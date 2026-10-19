אמד קייבר ( שקד אבן, מכבי קבוצת כנען רמת גן )

שתי קבוצות שנמצאות במומנטום שונה, הפועל גליל עליון ומכבי רמת גן, נפגשות בשעה זו באולם בכפר בלום במסגרת המחזור השני של ליגת ווינר סל. יהיה זה המשחק השני בין השתיים העונה, לאחר שבשלב הבתים של גביע ווינר ניצחו הצפוניים 82:99 בזיסמן, בהובלת אלסטון מייסון ואיתי מושקוביץ, שקלעו 22 ו-19 נקודות בהתאמה.

הקבוצה של עידן אבשלום התייצבה לפתיחת הליגה בשבוע שעבר אחרי קמפיין חיובי בגביע ווינר, שבו רשמה שני ניצחונות בהפרש מצטבר של 39 נקודות בדרך להעפלה לרבע הגמר. עם זאת, היא לא הצליחה לתרגם את היכולת במחזור הראשון מול האלופה מכבי תל אביב, והפסידה 120:93 בהיכל מנורה מבטחים.

במחזור הנעילה של העונה שעברה הצליחה רמת גן לראשונה באותו קמפיין לחבר שני ניצחונות ליגה רצופים. הערב תהיה לה הזדמנות לעשות זאת כבר במחזור השני, אחרי שפתחה את העונה עם ניצחון 79:89 על בני הרצליה באולם היובל.

מכבי רמת גן ניצחה בשלושת משחקי החוץ האחרונים שלה מול גליל עליון במסגרת הליגה הבכירה, אם כי רק אחד מהם נערך בכפר בלום. הצפוניים עדיין מחזיקים במאזן חיובי במשחקי הבית מול היריבה, 13:19, אך ניצחונם הביתי האחרון הושג ב-2 בדצמבר 2007, אז השיגו 102:107 בתום הארכה. גילי מוסינזון הוביל את המארחת באותו משחק עם 28 נקודות ו-17 ריבאונדים.

רבע ראשון: 22:22

חמישיית הפועל גליל עליון: איתי מושקוביץ', נייט קינגס, אלסטון מייסון, יהל מלמד ומקס ברוקס.

חמישיית מכבי רמת גן: אמד קייבר, ג'יילן אדאמס, יונתן אטיאס, אל ג'יי פיגרואה וג'סטין לואיס.

האורחת פתחה טוב את המשחק, כאשר הנקודות החלקו באופן נאה בין שחקני החמישייה שלה, כאשר לואיס הוביל. מנגד, מושקוביץ' וברוקס בלטו ושמרו את הגליל בעניינים. המארחת צימקה את ההפרש עד שהשוותה את התוצאה, ולהפסקה בין הרבעים ירדו הקבוצות בשוויון 22:22.

רבע שני: