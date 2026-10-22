גלריה אנתוני אדוארדס ( רויטרס )

עונת 2026/27 ב-NBA נכנסת להילוך גבוה והלילה (בין רביעי לחמישי) נערכו לא מעט משחקים. אנתוני אדוארדס הרס ליאניס אנטטוקומפו את הבכורה במיאמי, לוקה דונצ'יץ' ניצח את סטף קרי, קווין דוראנט כיכב בניצחון יוסטון, טורונטו הביסה בבכורה המחודשת של קוואי לנארד, טייריס הליברטון הוביל את אינדיאנה לניצחון על ניו אורלינס, אנתוני דייויס כיכב בבכורה בוושינגטון, טייס ג'רום להט בניצחון ממפיס על יוטה וגם אטלנטה סימנה וי.

מיאמי - מינסוטה 131:106

אנתוני אדוארדס סיפק תצוגת תכלית של 45 נקודות (כולל תשע שלשות) והוביל את הטימברוולבס לניצחון כשהוא מצטרף לווילט צ'מברליין ולמייקל ג'ורדן כאחד היחידים עם 40+ נקודות במספר משחקי פתיחת עונה, והיו לו גם 10 ריבאונדים. לאמלו בול רשם בכורה מוצלחת במדי מינסוטה עם 21 נקודות, בעוד יאניס אנטטוקומפו, בהופעת הבכורה המסקרנת שלו במדי ההיט, קלע 35 נקודות, אך הסתבך בבעיית עבירות.

ג'יידן מקדניאלס הוסיף 17 נק' למנצחת, רודי גובר שלט בצבע עם 15 ריבאונדים, ואיו דוסונמו תרם 16 נקודות. מנגד, באם אדבאיו קלע 15 למיאמי שרשמה הפסד שלישי ברציפות במשחק פתיחת עונה. מינסוטה ברחה 7:23 בשלהי הרבע השני, ובתחילת השלישי הפכה יתרון נקודה ל-61:78 בדרך לניצחון.

יאניס אנטטוקומפו ( רויטרס )

לוס אנג'לס לייקרס - גולדן סטייט 105:127

הקבוצה מעיר המלאכים הגיעה רשמית לעידן חדש עם משחק פתיחת העונה שלה אחרי עזיבת לברון ג'יימס לפילדלפיה. לוקה דונצ'יץ' שהפך לכוכב הראשי עוד בעונה שעברה, הוביל את הלייקרס לניצחון מוחץ במשחק שבו המארחים דרסו ברבע השני (19:32) והשלישי (16:36).

דונצ'יץ' סיים עם 28 נקודות, שמונה ריבאונדים, שבעה אסיסטים ושלוש חטיפות, אבל גם היו לו שישה איבודים. ווקר קסלר סייע לסלובני עם 26 נקודות ותשעה ריבאונדים, ואוסטין ריבס קלע 23 נקודות. סטף קרי קלע 23 נקודות אצל הווריירס, שקיבלו 14 מברנדון וויליאמס ו-12 מגאי סנטוס ומיאקסל לנדבורג.

לוקה דונצ'יץ' ( רויטרס )

יוסטון - דאלאס 110:128

תצוגת תכלית של הרוקטס במשחק הפתיחה: קווין דוראנט וג'בארי סמית' ג'וניור צלפו 30 נקודות כל אחד והובילו את יוסטון לניצחון מוחץ בדרבי הטקסני. המשחק הוכרע למעשה כבר ברבע השני, בו הרוקטס דרסו את דאלאס 12:38 מטורף וירדו להפסקה ביתרון מבטיח של 32 נקודות (38:70), אחרי ריצת 2:19 לקראת סיום המחצית. אלפרן שנגון בלט בצבע עם דאבל-דאבל של 23 נקודות ו-10 ריבאונדים, בעוד טארי איסון הורחק כבר ברבע הראשון לאחר עבירה בלתי ספורטיבית.

קיירי אירווינג חזר לפרקט במדי דאלאס לראשונה במשחק רשמי מאז שקרע את הרצועה הצולבת במרץ 2025 ותרם 15 נקודות, אך זה לא מנע בכורה עגומה למאמן החדש דאסטי מיי. קופר פלאג שנבחר ראשון בדראפט 2025 וקטף את תואר רוקי השנה בעונה שעברה, הוליך את המאבריקס עם 32 נקודות שלא הספיקו. דאלאס עוד מזערה נזקים וצמצמה ל-103:86 ברבע הרביעי, אך שלשות של דוראנט ופרד ואנווליט (שש נקודות ו-11 אסיסטים) סגרו עניין.

שחקני יוסטון חוגגים ( רויטרס )

טורונטו - שיקגו 92:135

לנארד חזר למדים של הראפטורס, עימם זכה באליפות ב-2019, והוביל לניצחון קל. הקנדים הוליכו מהרגע הראשון, כשהם קולעים ברבע הראשון (43) כמעט כמו כל מה שהבולס קלעו בכל המחצית הראשונה (44).

