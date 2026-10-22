גלריה ענאן חלאילי במאבק על הכדור ( IMAGO )

המחזור השלישי בליגה האירופית נמשך אמש (חמישי) עם ארבעה מפגשים מסקרנים שסיפקו שערים, מהפכים ודרמות. במוקד, ענאן חלאילי בישל ב-2:2 של קריסטל פאלאס מול בשיקטאש באיסטנבול, לאחר שהאנגלים השלימו מהפך אך איבדו את היתרון. במקביל, בורנמות' הביסה 0:3 את מילאן, שנותרה בעשרה שחקנים, סלטה ויגו הפכה פיגור לניצחון 1:2 על סלטיק והופנהיים חגגה עם 0:3 מרשים על ליון.

בשיקטאש - קריסטל פאלאס 2:2

ענאן חלאילי וקריסטל פאלאס סיימו בתיקו דרמטי מול בשיקטאש באיסטנבול. וילפרד אנדידי העלה את הטורקים ליתרון בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, אך הישראלי בישל לירמי פינו את השוויון בדקה ה-51, וז'אן-פיליפ מאטטה השלים מהפך כעבור שמונה דקות. אלא שג'וניור אלטין איזן בדקה ה-73 וקבע חלוקת נקודות, כשהמארחים נותרו בעשרה שחקנים בעקבות הרחקתו של אומיט אקדג בדקה ה-77. במחזור הבא, שייערך ב-5 בנובמבר, הנשרים יארחו את הופנהיים, בעוד הטורקים יתארחו אצל סלטיק.

דקה 45+2, שער! בשיקטאש עלתה ל-0:1: סאליח אוזג'אן שלח כדור עומק נהדר מעל ההגנה לעבר וילפרד אנדידי, שבעט מתוך הרחבה לפינה הימנית התחתונה והעניק למארחים את היתרון.

שחקני בשיקטאש חוגגים ( רויטרס )

שחקני בשיקטאש חוגגים ( IMAGO )

דקה 51, שער! קריסטל פאלאס השוותה ל-1:1 : ענאן חלאילי סיפק בישול נהדר לירמי פינו, שלא התבלבל ושלח את הכדור לרשת.

שחקני קריסטל פאלאס חוגגים ( רויטרס )

דקה 59, שער! קריסטל פאלאס עלתה ל-1:2: ז'אן-פיליפ מאטטה השתלט על כדור ברחבה, בעט לפינה השמאלית העליונה והשלים מהפך עבור האורחים.

ז'אן-פיליפ מאטטה ( רויטרס )

דקה 73, שער! בשיקטאש איזנה ל-2:2: ג'וניור אוליטן חלף על פני שחקני ההגנה, שחרר בעיטה אדירה מקצה הרחבה לפינה השמאלית התחתונה והכניע את וולטר בניטס.

שחקני בשיקטאש חוגגים ( רויטרס )

דקה 77, בשיקטאש נותרה בעשרה שחקנים: אומיט אקדג ביצע עבירה חריפה על לארסן, והשופט שלף לעברו את הכרטיס האדום הישיר.

בורנמות' - מילאן 0:3

בורנמות' המשיכה את פתיחת העונה האירופית המושלמת שלה עם ניצחון מרשים על מילאן, שהתקשתה להתמודד עם הדובדבנים. ג'סטין קלייברט העלה את האנגלים ליתרון בפנדל בדקה השמינית, ומייק מניאן הורחק בדקה ה-28 לאחר שגרם לפנדל נוסף, אותו ניצל מרקוס טאברנייר כעבור חמש דקות. אמין עדלי חתם את התוצאה עם שער נהדר בכדור חופשי בדקה ה-85, כשהמארחת השלימה ניצחון שלישי ברציפות במפעל. במחזור הבא, ב-5 בנובמבר, האנגלים יתארחו אצל ספרטה פראג, בעוד הרוסונרי יארחו את פרנצווארוש.

דקה 8, שער! בורנמות' עלתה ל-0:1: נגיעת יד של קוני דה וינטר ברחבה הובילה לפנדל לאחר בדיקת VAR, וג'סטין קלייברט דייק מהנקודה הלבנה והעלה את המארחים ליתרון.

