלטה במשחק כבר מהפתיחה, ירדה להפסקה ביתרון מבטיח של 35:53 והצליחה לשמור עליו עד לסיום. נואל הצטיין עם 21 נקודות והוביל את הטורקים לניצחון, יממה לאחר שקבוצת הכדורגל של המועדון גברה על הופנהיים. הרכש החדש לוני ווקר הרביעי, שהצטרפותו הוכרזה אתמול, עדיין לא נכלל בסגל.