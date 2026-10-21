אלייז'ה בראיינט ( הפועל “IBI״ תל אביב )

המחזור השביעי ביורוליג יוצא בשעה זו לדרך, כשבמשחק היחיד היום, הפועל ת"א מארחת בארנה 8888 שבסופיה את וירטוס בולוניה. האדומים של איטודיס מגיעים למשחק עם ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, כשליריבתה היום, הפתעת העונה עד כה ביורוליג, יש שישה כאלו.

החבורה של איטודיס השיגה שני ניצחונות בשבוע הכפול שהתקיים שבוע שעבר, ראשית הגיע ניצחון מרשים 82:100 על בשיקטאש בסופיה, כשביום שישי הגיע אולי הניצחון הגדול ביותר בהיסטוריית היורוליג הקצרה של האדומים, 81:91 על פנאתינייקוס באואקה שבאתונה. בנוסף לשני הניצחונות ביורוליג, הפועל ת"א גם הצליחה לנצח את שני מחזורי הפתיחה בליגה, 82:95 על הפועל ב"ש באולם הקונכייה ו-67:81 על מכבי אשדוד במחזור השני ביום ראשון, במה שהיה משחק החזרה שלה להיכל קבוצת שלמה.

הבולונזים של אלכס מומברו, שזכה עם נבחרת גרמניה ביורובאסקט 2025, התחילו את העונה עם מאזן חיובי של 2:4 ביורוליג, שהוא מעבר לציפיות שלהם. גולת הכותרת היה הניצחון הדרמטי 94:96 על אולימפיאקוס, מסל ניצחון על הבאזר של אקס בני הרצליה והפועל גליל עליון, מרקוס קאר, עוד שחקן עם היסטוריה בישראל אצל האיטלקים הוא מי ששיחק בהפועל ת"א אשתקד, קסלר אדוארדס. גם בולוניה סיימה את השבוע הכפול עם שני ניצחונות: 94:96 על פאריס ו-78:86 על באסקוניה, שאחריהם הגיע גם 83:108 בליגה האיטלקית על סקפאטי.

זה יהיה המפגש השלישי בלבד בהיסטוריה בין שתי הקבוצות, כשהפועל ת"א ניצחה פעמיים במפגשי היורוליג שנערכו בשנה שעברה. רבע רביעי ענק של דן אוטורו ואלייז'ה בראיינט העניק לה 74:79 דרמטי באיטליה, כשהמשחק בסופיה היה הרבה פחות צמוד והסתיים בדומיננטיות של האדומים, עם ניצחון 91:109.

רבע ראשון: 23:25 לבולוניה

חמישייה הפועל ת"א: אלייז'ה בראיינט, זאק לידיי, וסיליה מיציץ', דן אוטורו, תומאש סטורנסקי.

חמישייה בולוניה: דריק אלסטון, מרקוס קאר, מוחמד דיוף, קסלר אדוארדס, וונדל מור.

כמעט שתי דקות שחונות הסתיימו עם נקודות של לידיי, כשלאחר מכן שתי הקבוצות נכנסו לקצב ושלשה של אלסטון קבעה 4:4. אחרי חילופי נקודות בשני הצדדים ריצת 0:7 איטלקית נתנה לבולוניה יתרון 5 ושלחה את איטודיס לפסק זמן. בולוניה הגדילה את הפער עד ל-7, אך האדומים בריצה נהדרת הצליחו להפוך ועלו ליתרון 17:18. האורחת פעם נוספת הצליחה לקחת את המושכות, אך נקודות של וויינרייט סגרו את הרבע על הפרש 2 בלבד.

רבע שני: 36:48 לבולוניה