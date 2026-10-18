דשון פרנסיס רץ ( רועי כפיר )

במפגש בין שתי קבוצות שהפסידו במחזור הפתיחה של ליגת ווינר סל, מארחת בשעה זו עירוני נס ציונה את בני הרצליה באולם לב המושבה. בעונה שעברה ניצחה החבורה של יהוא אורלנד בשני מפגשי הליגה בין השתיים - 73:90 באולם היובל ו-88:95 בלב המושבה. עם זאת, הכתומים עדיין מובילים במאזן כל הזמנים, 12:17.

הקבוצה של פול קורסארו הגיעה לפתיחת הליגה בשבוע שעבר אחרי קמפיין מוצלח בגביע ווינר סל, שכלל העפלה לחצי הגמר, אך לא הצליחה להמשיך במומנטום ונכנעה 76:62 למכבי אשדוד בחוץ, אחרי ערב של 4 מ-24 בלבד מעבר לקשת. פריס לי היה השחקן היחיד בכתום שסיים בספרות כפולות, עם 10 נקודות. הביתיים אומנם רשמו טורניר קדם-עונה מוצלח, אך מאז הניצחון 94:98 על עירוני קריית אתא קיימו ארבעה משחקים נוספים, ובאף אחד מהם לא קלעו יותר מ-78 נקודות, כולל בניצחונות על הפועל חולון והפועל גליל עליון. כעת, הם מחפשים פתרונות בהתקפה מול יריבה, שספגה 88.5 נקודות בממוצע בארבעת משחקיה העונה בזירה המקומית.

מנגד, האורחת רשמה מאזן ביתי מצטבר של 7:19 בשתי העונות הקודמות, אך בקמפיין הנוכחי נכנעה כבר במשחקה הראשון באולם היובל - 89:79 למכבי רמת גן, בתום ערב שבו הובילה במשך פחות מדקת משחק אחת במצטבר. די.ג'יי ברוטון היה הקלע המוביל של המארחת עם 16 נקודות, אותן השיג ב-4 מ-12 בלבד מהשדה. הרצליה תנסה להימנע מפתיחת עונה במאזן 2:0 בפעם השנייה ברציפות (אשתקד אף פתחה עם שלושה הפסדים), אך במקרה של הפסד נוסף תוכל לשאוב עידוד מיכולת ההתאוששות שהפגינה בעונה שעברה, אז סיימה במקום הרביעי בטבלה עם מאזן 8:18, זהה לזה של הפועל ירושלים שסיימה במקום השלישי.

נס ציונה ניצחה בשמונה מתשעת משחקי הבית הראשונים שלה מול הרצליה במסגרת הליגה הבכירה, בין דצמבר 2013 לנובמבר 2020. מאז, לעומת זאת, יחסי הכוחות התאזנו, ובששת המפגשים הבאים בלב המושבה ניצחה כל קבוצה שלוש פעמים. במפגש בין השתיים באולם בעונה שעברה, שהסתיים כאמור ב-88:95 לזכות הרצליה, קבע זאק בראיינט את שיאו האישי בקריירה הקצרה שלו עד כה בישראל עם 28 נקודות. אוואן ברונסמה תרם 22 נקודות ו-15 ריבאונדים.

רבע ראשון: 20:21 לנס ציונה

חמישיית עירוני נס ציונה: ג'וש כריסטופר, בניה סרור, ג'ייקוב וויילי ג'קסון רואו, פריס לי.

חמישיית בני הרצליה: זאק בריינט, נייתן נייט, לוקאס גולדנברג, עמית גרשון, די ג'יי ברוטון.