ליגת ווינר סל מגיעה למחזור השלישי, ובשעה זו אולם הקונכייה מפגיש בין שתי קבוצות שרק חולמות על ניצחון בכורה. הפועל באר שבע/דימונה מארחת באולמה הביתי את הפועל חולון, כששתיהן מגיעות להתמודדות לאחר שפתחו את עונת 2026/27 עם שני הפסדים רצופים וירצו לשנות את המומנטום.

ליגת ווינר סל מגיעה למחזור השלישי, ובשעה זו אולם הקונכייה מפגיש בין שתי קבוצות שרק חולמות על ניצחון בכורה. הפועל באר שבע/דימונה מארחת באולמה הביתי את הפועל חולון, כששתיהן מגיעות להתמודדות לאחר שפתחו את עונת 2026/27 עם שני הפסדים רצופים וירצו לשנות את המומנטום.

ליגת ווינר סל מגיעה למחזור השלישי, ובשעה זו אולם הקונכייה מפגיש בין שתי קבוצות שרק חולמות על ניצחון בכורה. הפועל באר שבע/דימונה מארחת באולמה הביתי את הפועל חולון, כששתיהן מגיעות להתמודדות לאחר שפתחו את עונת 2026/27 עם שני הפסדים רצופים וירצו לשנות את המומנטום.

הקבוצה מבירת הנגב, בהדרכתו של דאג ספרדלי, מעולם לא פתחה עונה במאזן 3:0 בשמונה עונותיה המלאות בליגה הבכירה ותעשה הכל כדי להימנע מהיסטוריה שלילית. במחזור הקודם הפסידה החבורה 88:74 בחוץ להפועל ירושלים, כשהיא מתקשה להתמודד עם חסרונו של הרכז לובל קאביל שנפגע בידו במחזור הראשון ונעדר. כעת בבאר שבע מקווים לשובם של קאביל ועידו פליישר לסגל, כדי לנסות ולהשיג ניצחון שגם יקרב את המועדון לציון דרך של 100 ניצחונות בליגה הסדירה כרגע מאזנם עומד על 97 ניצחונות.

הקבוצה מבירת הנגב, בהדרכתו של דאג ספרדלי, מעולם לא פתחה עונה במאזן 3:0 בשמונה עונותיה המלאות בליגה הבכירה ותעשה הכל כדי להימנע מהיסטוריה שלילית. במחזור הקודם הפסידה החבורה 88:74 בחוץ להפועל ירושלים, כשהיא מתקשה להתמודד עם חסרונו של הרכז לובל קאביל שנפגע בידו במחזור הראשון ונעדר. כעת בבאר שבע מקווים לשובם של קאביל ועידו פליישר לסגל, כדי לנסות ולהשיג ניצחון שגם יקרב את המועדון לציון דרך של 100 ניצחונות בליגה הסדירה כרגע מאזנם עומד על 97 ניצחונות.

הקבוצה מבירת הנגב, בהדרכתו של דאג ספרדלי, מעולם לא פתחה עונה במאזן 3:0 בשמונה עונותיה המלאות בליגה הבכירה ותעשה הכל כדי להימנע מהיסטוריה שלילית. במחזור הקודם הפסידה החבורה 88:74 בחוץ להפועל ירושלים, כשהיא מתקשה להתמודד עם חסרונו של הרכז לובל קאביל שנפגע בידו במחזור הראשון ונעדר. כעת בבאר שבע מקווים לשובם של קאביל ועידו פליישר לסגל, כדי לנסות ולהשיג ניצחון שגם יקרב את המועדון לציון דרך של 100 ניצחונות בליגה הסדירה כרגע מאזנם עומד על 97 ניצחונות.

מנגד, הפועל חולון של פרדראג קרוניץ' תתייצב למשחק חוץ שני ברציפות, ארבעה ימים בלבד אחרי שנכנעה 78:69 להפועל אילת. ההפסד הוביל את הסגולים לפתיחת עונה במאזן 2:0 לראשונה מאז עונת 2020/21. הקבוצה מתקשה למצוא פתרונות בהתקפה וקלעה פחות מ-70 נקודות בשני משחקי הליגה האחרונים, רצף שלילי שלא נראה במועדון מאז נובמבר 2015. האורחת תנסה להתאושש דווקא באולם הקונכיה בו ניצחה בששת ביקוריה האחרונים ותקווה להיעזר בסם איוריו, שמכיר היטב את האולם לאחר ששיחק בבאר שבע בשלוש העונות הקודמות.

מנגד, הפועל חולון של פרדראג קרוניץ' תתייצב למשחק חוץ שני ברציפות, ארבעה ימים בלבד אחרי שנכנעה 78:69 להפועל אילת. ההפסד הוביל את הסגולים לפתיחת עונה במאזן 2:0 לראשונה מאז עונת 2020/21. הקבוצה מתקשה למצוא פתרונות בהתקפה וקלעה פחות מ-70 נקודות בשני משחקי הליגה האחרונים, רצף שלילי שלא נראה במועדון מאז נובמבר 2015. האורחת תנסה להתאושש דווקא באולם הקונכיה בו ניצחה בששת ביקוריה האחרונים ותקווה להיעזר בסם איוריו, שמכיר היטב את האולם לאחר ששיחק בבאר שבע בשלוש העונות הקודמות.

מנגד, הפועל חולון של פרדראג קרוניץ' תתייצב למשחק חוץ שני ברציפות, ארבעה ימים בלבד אחרי שנכנעה 78:69 להפועל אילת. ההפסד הוביל את הסגולים לפתיחת עונה במאזן 2:0 לראשונה מאז עונת 2020/21. הקבוצה מתקשה למצוא פתרונות בהתקפה וקלעה פחות מ-70 נקודות בשני משחקי הליגה האחרונים, רצף שלילי שלא נראה במועדון מאז נובמבר 2015. האורחת תנסה להתאושש דווקא באולם הקונכיה בו ניצחה בששת ביקוריה האחרונים ותקווה להיעזר בסם איוריו, שמכיר היטב את האולם לאחר ששיחק בבאר שבע בשלוש העונות הקודמות.