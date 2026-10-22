גרשון יאבוסלה ( IMAGO )

המחזור השביעי ביורוליג נמשך הערב (חמישי) עם חמישה מפגשים מסקרנים שנערכו במקביל וסיפקו לא מעט עניין. אנדולו אפס גברה בביתה על בשיקטאש, דובאי הביסה את באיירן מינכן בחוץ, פנאתינייקוס התגברה במשחק צמוד על באסקוניה, ברצלונה יצאה ממילאנו עם ניצחון חוץ מרשים. ופרטיזן שרדה מותחן אדיר עם הכוכב האדום וניצחה בדרבי הסרבי.

אנדולו אפס - בשיקטאש 80:89

המארחת רשמה ניצחון חשוב בדרבי הטורקי ועלתה למאזן חיובי של ארבעה ניצחונות ושלושה הפסדים. המארחת פתחה את ההתמודדות בסערה, שלטה לחלוטין במחצית הראשונה וירדה להפסקה ביתרון מבטיח של 36:57. בשיקטאש לא הרימה ידיים, ניצלה רבע שלישי חלש של יריבתה וצימקה את הפער לשמונה נקודות בלבד לקראת עשר הדקות האחרונות, אך אפס הצליחה לשמור על היתרון ולהבטיח את הניצחון. קאמרון פיין הוביל את המנצחת עם 20 נקודות, בעוד ג'יילן נאוול הוסיף 14 משלו.

גלריה סקוטי ווילבקן נגד ג'ורדן לויד ( IMAGO )

ג'ורדן לויד עולה מעל השומר שלו ( IMAGO )

באיירן מינכן - דובאי 107:91

האורחת רשמה ניצחון חוץ מרשים על הגרמנים בתום משחק שבו שלטה לכל אורכו. דובאי פתחה בסערה, ניצחה את הרבע הראשון 14:29 והמשיכה לדרוס בדרך ליתרון עצום של 27 נקודות במחצית. הגרמנים התעוררו אחרי ההפסקה, ניצחו את הרבע השלישי 19:31 וצימקו את הפער ל-15 נקודות, אך דובאי לא נבהלה, חזרה לשלוט בקצב ברבע האחרון וסגרה את הסיפור עם 91:107 משכנע. מפונדו קבנגלה הוביל את המנצחת עם 24 נקודות, כשג'ארון בלוסומגיים הוסיף 17 משלו.

יואנס ווייטמן ( IMAGO )

פיליפ פטרוסב ( IMAGO )

פנאתינייקוס - באסקוניה 79:85

היוונים התאוששו מההפסד להפועל תל אביב במחזור הקודם, רשמו ניצחון ביתי צמוד על באסקוניה ושמרו על מקומם בפסגת היורוליג עם מאזן של שישה ניצחונות והפסד אחד. פנאתינייקוס התקשו מול הספרדים במחצית הראשונה, שהסתיימה ביתרון דחוק של 40:43, אך הצליחו להעלות הילוך ברבע השלישי ולפתוח פער של תשע נקודות. באסקוניה לא ויתרה, נגסה בהפרש ברבע האחרון והצליחה להלחיץ את המארחת, אך פנאתינייקוס שמרה על קור הרוח והבטיחה ניצחון דחוק בסיום בזכות ערב נהדר של הייס שקלע 18 נקודות.

גרשון יאבוסלה ( IMAGO )

אולימפיאה מילאנו - ברצלונה 89:81

הקטלנים רשמו ניצחון חוץ חשוב על אולימפיה מילאנו בתום התמודדות שבה שמרו על היתרון לאורך רוב שלבי המשחק. הספרדים פתחו טוב יותר ועלו ליתרון 21:23 בסיום הרבע הראשון, הגדילו אותו ל-40:44 במחצית והמשיכו להכתיב את הקצב גם ברבע השלישי, בדרך ליתרון 64:71 לקראת עשר הדקות האחרונות. האיטלקים ניסו לחזור לעניינים ברבע המכריע, אך ברצלונה לא אפשרה להם להשלים מהפך, שמרה על היתרון והבטיחה ניצחון 81:89 בסיום.

לאנדרו בולמורו בטירוף ( IMAGO )

קווין פונטר ( IMAGO )

פרטיזן בלגרד - הכוכב האדום 82:85