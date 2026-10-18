גלריה רוברט טרנר מול אמיר קופי ( שחר גרוס )

הפועל תל אביב מארחת בשעה זו את מכבי אשדוד בהיכל קבוצת שלמה, במסגרת המחזור השני בליגת ווינר סל. שתי הקבוצות פתחו את העונה עם ניצחון וינסו לשמור על מאזן מושלם, כשהאדומים מגיעים כפייבוריטים ברורים מול העולה החדשה. מדובר גם במפגש הראשון אי פעם בין השתיים בליגה הבכירה, כשעבור החבורה של דימיטריס איטודיס זו חזרה להיכל קבוצת שלמה למשחק בית ראשון מאז נובמבר 2024.

הפועל תל אביב מגיעה להתמודדות במומנטום נהדר, לאחר שהשלימה שבוע כפול ומושלם ביורוליג עם שני ניצחונות, כולל 81:91 מרשים בחוץ על פנאתינייקוס, שהעלה את מאזנה במפעל לארבעה ניצחונות מול שני הפסדים. גם בליגה המקומית פתחו האדומים ברגל ימין, כשגברו 82:95 על הפועל באר שבע/דימונה במחזור הראשון, בהובלתם של דן אוטורו ויוג'ין ג'רמן, שקלעו 21 ו-20 נקודות בהתאמה. כעת, איטודיס ושחקניו ינסו להמשיך ברצף הניצחונות לקראת שני מפגשי הליגה הקרובים מול הפועל ירושלים ומכבי תל אביב.

מנגד, מכבי אשדוד של דן קציר מגיעה למשחק לאחר פתיחה מוצלחת לעונת הבכורה שלה בליגת העל. העולה החדשה גברה 62:76 על עירוני נס ציונה במחזור הראשון, במשחק שבו הציגה יכולת הגנתית מרשימה ורשמה ריצת 0:17 בין סיום הרבע השלישי לתחילת הרביעי. הקפטן רוברט טרנר הוביל את הקבוצה עם 23 נקודות, שבעה ריבאונדים וארבעה אסיסטים, בעוד אייזיאה היל ובן קלהון גולד תרמו 12 נקודות כל אחד. כעת, האשדודים ינסו להפתיע את סגנית האלופה ולרשום ניצחון שני ברציפות.

כאמור, מדובר במפגש הראשון בין הקבוצות במסגרת ליגת העל, והוא גם מסמן את חזרתה של הפועל תל אביב להיכל קבוצת שלמה לאחר כמעט שנתיים. בפעם האחרונה שאירחו האדומים משחק ליגה באולם, ב-9 בנובמבר 2024, הם גברו 95:96 על עירוני קריית אתא. הפועל ניצחה בשלושת משחקיה האחרונים בהיכל במסגרת העונה הסדירה, והיא תקווה להמשיך את הרצף גם מול אשדוד, שמצידה מחפשת ניצחון יוקרתי מול אחת המועמדות הבולטות לאליפות.

עופר ינאי על הפרקט ( שחר גרוס )

אוהדי הפועל תל אביב ( שחר גרוס )

דימטריס איטודיס ודן קציר ( שחר גרוס )

פתיחת המשחק ( שחר גרוס )

רבע ראשון: 23:28 למכבי אשדוד

חמישיית הפועל ת״א: יוג'ין גרמן, קאדין קרינגטון, אמיר קופי, דן אוטורו, תומר גינת

חמישיית מכבי אשדוד: מרקיז מקדאפי, רוברט טרנר, אייזיה היל, שון דאוסון, קודוס ווהאב

הרבע הראשון נפתח בשליטה של הפועל תל אביב, שעלתה ליתרון 0:4 ונראתה חדה בפתיחה, אך אשדוד לא נתנה לה לברוח ונשארה קרובה בזכות נקודות בצבע. האדומים הצליחו לייצר מומנטום, עם נקודות של יוג׳ין גרמן ואיש ויינרייט אבל האורחת הגיבה פעם אחר פעם ולא אפשרה למשחק לצאת משליטה. לקראת הסיום הקצב ההתקפי גבר, רוברט טרנר הוביל את האורחים והפועל התקשתה לעצור את שטף הנקודות של היריבה. למרות ניסיונותיהם של האדומים לצמק, אשדוד שמרה על היתרון וסיימה את הרבע הראשון כשהיא מובילה 23:28.