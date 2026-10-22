במקביל להפסד של הפועל באר שבע מול אוניון סן ז'ילואז', שוחקו אתמול (חמישי) עוד שבעה משחקים בליגה האירופית במסגרת המחזור ה-3. במוקד - טורנסה וכארם זועבי הפסידו 3:1 לפרנצווארוש. בנוסף, באייר לברקוזן ניצחה 0:2 את אופי כרתים, יובנטוס סיימה ב-2:2 עם ראן, מארסיי הפסידה 1:0 לשטורם גראץ, ניימיכן ניצחה 2:4 את דינמו זאגרב, לך פוזנן סיימה ב-1:1 עם סנדרלנד ואלקמאר ניצחה 0:4 את אראראט ארמניה.

במקביל להפסד של הפועל באר שבע מול אוניון סן ז'ילואז', שוחקו אתמול (חמישי) עוד שבעה משחקים בליגה האירופית במסגרת המחזור ה-3. במוקד - טורנסה וכארם זועבי הפסידו 3:1 לפרנצווארוש. בנוסף, באייר לברקוזן ניצחה 0:2 את אופי כרתים, יובנטוס סיימה ב-2:2 עם ראן, מארסיי הפסידה 1:0 לשטורם גראץ, ניימיכן ניצחה 2:4 את דינמו זאגרב, לך פוזנן סיימה ב-1:1 עם סנדרלנד ואלקמאר ניצחה 0:4 את אראראט ארמניה.

במקביל להפסד של הפועל באר שבע מול אוניון סן ז'ילואז', שוחקו אתמול (חמישי) עוד שבעה משחקים בליגה האירופית במסגרת המחזור ה-3. במוקד - טורנסה וכארם זועבי הפסידו 3:1 לפרנצווארוש. בנוסף, באייר לברקוזן ניצחה 0:2 את אופי כרתים, יובנטוס סיימה ב-2:2 עם ראן, מארסיי הפסידה 1:0 לשטורם גראץ, ניימיכן ניצחה 2:4 את דינמו זאגרב, לך פוזנן סיימה ב-1:1 עם סנדרלנד ואלקמאר ניצחה 0:4 את אראראט ארמניה.