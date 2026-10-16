בשיקטאש - באיירן מינכן 87:95
בשיקטאש רשמה הערב (שישי) את ניצחונה הביתי הראשון העונה ביורוליג, כשגברה 87:95 על באיירן מינכן במסגרת המחזור השישי והשיגה את ניצחונה השלישי במפעל. הקבוצה של דושאן אלימפייביץ', שחזרה למפעל הבכיר אחרי 13 עונות, שלטה במשחק כבר מהפתיחה, ירדה להפסקה ביתרון מבטיח של 35:53 והצליחה לשמור עליו עד לסיום. נואל הצטיין עם 21 נקודות והוביל את הטורקים לניצחון, יממה לאחר שקבוצת הכדורגל של המועדון גברה על הופנהיים. הרכש החדש לוני ווקר הרביעי, שהצטרפותו הוכרזה אתמול, עדיין לא נכלל בסגל.
ז'לגיריס קובנה - אנדולו אפס 85:70
אנדולו אפס השיגה ניצחון חוץ מרשים בליטא, כשגברה 70:85 על ז'לגיריס קובנה במסגרת המחזור השישי ביורוליג, במשחק שבו הוליכה מהפתיחה ועד לסיום. החבורה של פאבלו לאסו פתחה היטב עם יתרון 12:21 בתום הרבע הראשון, ירדה להפסקה ב-36:42 והגדילה את הפער ל-56:67 בסיום הרבע השלישי, בדרך לניצחון משכנע.
מתיו סטרזל הוביל את המנצחת עם 19 נקודות, קמרון פיין הוסיף 16, קולין מלקולם תרם 15 ודריו שאריץ' קלע 14. מנגד, קרסן אדוארדס בלט אצל המארחת עם 16 נקודות, בעוד שסטרלינג בראון הוסיף 13, אך זה לא הספיק לליטאים.