דיוויד רודי ( באדיבות המועדון )

הפועל ירושלים מארחת בשעה זו (רביעי) את ריגה זלי הלטבית בבלגרד, במסגרת המחזור הרביעי של שלב הבתים ביורוקאפ. החבורה של סשה אוברדוביץ' מגיעה להתמודדות כשהיא מחזיקה במאזן מושלם של שלושה ניצחונות בשלושה משחקים במפעל, ומקווה להמשיך במומנטום החיובי ולבסס את מעמדה בצמרת בית א'. מנגד, האורחת מגיעה עם מאזן של שני ניצחונות והפסד אחד, ותנסה להנחיל לאדומים הפסד בכורה באירופה.

הירושלמים מגיעים לאחר ניצחון 74:88 על הפועל באר שבע/דימונה בליגת העל, שהשלים עבורם ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות. במחזור הקודם ביורוקאפ גברו האדומים 84:85 על בורגוס הספרדית בתום דרמה גדולה, כאשר קני לופטון ג'וניור הצטיין עם 28 נקודות ושייק מילטון קלע שלשה מכרעת בדקות הסיום. קודם לכן ניצחה הקבוצה 73:94 את רוסטוק ו-64:75 את צדביטה אולימפיה, וכעת היא מקווה להמשיך בפתיחה המוצלחת של העונה האירופית.

מנגד, ריגה זלי מגיעה בכושר טוב ולאחר שני ניצחונות רצופים. במחזור הקודם ביורוקאפ גברו הלטבים 79:89 על צדביטה אולימפיה, במשחק שבו טיילר וול בלט עם 21 נקודות. קודם לכן הם הפסידו 87:86 לרוסטוק במשחק צמוד, ובמחזור הפתיחה ניצחו 84:86 את דרטונה האיטלקית. במשחקם האחרון בליגה הלטבית-אסטונית הם גברו 69:85 על לייפאיה, וכעת ינסו להמשיך ביכולת הטובה גם מול היריבה הישראלית.

זה יהיה המפגש הרשמי הראשון בין שתי הקבוצות, שמגיעות עם מאזן משותף של חמישה ניצחונות והפסד בודד ביורוקאפ. שתיהן כבר פגשו העונה את צדביטה אולימפיה ויצאו עם ניצחון, בעוד רוסטוק הייתה היריבה היחידה שניצחה את הלטבים עד כה, לאחר שהובסה דווקא מול הירושלמים במחזור הפתיחה. עבור החבורה של אוברדוביץ', מדובר בהזדמנות להמשיך ברצף הניצחונות ולהתקרב להבטחת מקום בשלבים הבאים של המפעל.

חמישיית הפועל ירושלים: ג׳יילן סמית׳, קני לופטון ג׳וניור, דייויד רודי, איתן בורג, דושאן מילטיץ׳.