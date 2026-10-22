ג'יילן הורד ( IMAGO )

מכבי תל אביב מארחת בשעה זו באולם אלכסנדר ניקוליץ' שבבלגרד את ריאל מדריד במסגרת המחזור השביעי של היורוליג. החבורה של עודד קטש מכוונת לניצחון שלישי במפעל הבכיר ביבשת ורוצה לשמור על התקופה הטובה שבה היא נמצאת. במועדון יודעים שכל תוצאה חיובית נגד אחת מאריות אירופה תעניק דחיפה מורלית עצומה להמשך העונה.

אלופת המדינה מגיעה למפגש במצב רוח מרומם אחרי שני ניצחונות רצופים שמעניקים לה הרבה שקט. בזירה האירופית היא גברה 88:91 בחוץ על ולנסיה ושיפרה את מאזנה לשני ניצחונות וארבעה הפסדים, בעוד בליגה המקומית הביסה 89:116 את עירוני קרית אתא. לצד זאת, הקבוצה ספגה מכה קשה מצידו של איפה לונדברג אשר סובל מקרע חלקי בגיד הארבע ראשי וצפוי להיעדר בין שישה לשמונה שבועות.

מהעבר השני, האורחת מספרד נוחתת בבלגרד בכושר שיא עם רצף של שישה ניצחונות בכל המסגרות. הלבנים בהדרכתו של פדרו מרטינס אמנם התאוששו מפתיחת עונה רעה, אך במועדון עדיין זוכרים היטב את ההפסד 102:98 המפתיע להפועל תל אביב מוקדם יותר העונה, תוצאה שהוכיחה כי גם הסגל הנוצץ שלהם יכול להיות פגיע מול יריבה ישראלית. במחזור היורוליג האחרון הם גברו 92:111 על וילרבאן, ובליגה הספרדית הם עדיין שולטים מהפסגה.

ההתמודדות הנוכחית תהווה את המפגש ה-76 במספר בין שני מועדוני הפאר במסגרות האירופיות השונות. מבחינה היסטורית, המאזן נוטה בבירור לטובת הבלאנקוס שמחזיקים ב-47 ניצחונות לעומת 28 של המכבים. בעונה החולפת כל קבוצה הצליחה לשמור על הבית שלה, כשהצהובים רשמו ניצחון 91:92 דרמטי במשחק האחרון שאירחו.

רבע ראשון: 23:30 למכבי ת״א

חמישיית מכבי תל אביב: קיטון וואלאס, ים מדר, ג'יילן הורד, אושיי בריסט, דניאל טייס.

חמישיית ריאל מדריד: תאו מאלדון, אנדרס פליס, מיקאל יאנטונן, צ'ומה אוקיקי, וולטר טבארס