ריבאלדו סוארס בפעולה ( ראובן שוורץ )

הפועל עירוני אילת עורכת את הבכורה הביתית המחודשת שלה בליגת ווינר סל, כשהיא מארחת בשעה זו את הפועל חולון במסגרת המחזור השני. זה יהיה המפגש השני בין הקבוצות העונה, לאחר שבמשחק הדירוג על מקומות 11-12 בגביע ווינר סל ניצחו הסגולים 85:87 בהיכל טוטו.

העולה החדשה פתחה את עונת החזרה שלה לליגה הבכירה עם ניצחון חוץ 80:89 על מכבי ראשון לציון, במשחק שבו הוליכה במשך יותר מ-33 דקות במצטבר. הקבוצה של אורן אהרוני אומנם שמטה יתרון של 16 נקודות, אך ידעה להתעשת וסיפקה רבע רביעי מצוין של 16:28 בדרך לפתיחת הקמפיין ברגל ימין.

הקבוצה של פרדראג קרוניץ' תגיע לאולם בגין אחרי שרשמה באמצע השבוע שעבר ניצחון ראשון העונה בליגת האלופות - 84:86 בחוץ על ספרטק סובוטיצה. כעת, הסגולים יחפשו ניצחון ראשון גם בליגה המקומית, אחרי שבמחזור הקודם הפסידו בבית להפועל ירושלים 92:69, בסיום ערב של 9 מ-29 בלבד מעבר לקשת.

אילת ניצחה בשלושת משחקי הבית האחרונים שלה מול חולון בליגה הבכירה, ובסך הכול מחזיקה במאזן 6:16 במפגשי הבית מול הסגולים. ניצחון החוץ האחרון של חולון על הדרומיים הושג ב-6 בפברואר 2021, אז יצאה מאולם בגין עם 77:83, בהובלת סי.ג'יי האריס שקלע 22 נקודות.

רבע ראשון: 11:20 להפועל אילת

חמישיית הפועל אילת: ג'אבונטה הוקינס, ג'יימס דיקי, קנדל מקולום, צוף בן משה ודניאל רוזנבאום.

חמישיית הפועל חולון: קלודל האריס, ריבאלדו סוארס, אדאמה סאנוגו, סם איורו ו-יאיר קרביץ.

את ההתמודדות פתח סם איורו עם קליעה מתחת לסל. שתי הקבוצות התקשו בקליעות מחוץ לקשת עם 0/10 בניסיונות הראשונים. קנדל מקולום סיפק אסיסט נהדר לג'יימס דיקי שסיים בדאנק. בהתקפה הרודפת מקולום קלע בעצמו במתפרצת שקבעה ריצת 4:9 לביתיים ואילצה את פרדראג קרוניץ' לקחת פסק זמן מוקדם. האורחת פתחה רע מאוד עם 3/13 מהשדה, עד ששחר עמיר סיפק את השלשה הראשונה במשחק משני צידי הפרקט. בראיין קרופורד באילת, ואדאמה סאנוגו מחולון חתמו את הרבע הפותח עם סל ועבירה כ"א.

רבע שני: 34:36 להפועל אילת