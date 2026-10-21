ניקו פאס ( IMAGO )

אחרי שאתמול (שלישי) קיבלנו ערב כדורגל נהדר ומלא בשערים במסגרת המחזור השלישי של ליגת האלופות, בשעה זו אנו מקבלים את שני המפגשים המוקדמים שפותחים את ערב המשחקים השני של המחזור. במוקד, מנצ'סטר יונייטד מתארחת בקומו. בנוסף, ליל מארחת את גלאטסראיי.

קומו - מנצ'סטר יונייטד 0:0

קומו מגיעה למשחק אחרי ניצחון 1:3 על פיורנטינה, שקטע רצף של שלושה משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות. במחזור השני של ליגת האלופות היא הפסידה 3:2 לפיינורד, אך כעת תחזור לאצטדיון הביתי, שם הביסה 1:4 את לייפציג בהופעת הבכורה האירופית שלה. הקבוצה של ססק פברגאס הפסידה פעם אחת בלבד בביתה בכל המסגרות מאז פברואר, והיא תקווה להשיג ניצחון שני ברציפות בבית בליגת האלופות.

מנגד, מנצ'סטר יונייטד ממשיכה בתקופה הקשה שלה, לאחר שסיימה ב-1:1 מול לידס ואיבדה יתרון. השדים האדומים לא ניצחו בששת משחקיהם האחרונים, והם מגיעים גם אחרי הפסד 2:0 לאתלטיקו מדריד בליגת האלופות. יונייטד רשמה ניצחון אחד בלבד בעשרת משחקי החוץ האחרונים שלה במפעל, ועדיין לא ניצחה בחוץ העונה בכל המסגרות. זה יהיה המפגש הראשון של קומו מול קבוצה אנגלית, בעוד יונייטד לא הפסידה בששת משחקי החוץ האחרונים שלה בליגת האלופות מול יריבות איטלקיות.

דקה 2, שער! קומו עלתה ל-0:1 מוקדם: ניקו פאס קיבל כדור על סף הרחבה וסובב כדור מדויק אל החיבורים של סנה לאמנס, פתיחה אדירה של המארחת.

ליל - גלאטסראיי 1:1

ליל פתחה היטב את העונה בליגה הצרפתית, אך מתקשה בליגת האלופות, שם הפסידה 3:2 לריאל בטיס ו-3:0 לארסנל. הקבוצה רשמה ארבעה הפסדים רצופים במסגרות האירופיות, ובנוסף הפסידה בשלושת משחקיה האירופיים האחרונים בביתה. מנגד, בליגה הצרפתית היא עדיין לא הפסידה העונה בארבעה משחקי בית, עם שני ניצחונות ושתי תוצאות תיקו. במחזור האחרון סיימה ב-1:1 מול ברסט, וכעת תקווה לתרגם את היכולת בליגה גם לזירה האירופית.

גלאטסראיי מגיעה גם היא אחרי תקופה לא פשוטה באירופה, עם הפסדים 3:1 לספורטינג ו-4:1 לברצלונה, זאת למרות פתיחת עונה טובה בליגה הטורקית. בשבת ניצחה 0:1 את גנצ'לרבירליגי ושמרה על שער נקי לראשונה אחרי ארבעה משחקים בכל המסגרות. הטורקים הפסידו בחמשת משחקי החוץ האחרונים שלהם בליגת האלופות ובשמונה מתשעת האחרונים. זה יהיה המפגש הראשון בין הקבוצות, כאשר ליל לא הפסידה בששת משחקיה האירופיים האחרונים מול יריבות מטורקיה, בעוד גלאטסראיי ניצחה פעם אחת בלבד ב-11 משחקי החוץ האחרונים שלה מול קבוצות צרפתיות.