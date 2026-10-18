גלריה ענאן חלאילי ( רויטרס )

המחזור השביעי בליגה האנגלית נמשך בשעה זו, כאשר ברייטון הלוהטת מארחת את ענאן חלאילי וקריסטל פאלאס. במקביל, מנצ'סטר יונייטד מנסה לקטוע רצף של חמישה משחקים בכל המסגרות ללא ניצחון נגד לידס יונייטד ובורמונת' פוגשת את סנדרלנד למשחק תחתית מסקרן.

ברייטון - קרסיטל פאלאס 0:4

השחפים מגיעים לדרבי בכושר שיא עם חמישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, כשהם מחזיקים באחת ההתקפות הפוריות בפרמייר ליג עם 18 שערים שמתחלקים בין עשרה כובשים שונים. הביתיים מחפשים ניצחון רביעי ברציפות בליגה ללא ספיגה, הישג שלא רשמו מעולם בפרמייר ליג. מנגד, האורחת מציגה את ההגנה החדירה בליגה עם 108 איומים שנבעטו לעברה, וניצחה רק פעם אחת בתשעת משחקי החוץ האחרונים שלה. למרות זאת, ההיסטוריה שייכת לנשרים, שלא הפסידו בארבעת מפגשי הליגה האחרונים בין השתיים וניצחו בשני ביקוריהם האחרונים באצטדיון. אם ברייטון תיכנע שוב ליריבתה המושבעת, היא תרשום שלושה הפסדי בית רצופים לפאלאס בליגה לראשונה בתולדות המועדון.

יאסין אייארי מול ענאן חלאילי ( רויטרס )

דקה, 4 שער! ברייטון עלתה ל-0:1: המארחת השיגה יתרון מוקדם לאחר שמכדור קרן ג׳יידי קנבוט נגח את הכדור לשער הלא נכון.

דקה 7, שער! ברייטון הכפילה את היתרון ועלתה ל-0:2: דייגו גומז קיבל את הכדור במרכז המגרש, ראה שוולטר בניטז עומד מחוץ לשער ומחצי מגרש הקפיץ מעליו את הכדור היישר לרשת.

שחקני ברייטון חוגגים ( רויטרס )

שחקני קריסטל פאלאס מאוכזבים ( רויטרס )

דקה 10, שער! ברייטון עלתה ל-0:3: השחפים חוגגים. לאחר התקפת מסירות נהדרת, קוסטולאס השאיר עם העקב ליאסין אייארי שבעט בעוצמה אל הרשת.

יאסין אייארי חוגג ( רויטרס )

דקה 49 שער! ברייטון עלתה ל-0:4: השחפים ממשיכים בחגיגה. צ׳ארלאמבוס קוסטולאס היווני הגיע ראשון אל הכדור בתוך הרחבה ובבעיטה חדה וחזקה הגדיל את היתרון של המארחים.

שחקני ברייטון חוגגים עוד שער ( רויטרס )

לידס יונייטד - מנצ'סטר יונייטד 1:1

לידס מקדימה את השדים האדומים בטבלה לפני מפגש ביניהן לראשונה מאז ספטמבר 2002, ומחזיקה ברצף הביתי הטוב ביותר שלה בליגה מאז 2001 (7 משחקים ללא הפסד). מנגד, החניכים של מייקל קאריק חווים את פתיחת העונה הגרועה ביותר בליגה מאז 1986/87 וטרם ניצחו בחוץ העונה, לצד בצורת שערים מוחלטת ב-30 הדקות הראשונות. האורחים מובילים את הפרמייר ליג בכמות איומים לשער (125), אך סובלים מהגנה שספגה בכל ששת המחזורים זו עונה שנייה ברציפות. למרות המשבר, אלנד רואד מאיר פנים לאורחת עם שבעה ביקורים רצופים ללא הפסד (5 ניצחונות ו-2 תיקו), לצד דומיננטיות של ברונו פרננדש מול הלבנים (6 שערים ו-3 בישולים).

ברונו פרננדש מול או טנאקה ( רויטרס )

דקה 35, שער! מנצ׳סטר יונייטד עלתה ל-0:1: יורי טילמנס שלח כדור רוחב נהדר אל מרכז הרחבה, בריאן אמבואמו הגיע ראשון ובנגיעה שלח את הכדור לרשת.

בריאן אמבואמו כובש ( רויטרס )

בריאן אמבואמו חוגג את השער ( רויטרס )

דקה 51, שער! לידס השוותה ל-1:1: הגנת מנצ׳סטר יונייטד התקשתה להרחיק את כדור הקרן שהגיע לבסוף אל דומיניק קלברט לואין שבעט מקרוב פנימה.

בורמונת' - סנדרלנד 0:2

קרב בין שתי קבוצות תחתית שמתמודדות במסגרת הליגה האירופית. המארחת מחפשת ניצחון ליגה ראשון העונה, כשהיא סופגת הכי מעט איומים בפרמייר ליג (64) אך צברה כבר 18 כרטיסים צהובים. מנגד, סנדרלנד מגיעה ברצף של שלושה הפסדי ליגה, ואם תיכנע שוב תשווה רצף שחור של ארבעה הפסדים מדצמבר 2015. ההיסטוריה ב'ויטאליטי' לצד האורחת, שניצחה בארבעה מתוך שישה משחקי חוץ רשמיים מול בורנמות' (תיקו אחד והפסד בודד). משחקי החוץ של סנדרלנד מבטיחים שערים בשני הצדדים, כאשר בכל שבעת משחקי החוץ האחרונים שלה בליגה שתי הקבוצות כבשו.

דקה 6, שער! בורנמות׳ עלתה ל-0:1: אוונילסון שלח כדור רוחב מדויק אל מרקוס טאברנייר שנגח פנימה מקרוב.

מרקוס טאברניר כובש ( רויטרס )

קווין דנסו מורחק ( רויטרס )

דקה 17, כרטיס אדום! סנדרלנד נשארה בעשרה שחקנים: קווין דנסו הורחק בכרטיס אדום ישיר והשאיר את קבוצתו בפיגור ובחיסרון מספרי.