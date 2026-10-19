גלריה אוהד חזוט עם הכדור ( חג'אג' רחאל )

המחזור העשירי בליגה הלאומית נמשך בשעה זו עם שלושה מפגשים מסקרנים במיוחד, כשבמוקד בני ריינה מארחת את הפועל ראשון לציון. במקביל, בני יהודה מתארחת אצל הפועל רעננה והפועל כפר שלם מארחת את נועלת הטבלה, הפועל עכו.

בני ריינה - הפועל ראשל"צ 1:1

הקבוצה של סעיד בסול, שנשרה אשתקד מליגת העל, מקווה להתאושש מפתיחת העונה הרעה אותה חווה ולה במועדון לא ציפו. עם נקודה אחת בלבד משלושת המשחקים האחרונים, ריינה מקווה לחזור הביתה הערב עם כל שלוש הנקודות מול הכתומים מעיר היין, שחווים מנגד עונה מצוינת עם הפסד אחד בלבד ויודעים שניצחון ידביק אותם למ.ס אשדוד ובני יהודה בפסגה.

שחקני מכבי בני ריינה ( חג'אג' רחאל )

שחקני הפועל ראשון לציון ( חג'אג' רחאל )

אלעד בראון ( חג'אג' רחאל )

אלדד שביט ( חג'אג' רחאל )

עידן גורן מוסר ( חג'אג' רחאל )

עידן גורן עם הכדור ( חג'אג' רחאל )

אליג'יוס יאנקאוסקאס בפעולה ( חג'אג' רחאל )

שי קונסטנטין בפעולה ( חג'אג' רחאל )

אוהד חזוט עם הכדור ( חג'אג' רחאל )

רונן פרץ מוסר ( חג'אג' רחאל )

אליג'יוס יאנקאוקאס ( חג'אג' רחאל )

רוי ששון ( חג'אג' רחאל )

דניאל בוהדנה עם הכדור ( חג'אג' רחאל )

ליאל צאנה בועט ( חג'אג' רחאל )

ליאל צאנה עם הכדור ( חג'אג' רחאל )

איזיקיאל הנטי בועט באחד על אחד ( חג'אג' רחאל )

אסיל כנאני ( חג'אג' רחאל )

מוחמד שכר עם הכדור ( חג'אג' רחאל )

דקה 13, שער! בני ריינה עלתה יתרון 0:1: אחרי פתיחה מבולגנת, המארחת מצאה את הרשת. אסיל כנאני קיבל את הכדור ברחבה והוריד נהדר בעקב ליובל ששון שניצל מצוין את ההזדמנות והרשית.

יובל ששון חוגג ( חג'אג' רחאל )

שחקני בני ריינה חוגגים ( חג'אג' רחאל )

שחקני הפועל ראשון לציון מאוכזבים ( חג'אג' רחאל )

דקה 41, שער! הפועל ראשון לציון השוותה ל-1:1: המהלך של האורחת החל באגף הימני אצל שי קונסטנטין, הוא העביר רוחב נהדר שהגיע לליאל צ'אנה שמצא את הרשת מתוך הרחבה.

ליאל צ'אנה רץ לחגוג ( חג'אג' רחאל )

ליאל צ'אנה חוגג ( חג'אג' רחאל )

ליאל צ'אנה חוגג ( חג'אג' רחאל )

ליאל צ'אנה חוגג ( חג'אג' רחאל )

ליאל צ'אנה חוגג ( חג'אג' רחאל )

דקה 63: מכבי בני ריינה נותרה בעשרה שחקנים! מתן גושה קיבל כרטיס צהוב שני, לאחר שגלש וביצע עבירה לא אחראית ומיותרת באזור מחצית המגרש.

מתן גושה מורחק בכרטיס אדום ( חג'אג' רחאל )

הפועל רעננה - בני יהודה 1:1

הכתומים משכונת התקווה, שעדיין לא הפסידו העונה, רוצים להמשיך במומנטום הנהדר בו הם נמצאים ויודעים שניצחון ישלח אותם לפסגת הטבלה לאחר איבוד הנקודות של אשדוד. הקבוצה מהשרון מנגד מגיעה אחרי שני הפסדים רצופים ומקווה לחזור למסלול עם שלוש נקודות שיחזירו אותה למאבקי הצמרת.

דקה 47, שער! בני יהודה עלתה ליתרון 0:1: הכתומים משכונת התקווה כבש ולפחות זמנית היא במקום הראשון בליגה הלאומית, ג'ונאתס הברזילאי הוא זה שכבש.

דקה 74, שער! הפועל רעננה השוותה ל-1:1: המארחת הצליחה לחזור למשחק, נתנאל חגאני כבש והפתיע את החבורה של אלי לוי.

הפועל כפר שלם - הפועל עכו 0:4

עם שלושה ניצחונות רצופים, הקבוצה של נועם שוהם מקווה להמשיך במומנטום הנהדר בו היא נמצאת ולהתבסס בצמרת ליגת המשנה. הקבוצה הצפונית מנגד השיגה במחזור האחרון את נקודתה הראשונה העונה, אך עדיין לא הצליחה לכבוש ולו שער אחד בתשעה משחקים ותקועה עמוק בתחתית הטבלה. תשיג הערב ניצחון ראשון?

דקה 44, שער! הפועל כפר שלם עלתה ליתרון 0:1: המארחת הצליחה למצוא את הרשת מול נועלת הטבלה רגע לפני הירידה למחצית, אוראל באייה קיבל את הכדור במצב של אחד על אחד והוא כבש.

דקה 56, שער! הפועל כפר שלם עלתה ל-0:2: אוראל באייה השלים צמד והכפיל את היתרון של נועם שוהם ושחקניו.