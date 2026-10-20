גלריה טקס לפני המשחק ( חג'אג' רחאל )

ערב מרגש במיוחד נערך היום (שלישי) באצטדיון דוחא, כאשר בני סכנין קיימה משחק הוקרה והנצחה לזכרו של חלוץ העבר ליאור אסולין ז"ל, שנרצח בטבח במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר 2023. קבוצת חבריו של החלוץ, שבה שיחק גם אחיו משה אסולין, ניצחה 2:3 את קבוצת העבר של בני סכנין שזכתה בגביע המדינה ב-2004, אך מעבר לתוצאה, הערב כולו עמד בסימן הזיכרון והכבוד לאחד מגיבורי הזכייה ההיסטורית של המועדון.

החולצה לזכר ליאור אסולין ז"ל ( חג'אג' רחאל )

עוד לפני שריקת הפתיחה נערך על כר הדשא טקס מרגש בהשתתפות בני משפחתו וחבריו של אסולין, שחקני הקבוצה הנוכחית ושחקני העבר של בני סכנין, לצד יו"ר ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ, ראש עיריית סכנין מאזן גנאים ושופט העבר דני קורן, ששפט את גמר הגביע ב-2004. במהלך הטקס נשאו דברים נציגי המועדון ומשפחתו של החלוץ, כאשר אחד הרגעים המרכזיים היה ההתנצלות של גנאים על העיכוב בקיום אירוע ההנצחה.

משפחתו של ליאור אסולין ז"ל, שינו זוארץ והנהלת בני סכנין ( חג'אג' רחאל )

את הנאומים פתח יו"ר בני סכנין, חאלד דוכי, שהתייחס לחלקו של אסולין בהישג הגדול בתולדות המועדון: "הזכייה ההיסטורית בגביע ב-2004 היא סיפור של חלום, של אמונה ואנשים שהפכו את כל זה לאפשרי. ליאור היה חלק מהדרך הזאת ולכן יהיה לנצח חלק מהמורשת של המועדון". דוכי הדגיש כי המועדון הוא הרבה מעבר לכדורגל, וכי אסולין יישאר חלק בלתי נפרד ממשפחת בני סכנין.

לאחר מכן עלה לשאת דברים מאזן גנאים , שכיהן כיו"ר המועדון בזמן הזכייה ההיסטורית וכיום משמש כראש עיריית סכנין. גנאים פנה ישירות למשפחת אסולין והתנצל על כך שהאירוע נערך רק כשלוש שנים לאחר הירצחו של ליאור. "אני מסתכל על משפחת אסולין ואומר לכם מעומק הלב שאני מתנצל על האיחור בטקס הזה", אמר. "תמיד נזכור וננציח את זכרו של האדם הגדול והשחקן הגדול. התמונה של ליאור, יחד עם הקבוצה, נמצאת בהרבה מאוד בתים בעיר סכנין".

שינו זוארץ נואם ( חג'אג' רחאל )

גם יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ , נשא דברים והדגיש את כוחו של הכדורגל לחבר בין אנשים: "עצם העובדה שאנחנו נמצאים כאן בסכנין, במשחק הוקרה לזכרו של ליאור אסולין ז"ל, שנרצח בנובה, מראה שבכדורגל אין דת, אין צבע ואין פוליטיקה. כולם שווים בחדר ההלבשה". זוארץ, שהכיר את אסולין מתקופתו במכבי פתח תקווה, נזכר גם בחיוכו של החלוץ ובביטחון שהיה לו ביכולתו להגיע למשחקים ולתת את הטוב ביותר.

משפחתו של ליאור אסולין ז"ל ( חג'אג' רחאל )

אחד הרגעים המרגשים בטקס הגיע כאשר אורטל אסולין, אחותו של ליאור ז"ל, התייחסה לכאב של המשפחה לאורך השנים, אך גם למחווה של המועדון ולהתנצלותו של גנאים. "מאז שליאור נרצח, חיכינו להתייחסות שלכם, המועדון שהיה לו לבית. כאב לנו שלא דיברתם. אבל ההתנצלות שלך, מאזן, והערב שעשיתם כאן שווים הכל", אמרה.

אורטל, אחותו של ליאור אסולין ז"ל נואמת ( חג'אג' רחאל )

אורטל הוסיפה והתייחסה גם למשמעות המיוחדת שהייתה לכדורגל עבור אחיה: "ליאור זכה עם בני סכנין וחגג אחר כך עם דגל ישראל. זה היה הכי טבעי עבורו, החיבור דרך הכדורגל בין כולם. תודה שעשיתם את כל זה ושאתם זוכרים את ליאור. הראיתם שהכדורגל עבורכם הוא מה שהיה עבור ליאור: גשר המכבד בין אנשים".

