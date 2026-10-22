במקביל להפסד של הפועל באר שבע מול אוניון סן ז'ילואז', שוחקו אתמול (חמישי) עוד שבעה משחקים בליגה האירופית במסגרת המחזור ה-3. במוקד - טורנסה וכארם זועבי הפסידו 3:1 לפרנצווארוש. בנוסף, באייר לברקוזן ניצחה 0:2 את אופי כרתים, יובנטוס סיימה ב-2:2 עם ראן, מארסיי הפסידה 1:0 לשטורם גראץ, ניימיכן ניצחה 2:4 את דינמו זאגרב, לך פוזנן סיימה ב-1:1 עם סנדרלנד ואלקמאר ניצחה 0:4 את אראראט ארמניה.
פרנצווארוש - טורנסה 1:4
כארם זועבי הישראלי פתח בהרכב של קבוצתו הפורטוגלית, אך לא הצליח לעזור לחבריו להשיג ניצחון נוסף במפעל ושיחק סה"כ 63 דקות. יוסוף כבר ראשון עבור המארחת כבר אחרי 20 דקות, מאנו פוזו השווה עבור האורחים, אך אז מראינו גומז החזיר את היתרון להונגרים בדקה ה-58, מוחמד עלי דיאדי כבש עצמי בדקה ה-80 ובדקה ה-89 כריסטיאן ליצס נעץ את המסמר האחרון.
אופי כרתים - באייר לברקוזן 2:0
הגרמנים נותרו עם מאזן מושלם לאחר ניצחון נהדר על היוונים, שמצידם ספגו הפסד שני במפעל. השערים הגיעו רק במחצית הראשונה, כאשר יונאס הופמן כבש את הראשון בדקה ה-35 והכפיל שתי דקות מאוחר יותר ובעצם השלים צמד נפלא.
יובנטוס - ראן 2:2
יובנטוס נעצרה אחרי שני ניצחונות בליגה האירופית. זקי צ'ליק העניק לביאנקונרי יתרון מוקדם בדקה החמישית, אך מוסא א-תעמרי השווה בדקה ה-15 והצרפתים השלימו מהפך בדרך ליתרון 1:2 בהפסקה. ניק וולטמאדה הציל נקודה למארחת עם פנדל מוצלח בדקה ה-67, והאיטלקים איבדו את המאזן המושלם במפעל, כשמנגד הצרפתים עדיין ללא הפסד.
תוצאות נוספות
דינמו זאגרב - ניימיכן 4:2
לה פוזנן - סנדרלנד 1:1
שטורם גראץ - מארסיי 0:1
ארמניה - אלקמאר 4:0