דשון פרנסיס רץ ( רועי כפיר )

המחזור השני של ליגת האלופות של פיב"א ממשיך בשעה זו, כשבני הרצליה מארחת את פורטו בבית ח' של המפעל בארנה 'סאמליון' שבסאמוקוב שבבולגריה במטרה לרשום ניצחון בכורה בזירה האירופית העונה.

החבורה של יהוא אורלנד הצליחה לנצח 96:103 את עירוני נס ציונה באולם לב המושבה אחרי הארכה ביום שבת האחרון עם 23 נקודות של זאק בראיינט, מה שהיה ניצחונם הראשון העונה בליגה או באירופה, אחרי הפסדים במחזורי הפתיחה לחובנטוד בדאלונה ומכבי רמת גן. בעונה שעברה, הרצליה סיימה את קמפיין ליגת האלופות של פיב"א עם שני ניצחונות וארבעה הפסדים בבית ד' של המפעל, כשהיא הייתה רחוקה ניצחון אחד בלבד מטרפאני שסיימה במקום המוליך לשלב הפלייאין, אליו היא מכוונת העונה.

אלופת פורטוגל, שזכתה בשנה שעברה בתואר לראשונה מזה עשור, הפסידה במחזור הראשון של המפעל האירופי 78:74 דרמטי לבון בגרמניה, כשהיא נשארת מושלמת במסגרת המקומית, כולל שני ניצחונות ב-10 הימים האחרונים על אשגיירה ויריבתם המרה, בנפיקה. זוהי הופעת הבכורה של הקבוצה של פרננדו סה בליגת האלופות של פיב"א, כשבעונה שעברה שיחקו ביורופקאפ, שם רשמו שני ניצחונות וארבעה הפסדים וסיימה אחרונה בבית ב' מאחורי רוסטוק, אנטוורפן וטארטו.

בעקבות העובדה שזוהי הופעת הבכורה של הפורטוגזים במפעל, זהו כמובן המפגש הראשון ביניהן בליגת האלופות, אבל הן כבר נפגשו בעבר במסגרת מוקדמות היורופ קאפ בעונת 2017/18. פורטו ניצחה 65:68 דרמטי ביובל, כאשר ההרצליאנים החזירו עם ניצחון צמוד משלהם בדרגאו, 83:85.

רבע ראשון: 16:22 לפורטו

חמישייה של בני הרצליה: זאק בראיינט, דשון פרנסיס, דאסטי האנס, נואה קרטר, נתן נייט.

חמישייה של פורטו: קורי אלן-וויליאמס, ג'יימס וודארד, תומאס ברופלה, ז'ייריוס ויליאמס, מיגל קיירוש