משה, אחיו של ליאור אסולין ז"ל ( חג'אג' רחאל )

לאחר הטקס עלו לכר הדשא שתי הקבוצות למשחק ההוקרה, שהפגיש מחדש את גיבורי הזכייה ההיסטורית של בני סכנין עם חבריו של אסולין. את קבוצת העבר הדריך אייל לחמן, שהוביל את המועדון לזכייה בגביע המדינה בעונת 2003/04, ובין המשתתפים היו גם עבאס סואן וגבריאל לימה, ששיתף פעולה עם אסולין בחוד ההתקפה וזכה עמו לכינוי "אסולימה".

גבריאל לימה עם משפחתו של ליאור אסולין ז"ל ( חג'אג' רחאל )

אסולין, ששיחק עונה אחת בלבד בבני סכנין, הותיר חותם משמעותי במועדון והיה מהדמויות המרכזיות בזכייה בגביע המדינה ב-2004, אז כבש צמד בגמר מול הפועל חיפה. יותר משני עשורים לאחר אותו הישג, חזרו חבריו לקבוצה לדשא בדוחא כדי לחלוק לו כבוד ולשמר את זכרו.

משפחתו של ליאור אסולין ז"ל ( חג'אג' רחאל )

במשחק עצמו עלתה קבוצת חבריו של אסולין ליתרון מוקדם משער של מור שקד בדקה השביעית. יאיר שמחון הכפיל בדקה ה-11, ונבו מזרחי הוסיף את השלישי. מנגד, חאמד גנאים צימק עבור ותיקי בני סכנין, ועבאס סואן כבש את השני, אך קבוצת חבריו של החלוץ שמרה על היתרון וניצחה 2:3.

הקהל שהגיע לכבד ( חג'אג' רחאל )

קבוצת החברים של ליאור אסולין ז"ל ( חג'אג' רחאל )

קבוצת ותיקי בני סכנין ( חג'אג' רחאל )

מחצית ראשונה:

דקה 7, שער! חבריו של ליאור אסולין ז"ל עלו ל-0:1: מור שקד, חברו הטוב של החלוץ, כבש מול שער חשוף.

דקה 11, שער! חבריו של ליאור אסולין ז"ל עלו ל-0:2: עוד שער מול שער חשוף, הפעם של יאיר שמחון שעבר בקלילות את קמארה השוער בדרך לשער השני.

משה, אחיו של ליאור אסולין ז"ל ( חג'אג' רחאל )

דקה 14: עבאס סואן שחקן העבר של בני סכנין 2004 שזכתה בגביע המדינה, כמעט הבקיע בבעיטה מרחוק, אך אבי איבגי היה במקום ועצר את הכדור.

עבאס סואן ( חג'אג' רחאל )

דקה 15, שער! חבריו של ליאור אסולין ז"ל עלו ל-0:3: הפעם נבו מזרחי היה זה שהבקיע, כשקיבל כדור במרכז הרחבה שהוא לבד לגמרי ובעט יפה לפינה.

דקה 22: גבריאל לימה החלוץ מ-2004 היה קרוב לכבוש לזכות ותיקי סכנין, אך איבגי תפס את הכדור בידיים ושמר על רשת נקייה.

דקה 30, שער! ותיקי בני סכנין צימקו ל-3:1: עלי עותמאן קיבל כדור בצד ימין והרים כדור מדויק לרחבה, אחמד גנאים הגיע ראשון ונגח בעוצמה לרשת.

חאלד חלאילה וקמארה שחקני העבר ( חג'אג' רחאל )

מחצית שנייה:

דקה 40: שער של יקיר שינה נפסל בשל נבדל.

דקה 54, שער! ותיקי סכנין צימקו ל-3:2: עבאס סואן הבקיע מקרוב לאחר כדור עומק נפלא.

גבריאל לימה בוכה ומעניק לאמא של ליאור אסולין חולצה שהכין. כתוב עליה : Asulima forever מרגש בטירוף ( גיא קופיצ’ינסקי )

הרכב ותיקי בני סכנין: קמארה, בסאם חמולי, תומר אליהו, אבי דנן, נדאל שלעטה, עבאס סואן, נדאל חוג'יראת, חאלד חלאילה, מוריס אוזן, אחמד קסום, גבריאל לימה.