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אוהד חזוט עם הכדוראוהד חזוט עם הכדור
אוהד חזוט עם הכדור
(חג'אג' רחאל)
המחזור העשירי בליגה הלאומית נמשך בשעה זו עם שלושה מפגשים מסקרנים במיוחד, כשבמוקד בני ריינה מארחת את הפועל ראשון לציון. במקביל, בני יהודה מתארחת אצל הפועל רעננה והפועל כפר שלם מארחת את נועלת הטבלה, הפועל עכו.
בני ריינה - הפועל ראשל"צ 1:1

הקבוצה של סעיד בסול, שנשרה אשתקד מליגת העל, מקווה להתאושש מפתיחת העונה הרעה אותה חווה ולה במועדון לא ציפו. עם נקודה אחת בלבד משלושת המשחקים האחרונים, ריינה מקווה לחזור הביתה הערב עם כל שלוש הנקודות מול הכתומים מעיר היין, שחווים מנגד עונה מצוינת עם הפסד אחד בלבד ויודעים שניצחון ידביק אותם למ.ס אשדוד ובני יהודה בפסגה.

שחקני מכבי בני ריינהשחקני מכבי בני ריינה
שחקני מכבי בני ריינה
(חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל ראשון לציוןשחקני הפועל ראשון לציון
שחקני הפועל ראשון לציון
(חג'אג' רחאל)
אלעד בראוןאלעד בראון
אלעד בראון
(חג'אג' רחאל)
אלדד שביטאלדד שביט
אלדד שביט
(חג'אג' רחאל)
עידן גורן מוסרעידן גורן מוסר
עידן גורן מוסר
(חג'אג' רחאל)
עידן גורן עם הכדורעידן גורן עם הכדור
עידן גורן עם הכדור
(חג'אג' רחאל)
אליג'יוס יאנקאוסקאס בפעולהאליג'יוס יאנקאוסקאס בפעולה
אליג'יוס יאנקאוסקאס בפעולה
(חג'אג' רחאל)
שי קונסטנטין בפעולהשי קונסטנטין בפעולה
שי קונסטנטין בפעולה
(חג'אג' רחאל)
אוהד חזוט עם הכדוראוהד חזוט עם הכדור
אוהד חזוט עם הכדור
(חג'אג' רחאל)
רונן פרץ מוסררונן פרץ מוסר
רונן פרץ מוסר
(חג'אג' רחאל)
אליג'יוס יאנקאוקאסאליג'יוס יאנקאוקאס
אליג'יוס יאנקאוקאס
(חג'אג' רחאל)
רוי ששוןרוי ששון
רוי ששון
(חג'אג' רחאל)
דניאל בוהדנה עם הכדורדניאל בוהדנה עם הכדור
דניאל בוהדנה עם הכדור
(חג'אג' רחאל)
ליאל צאנה בועטליאל צאנה בועט
ליאל צאנה בועט
(חג'אג' רחאל)
ליאל צאנה עם הכדורליאל צאנה עם הכדור
ליאל צאנה עם הכדור
(חג'אג' רחאל)
איזיקיאל הנטי בועט באחד על אחדאיזיקיאל הנטי בועט באחד על אחד
איזיקיאל הנטי בועט באחד על אחד
(חג'אג' רחאל)
אסיל כנאניאסיל כנאני
אסיל כנאני
(חג'אג' רחאל)
מוחמד שכר עם הכדורמוחמד שכר עם הכדור
מוחמד שכר עם הכדור
(חג'אג' רחאל)
דקה 13, שער! בני ריינה עלתה יתרון 0:1: אחרי פתיחה מבולגנת, המארחת מצאה את הרשת. אסיל כנאני קיבל את הכדור ברחבה והוריד נהדר בעקב ליובל ששון שניצל מצוין את ההזדמנות והרשית.
