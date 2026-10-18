גלריה ג'ימי קלארק בורח מיובל לוין ( רועי כפיר )

מכבי תל אביב מארחת בשעה זו את עירוני קריית אתא בהיכל מנורה, במסגרת המחזור השני בליגת ווינר סל. שתי הקבוצות פתחו את העונה עם ניצחון וינסו לשמור על מאזן מושלם, כשהצהובים מגיעים כפייבוריטים ברורים מול החבורה מהצפון. עבור האלופה מדובר בחזרה לליגה המקומית אחרי שבוע מוצלח ביורוליג, בעוד האורחת מקווה להפתיע ולרשום ניצחון יוקרתי מול אחת הקבוצות החזקות בישראל.

מכבי תל אביב של עודד קטש מגיעה להתמודדות במומנטום חיובי, לאחר שניצחה בארבעה מחמשת משחקיה האחרונים בכל המסגרות. הצהובים רשמו ניצחון חוץ מרשים על ולנסיה ביורוליג, ובמחזור הפתיחה בליגה הביסו את הפועל גליל עליון במשחק שבו קלעו לא פחות מ-120 נקודות. כעת, החבורה של קטש תקווה להמשיך ביכולת ההתקפית המרשימה ולחבר ניצחון שני ברציפות בליגה, רגע לפני המפגש מול ריאל מדריד ביורוליג ביום חמישי הקרוב.

מנגד, עירוני קריית אתא של אלדד בנטוב מגיעה למשחק לאחר שפתחה את העונה עם ניצחון דרמטי 85:86 על הפועל העמק. תומר אסייג הצטיין עם שיא קריירה של 26 נקודות, כולל חמש שלשות משבעה ניסיונות, בעוד דייויד גרין הוסיף 18 נקודות. האורחת, שרוצה להמשיך בפתיחת העונה החיובית, יודעת שמצפה לה משימה קשה במיוחד מול האלופה בביתה, אך תנסה להציג את אותה יכולת שהובילה אותה לניצחון במחזור הראשון.

בכל הנוגע למפגשים הישירים, היתרון שייך באופן מובהק למכבי תל אביב, שניצחה ב-18 מתוך 20 משחקי העונה הסדירה בין הקבוצות. הצהובים ניצחו בכל ששת המפגשים האחרונים, כולל 77:102 בהיכל מנורה מבטחים בעונה שעברה. השתיים נפגשו גם לפני כשלושה שבועות ברבע גמר גביע ווינר סל, אז מכבי הביסה את קריית אתא 61:109, כשדניאל תייס הוביל עם 15 נקודות. מנגד, שני הניצחונות היחידים של קריית אתא על מכבי הושגו דווקא בהיכל התל אביבי, והפעם היא תנסה לשחזר את ההישג.

רבע ראשון: 23:36 למכבי תל אביב

שמעון מזרחי חוגג יום הולדת ( רועי כפיר )

הקהל של מכבי תל אביב ( רועי כפיר )

חמישייה מכבי ת"א: ג'ימי קלארק, ג'ון דיברתולומאו, בונזי קולסון, טי ג'יי ליף ורומן סורקין.

חמישייה עירוני קריית אתא: טייריס רדפורד, יובל לוין, הולאנד וודס, מקסים פילוננקו ודייויד גרין.

# 10:00-5:00: המשחק נפתח עם מטווח מחוץ לקשת, כשהראשונים היו סורקין וברתולומאו, וודס ולוין השיבו מן העבר השני, אבל נקודות קלות של ג'ימי קלארק הכריחו את בנטוב לקחת פסק זמן מוקדם. אחרי 5 דקות של משחק הצהובים ביתרון קטן אבל הסקור הגבוה הבטיח לנו משחק מעניין.

# 5:00-0:00: ג'ון די עם שלשה והאנטר עם נקודות מתחת לסל העלו את הצהובים ליתרון דו ספרתי ראשון הערב. למרות ניסיונות של אסייג לצמצום ההפרש, העדיפות בצבע של מכבי אפשרה לה לקחת ריבאונדים לאחר כל החטאה ולשמור על היתרון הדו ספרתי עד לסיום הרבע, שנגמר ב-23:36.

ג'ון די ברתולומאו זורק ( רועי כפיר )

טי ג'יי ליף חודר ( רועי כפיר )

ג'ימי קלארק חוגג ( רועי כפיר )

רבע שני: 31:65 למכבי תל אביב

# 10:00-5:00: קריית אתא פשוט לא יכולה להתמודד עם העליונות האיכותית והפיזית של מכבי, ואחרי נקודות מתחת לסל ומחוץ לקשת הגיע ההיילייט של המשחק, כשקלארק הרים לסורקין שהטביע ביד אחת, והעלה את הצהובים מעבר לרף 20 ההפרש.

עמית אבו עולה לסל ( רועי כפיר )

קיטון וואלאס ( רועי כפיר )

ארמנדו בייקוט ( רועי כפיר )

# 5:00-0:00: האורחת הצליחה לייצר מספר התקפות טובות, אבל הכדור פשוט לא נכנס להם, והצהובים כבר טיפסו למחוזות ה-30 הפרש, די ברתולומאו המשיך לצלוף, האנטר הוסיף נקודות בכורה במכבי, בייקוט דייק מהעונשין והקבוצות ירדו להפסקה ב-31:65 למכבי תל אביב.

רבע שלישי