ג'סטין קלייברט ( רויטרס )

שחקני בורנמות' חוגגים ( רויטרס )

דקה 28, מילאן נותרה בעשרה שחקנים: מייק מניאן ביצע עבירה חריפה ברחבה, גרם לפנדל וספג כרטיס אדום ישיר מהשופט ואסיליס פוטיאס.

מייק מניאן ( רויטרס )

דקה 33, שער! בורנמות' עלתה ל-0:2: מרקוס טאברנייר ניגש לנקודה הלבנה, בעט חזק ומדויק לרשת והכפיל את היתרון של המארחים.

שחקני בורנמות' חוגגים ( IMAGO )

דקה 85, שער! בורנמות' עלתה ל-0:3: אמין עדלי סובב כדור חופשי מושלם מקצה הרחבה היישר לפינה השמאלית וכבש שער מרהיב שהגדיל את היתרון של המארחים.

שחקני בורנמות' חוגגים ( רויטרס )

סלטיק - סלטה ויגו 2:1

סלטה ויגו רשמה את ניצחונה הראשון העונה בליגה האירופית, לאחר שהשלימה מהפך על סלטיק בגלאזגו. הסקוטים דווקא פתחו טוב יותר את המחצית השנייה ועלו ליתרון משער של מיקה באור בדקה ה-47, אך חאבייר רודריגס הפך לגיבור הגדול של הספרדים. תחילה הבלם איזן בנגיחה בדקה ה-68, ושלוש דקות לאחר מכן השלים צמד עם בעיטה נהדרת מחוץ לרחבה. הקלטים נותרו ללא נקודות גם לאחר שלושה מחזורים. במחזור הבא, ב-5 בנובמבר, הגליסיאנים יארחו את אוניון סן ז'ילואז, בעוד הסקוטים יארחו את בשיקטאש.

דקה 47, שער! סלטיק עלתה ל-0:1: מיקה באור השתלט על כדור ברחבה, בעט לפינה השמאלית התחתונה והכניע את ראדו בדרך ליתרון.

שחקני סלטיק חוגגים ( רויטרס )

דקה 68, שער! סלטה ויגו איזנה ל-1:1: הוגו אלברס הגביה כדור חופשי נהדר לרחבת החמש, חאבייר רודריגס הסיט בנגיעה קלה עם הראש לרשת והכניע את סם ג'ונסטון.

שחקני סלטה ויגו חוגגים ( רויטרס )

דקה 71, שער! סלטה ויגו עלתה ל-1:2: חאבייר רודריגס השתלט על כדור חוזר מחוץ לרחבה, שלח בעיטה נהדרת לפינה הימנית והכניע את סם ג'ונסטון בדרך להשלמת המהפך.

שחקני סלטה ויגו חוגגים ( רויטרס )

הופנהיים - ליון 0:3

הופנהיים חגגה ניצחון בכורה בליגה האירופית העונה, לאחר שהביסה את ליון וקטעה את המאזן המושלם של הצרפתים. אנדריי קרמאריץ' כיכב עם שער ושני בישולים, כשנגח את הראשון בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, בישל לאדם דאגים את השני בדקה ה-49 וסידר גם לאדם הלוז'ק את השלישי בדקה ה-83. הגרמנים התאוששו משני ההפסדים במחזורי הפתיחה, בעוד האורחת ספגה הפסד ראשון בקמפיין. במחזור הבא, ב-5 בנובמבר, המנצחת תתארח אצל קריסטל פאלאס, בעוד הצרפתים יצאו למשחק חוץ מול ריאל סוסיאדד.

דקה 45+4, שער! הופנהיים עלתה ל-0:1: אנדריי קרמאריץ' השתלט על כדור חוזר בתוך רחבת החמש, נגח מקרוב לחלק העליון של הרשת והעניק למארחים את היתרון.

אנדריי קרמאריץ' ( רויטרס )

דקה 49, שער! הופנהיים עלתה ל-0:2 : אנדריי קרמאריץ' שלח כדור עומק נהדר לאדם דאגים, שהשתלט עליו ברחבה ובעט במהירות לפינה השמאלית התחתונה.

שחקני הופנהיים חוגגים ( IMAGO )