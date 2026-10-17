מועדון הכדורסל הפועל ירושלים חנך הערב (שבת) את יציע הנופלים, לזכרם של אוהדי הפועל שנפלו במלחמות ישראל ובפעולות טרור: "46 אוהדי הפועל קיפחו את חייהם, 46 אדומים שהיו ויישארו לעד חלק בלתי נפרד ממשפחת הפועל", מסר המועדון.
"היציע, שיישא את שמותיהם של כל הנופלים, יהווה פינת הנצחה, עדות לכך שגם אם הם אינם איתנו עוד בגופם, הם ממשיכים ללוות אותנו ברוחם - בכל משחק, בכל שיר שעולה מהיציע ובכל סל. יציע הנופלים הוא מעבר למקום של זיכרון והנצחה. הוא גם הבטחה: המקום שלהם ביציע שמור לתמיד".
עוד לפני פתיחת המשחק, המועדון האדום אירח למעלה מ-100 מבני המשפחות השכולות, שהיו הראשונים להיחשף ליציע ההנצחה שהוקדש לזכר יקיריהן.
"היציע הזה הוא הדרך שלנו לומר שהמקום שלהם כאן איתנו"
אורן אריאלי, מנכ"ל המועדון: "זהו ערב משמעותי עבור משפחת הפועל. כמועדון שמבוסס על הקהילה שלו, חרטנו על דגלינו את הנצחתם של האוהדים שאיבדנו. היה לנו חשוב להקדיש להם גם מקום פיזי וקבוע ביציע, שיבטא את העובדה שהם ממשיכים להיות איתנו. היציע הזה הוא הדרך שלנו לומר שהמקום שלהם כאן, איתנו, והוא יישאר כך לתמיד. נמשיך לזכור, להנציח ולחבק ולחזק את המשפחות השכולות".