יובל ששון חוגגיובל ששון חוגג
יובל ששון חוגג
(חג'אג' רחאל)
שחקני בני ריינה חוגגיםשחקני בני ריינה חוגגים
שחקני בני ריינה חוגגים
(חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל ראשון לציון מאוכזביםשחקני הפועל ראשון לציון מאוכזבים
שחקני הפועל ראשון לציון מאוכזבים
(חג'אג' רחאל)
דקה 41, שער! הפועל ראשון לציון השוותה ל-1:1: המהלך של האורחת החל באגף הימני אצל שי קונסטנטין, הוא העביר רוחב נהדר שהגיע לליאל צ'אנה שמצא את הרשת מתוך הרחבה.
ליאל צ'אנה רץ לחגוגליאל צ'אנה רץ לחגוג
ליאל צ'אנה רץ לחגוג
(חג'אג' רחאל)
ליאל צ'אנה חוגגליאל צ'אנה חוגג
ליאל צ'אנה חוגג
(חג'אג' רחאל)
ליאל צ'אנה חוגגליאל צ'אנה חוגג
ליאל צ'אנה חוגג
(חג'אג' רחאל)
ליאל צ'אנה חוגגליאל צ'אנה חוגג
ליאל צ'אנה חוגג
(חג'אג' רחאל)
ליאל צ'אנה חוגגליאל צ'אנה חוגג
ליאל צ'אנה חוגג
(חג'אג' רחאל)
דקה 63: מכבי בני ריינה נותרה בעשרה שחקנים! מתן גושה קיבל כרטיס צהוב שני, לאחר שגלש וביצע עבירה לא אחראית ומיותרת באזור מחצית המגרש.
מתן גושה מורחק בכרטיס אדוםמתן גושה מורחק בכרטיס אדום
מתן גושה מורחק בכרטיס אדום
(חג'אג' רחאל)
הפועל רעננה - בני יהודה 1:1
הכתומים משכונת התקווה, שעדיין לא הפסידו העונה, רוצים להמשיך במומנטום הנהדר בו הם נמצאים ויודעים שניצחון ישלח אותם לפסגת הטבלה לאחר איבוד הנקודות של אשדוד. הקבוצה מהשרון מנגד מגיעה אחרי שני הפסדים רצופים ומקווה לחזור למסלול עם שלוש נקודות שיחזירו אותה למאבקי הצמרת.
דקה 47, שער! בני יהודה עלתה ליתרון 0:1: הכתומים משכונת התקווה כבש ולפחות זמנית היא במקום הראשון בליגה הלאומית, ג'ונאתס הברזילאי הוא זה שכבש.
דקה 74, שער! הפועל רעננה השוותה ל-1:1: המארחת הצליחה לחזור למשחק, נתנאל חגאני כבש והפתיע את החבורה של אלי לוי.
הפועל כפר שלם - הפועל עכו 0:4
עם שלושה ניצחונות רצופים, הקבוצה של נועם שוהם מקווה להמשיך במומנטום הנהדר בו היא נמצאת ולהתבסס בצמרת ליגת המשנה. הקבוצה הצפונית מנגד השיגה במחזור האחרון את נקודתה הראשונה העונה, אך עדיין לא הצליחה לכבוש ולו שער אחד בתשעה משחקים ותקועה עמוק בתחתית הטבלה. תשיג הערב ניצחון ראשון?
דקה 44, שער! הפועל כפר שלם עלתה ליתרון 0:1: המארחת הצליחה למצוא את הרשת מול נועלת הטבלה רגע לפני הירידה למחצית, אוראל באייה קיבל את הכדור במצב של אחד על אחד והוא כבש.
דקה 56, שער! הפועל כפר שלם עלתה ל-0:2: אוראל באייה השלים צמד והכפיל את היתרון של נועם שוהם ושחקניו.
דקה 80, שער! הפועל כפר שלם עלתה ל-0:3: הכתומים חוגגים. לוטם אסרס מצא את הרשת והצטרף לחגיגה מול נועלת הטבלה.