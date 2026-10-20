גלריה פביו סילבה ( IMAGO )

המחזור השלישי בליגת האלופות יוצא לדרך בשעה זו עם שני משחקים שפותחים את ערב יום שלישי. אלופת אזרבייג'ן, סבאח, מארחת בבאקו את בורוסיה דורטמונד, כשמקביל באיסטנבול, פנרבחצ'ה וסלביה פראג מחפשות ניצחון ראשון במפעל.

סבאח - בורוסיה דורטמונד 2:1

לאחר שהשיגה את ניצחון הבכורה ההיסטורי שלה בליגת האלופות בשבוע שעבר עם 0:2 מרשים על סלביה פראג, האזרים מארחים באצטדיון האולימפי בבאקו את השוורצגלבן. המארחת מגיעה עם מאזן ביתי מושלם של חמישה ניצחונות באירופה העונה כולל המוקדמות עם יחס שערים של 2:14, אך המאזן ההיסטורי של מועדונים מאזרבייג'ן מול יריבות מחמש הליגות הבכירות עומד על ניצחון בודד בלבד ב-14 מפגשים (לצד 10 הפסדים ו-3 תוצאות תיקו), עם ממוצע ספיגה של כ-3 שערים למשחק.

מנגד, החבורה של ניקו קובאץ' מגיעה גם היא עם 3 נקודות בקופה ולאחר תיקו מאפס בליגה שהשאיר אותה קרובה לצמרת הבונדסליגה, אך רצף של שלושה משחקים רשמיים ללא ניצחון וארבעה הפסדים בששת משחקיה האחרונים במפעל האירופי הבכיר מעוררים סימני שאלה לגבי כושרה. למרות זאת, לדורטמונד מאזן של 100% הצלחה מול יריבות מאזרבייג'ן והפסד חוץ בודד בלבד העונה בכל המסגרות, כשרק מפגש ראש בראש אחד התקיים בעבר בליגת האלופות בין קבוצות משתי המדינות, הניצחון של קרבאח 2:3 על פרנקפורט בינואר.

דקה 10: שער! דורטמונד עלתה ל-0:1: התקפה יפה של הגרמנים מצד ימין שהגיעה לבעיטה בקצה הרחבה של אנמצ'ה, השוער הדף רע ישירות לרגליו של גיראסי שדחק לרשת.

דקה 39: שער! סבאח השוותה ל-1:1: קרן קצרה של המארחת הוגבהה בסופו של דבר לרחבה, ומקארטי עלה מעל כולם כדי להשוות את התוצאה.

דקה 53: שער! דורטמונד עלתה ל-1:2: הגרמנים חוזרים ליתרון, הגבהה מדהימה של ורמין, מצאה את סיראסי ברחבה שמהאוויר בעט לרשת העליונה.

פנרבחצ'ה - סלביה פראג 1:2

שתי קבוצות שמחזיקות בהיסטוריה ארוכה של קשיים בליגת האלופות וטרם טעמו טעם של ניצחון בשלב הליגה של עונת 2026/27 נפגשות באיסטנבול, כאשר הטורקים מגיעים לאחר תבוסה כואבת של 6:0 לאסטון וילה במחזור הקודם, הפסדם השני בגודלו אי פעם במפעל האירופי הבכיר והגדול ביותר מאז 1975, וכשהם בעיצומו של רצף של תשעה משחקים ללא ניצחון במפעל, כולל ארבעה משחקי בית רצופים, למרות זאת, יש להם על מאזן ביתי טוב של שלושה משחקים ללא הפסד בכל המסגרות, שני ניצחונות ותיקו.

מנגד, הצ'כים שקועים בתחתית הטבלה לאחר הפסדים 2:0 לסבאח ו-3:2 ללאנס, וסוחבים איתם רצף עגום של 21 משחקים ללא ניצחון בליגת האלופות, הרביעי בגודלו בהיסטוריה של המפעל, בעיקר בשל הגנה פגיעה שספגה לפחות שני שערים ב-15 מתוך 22 משחקיה במפעל. על אף שסלביה מוליכה את הליגה המקומית בבטחה ומחזיקה במאזן חוץ מצוין בליגה עם חמישה ניצחונות ותיקו. יחסי הכוחות במשחקים בין המועדונים נותרים פתוחים לחלוטין, כאשר הטורקים ניצחו 1:2 במפגש האחרון בליגה האירופית ב-2024/25, בעוד הצ'כים לא ניצחו בשלושת משחקיהם האחרונים מול יריבות טורקיות.

מתאו גוונדוזי חוגג ( רויטרס )

דקה 4: שער! פנרבחצ'ה עלתה ל-0:1: איזה שער אדיר של איידין! השחקן קיבל את הכדור באגף ימין, חתך למרכז ושלח בעיטה מסובבת נהדרת לחיבורים. מרקוביץ' הצליח לגעת בכדור, אך לא הצליח למנוע ממנו להיכנס לרשת.

שחקני פנרבחצ'ה חוגגים ( רויטרס )

דקה 11: שער! פנרבחצ'ה עלתה ל-0:2: הפתיחה הנהדרת של הטורקים נמשכה! סמדו מצא את גרינווד חופשי בתוך הרחבה, והאחרון לא התבלבל ושלח בעיטה עוצמתית לרשת כדי להכפיל את היתרון.

מייסון גרינווד חוגג את השני ( רויטרס )

תומאס ולסק חוגג את השער המצמק ( רויטרס )