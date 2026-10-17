"היציע, שיישא את שמותיהם של כל הנופלים, יהווה פינת הנצחה, עדות לכך שגם אם הם אינם איתנו עוד בגופם, הם ממשיכים ללוות אותנו ברוחם - בכל משחק, בכל שיר שעולה מהיציע ובכל סל. יציע הנופלים הוא מעבר למקום של זיכרון והנצחה. הוא גם הבטחה: המקום שלהם ביציע שמור לתמיד".

"היציע, שיישא את שמותיהם של כל הנופלים, יהווה פינת הנצחה, עדות לכך שגם אם הם אינם איתנו עוד בגופם, הם ממשיכים ללוות אותנו ברוחם - בכל משחק, בכל שיר שעולה מהיציע ובכל סל. יציע הנופלים הוא מעבר למקום של זיכרון והנצחה. הוא גם הבטחה: המקום שלהם ביציע שמור לתמיד".

"היציע, שיישא את שמותיהם של כל הנופלים, יהווה פינת הנצחה, עדות לכך שגם אם הם אינם איתנו עוד בגופם, הם ממשיכים ללוות אותנו ברוחם - בכל משחק, בכל שיר שעולה מהיציע ובכל סל. יציע הנופלים הוא מעבר למקום של זיכרון והנצחה. הוא גם הבטחה: המקום שלהם ביציע שמור לתמיד".