לנארד קלע 23 נקודות (11 מ-11 מהקו) והוסיף ארבע חטיפות בדרך לניצחון החד צדדי. סקוטי בארנס ועמנואל קוויקלי בלטו לצידו עם 23 נקודות כל אחד, כשאר.ג'יי בארט תורם 20. ההגנה של טורונטו חנקה את שיקגו, כפתה עליה 27 איבודים (תשעה מתוכם של הרוקי כיילב וילסון בבכורה שלו) ותירגמה אותם ל-35 נקודות קלות. הבולס סבלו מיום קליעה מחריד מחוץ לקשת עם 4 מ-36 בלבד (11%). במפסידה בלט מטאס בוזליס עם 17 נקודות, 16 היו לווילסון ו-15 לנורמן פאוול ולג'יילן סמית'.

קוואי לנארד ( רויטרס )

ניו אורלינס - אינדיאנה 123:120

פסקל סיאקם צלף 30 נקודות (12 מהן ברבע האחרון), אך הסיפור של המשחק שייך לטייריס הליברטון. הרכז חזר לפרקט לראשונה מאז קרע את גיד האכילס לפני 16 חודשים, וסיפק הצגה של 23 נקודות ו-12 אסיסטים. הליברטון השתלט על הרבע הרביעי עם שמונה נקודות בתוך דקה וחצי, ומחק פיגור 101:93 בדרך לריצת 3:15 של הפייסרס.

זאיון וויליאמסון, שסיים עם 22 נקודות והציג קליעה משופרת מחוץ לקשת (כולל שתי שלשות רצופות בסוף המחצית הראשונה), עוד השווה ל-116:116 עם סל ועבירה. אלא שהליברטון ענה בשני מהלכים רצופים, וקוונטון ג'קסון סגר עניין מהקו. אובי טופין תרם 20 נקודות למנצחת, איביצה זובאץ שלט בצבע עם 16 נקודות ו-14 ריבאונדים, ואנדרו נמבהארד הוסיף 18. בצד השני, דיז'ונטה מארי הוליך את הפליקנס עם 23 נקודות, כשאיב מיסי רושם דאבל-דאבל של 13 נקודות ו-14 ריבאונדים.

טייריס הליברטון ( רויטרס )

וושינגטון - מילווקי 116:128

הוויזארדס החדשים יצאו לדרך ברגל ימין, ומי שהרים את האולם בוושינגטון היה אנתוני דייויס. הסנטר שהיה פצוע כשהגיע לבירת ארה"ב, סיפק בכורה אדירה במדי המנצחים עם 34 נקודות ו-12 ריבאונדים, כשהקהל המקומי כבר מריע לו "MVP" עוד במהלך הרבע הראשון.

מילווקי שהגיעה לעידן שאחרי יאניס אנטטוקומפו, עוד הוליכה בחלקים נרחבים של המשחק, אך הוויזארדס התפוצצו במחצית השנייה עם 63% מהשדה ו-60:77 מוחץ ב-24 הדקות האחרונות. ריצת 4:21 בתחילת הרבע הרביעי, שנפתחה בהטבעה של דיאנדרה אייטון, הפכה פיגור ליתרון מבטיח של 98:111 ממנו הבאקס כבר לא חזרו. טריי יאנג הצטיין לצד דייויס עם דאבל-דאבל של 20 נקודות ו-13 אסיסטים. מנגד, טיילר הירו (24 נקודות) וחיימה חאקז ג'וניור (22) הובילו את מילווקי במשחקו הראשון של המאמן טיילור ג'נקינס.

אנתוני דייויס ( רויטרס )

ממפיס - יוטה 103:123

הגריזליז פתחו את העונה עם ניצחון הודות למשחק אדיר של טיי ג'רום, שהפציץ 45 נקודות עם 17 מ-25 מהשדה, 5 מ-10 לשלוש, 6 מ-7 מקו העונשין, והוסיף גם שבעה ריבאונדים ושישה אסיסטים. ג'ראמי גרנט הוסיף 15 נקודות, וג'יילן וולס וג'י.ג'י ג'קסון סיימו עם 12 כל אחד אצל ממפיס, שעשתה את מירב הנזק ברבע השני (20:35).

22 נקודות של קיונטה ג'ורג' לא הספיקו ליוטה, שקיבלה 18 מלאורי מרקאנן (תשעה ריבאונדים). ג'ארן ג'קסון ג'וניור סיים עם 15 נקודות, 12 היו לאייס ביילי ו-10 לסבי מיכאילוק.

אורלנדו - אטלנטה 132:125

ערב התקפי משוגע באורלנדו הסתיים בניצחון שישי ברציפות של ההוקס על המג'יק, תוך שהם מקלקלים את בכורת האימון של שון סוויני. ניקיל אלכסנדר-ווקר סיפק תצוגת שיא של 31 נקודות, כולל שתי שלשות גדולות במאני-טיים - אחת מהן משמונה מטרים שקבעה 123:128 קריטי כ-51 שניות לסיום והשתיקה את הקהל המקומי.