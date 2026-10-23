גלריה ניר ברדע מרחיק ( רועי כפיר )

המחזור ה-11 בליגה הלאומית יוצא לדרך בשעה זו עם שמונה מפגשים מסקרנים במיוחד שיכולים להשפיע משמעותית על תמונת הצמרת והתחתית. במוקד תארח בני יהודה את מ.ס קריית ים לקרב צמרת מרתק, מ.ס כפר קאסם תפגוש את מ.ס אשדוד שמחפשת לחזור למסלול הניצחונות והפועל כפר שלם הלוהטת תצא למשחק חוץ מול הפועל ראשון לציון. במקביל תנסה הפועל עכו נועלת הטבלה להשיג שער זכות ראשון העונה כשתארח את הפועל רעננה.

בני יהודה - מ.ס קריית ים: 1:4

הכתומים משכונת התקווה שחווים פתיחת עונה מצוינת ועדיין לא הפסידו מגיעים למשחק במטרה לחזור למסלול הניצחונות לאחר ה-1:1 המאכזב מול הפועל רעננה שמנע מהם לעלות לפסגת הטבלה. החבורה של אלי לוי יודעת שניצחון הכרחי כדי להמשיך להיאבק על המקום הראשון. מנגד תעמוד הקבוצה הצפונית של מאור סיסו שמגיעה במומנטום חיובי נהדר אחרי שניצחה 1:2 את מ.ס כפר קאסם במחזור הקודם ומקווה להפתיע גם הפעם בדרך להתבססות בחלק העליון.

קהל אוהדי בני יהודה ( רועי כפיר )

שחקני בני יהודה ( רועי כפיר )

שחקני מ.ס קריית ים ( רועי כפיר )

רן מאיר מנסה לעצור את סהר דבח ( רועי כפיר )

דקה 16, שער! בני יהודה עלתה ל-0:1: איזה גול אדיר של בני יהודה ורז נחמיאס! כדור הורחק עד למתן לוי, שראה את חברו לחוליית ההגנה, נחמיאס, עומד לבדו בקצה השמאלי של הרחבה. המגן השתלט על הכדור ושלח בעיטה מטורפת שהלכה לקורה ולרשת.

איתי חמי נכנע לבעיטה של רז נחמיאס ( רועי כפיר )

שחקני ואנשי בני יהודה בטירוף עם רז נחמיאס ( רועי כפיר )

שחקני בני יהודה חוגגים עם רז נחמיאס ( רועי כפיר )

דקה 21, שער! בני יהודה הכפילה את ההובלה שלה: הפעם הכתומים יצאו למתפרצת, כשבן הדדי שלח קדימה את ג'ונתן דה סילבה, שנותר באחד על אחד מול איתי חמי, והצליח להכניע אותו בהקפצה קטנה ומדויקת לפינה הרחוקה.

ג'ונתן דה סילבה חוגג ( רועי כפיר )

ג'ונתן דה סילבה חוגג את השער שכבש ( רועי כפיר )

שחקני בני יהודה מברכים את ג'ונתן דה סילבה ( רועי כפיר )

דקה 43, שער! מ.ס קריית ים הצליחה לצמק ל-2:1: כדור חופשי הצליח לייצר בלגן ברחבת בני יהודה, ומסירה אחת הגיעה לאופק אטיאס, שהצליח באמנות לכבוש מתוך הרחבה את השער המצמק, והחזיר את קבוצתו לתמונה.

אופק אטיאס רץ לחגוג ( רועי כפיר )

אופק אטיאס חוגג ( רועי כפיר )

דקה 54, שער! בני יהודה עלתה ל-1:3: גולן בני הרים קרן שפגעה בידו של שחקן קריית ים. קפטן הזהובים ניגש גם לנקודה הלבנה ולא הותיר לחמי סיכוי לעצור את הבעיטה.

דקה 57, שער! בני יהודה חוגגת בביתה ועלתה ל-1:4: סתיו נחמני הצטרף לחגיגה. החלוץ, שהיה אמון על החמצה גדולה כבר בדקה הראשונה, מצא את עצמו שוב באחד על אחד מול חמי, כשגם הפעם השוער הצליח לעצור את השחקן הלוהט בליגה, אלא שהריבאונד נחת גם כן אצל נחמני, שבפעם השנייה מצא את הרשת.

מ.ס כפר קאסם - מ.ס אשדוד: 0:0

הקבוצה מהמגזר מגיעה להתמודדות לאחר שספגה הפסד 2:1 כואב למ.ס קריית ים שקטע לה רצף של משחקים טובים ותנסה להתאושש דווקא מול אחת הקבוצות החזקות בליגה. מולה תתייצב המוליכה מעיר הנמל שנעצרה במחזור האחרון עם 0:0 מתסכל מול מכבי קריית גת לאחר שמונה ניצחונות רצופים. החבורה של גיא ויזינגר יודעת שכל תוצאה מלבד ניצחון עלולה לעלות לה באיבוד המקום הראשון, והיא תעשה הכל כדי לצאת עם שלוש הנקודות.

מכבי הרצליה - מכבי יפו: 1:0

המארחת שממשיכה לאכזב ומגיעה למפגש לאחר 0:0 מתסכל מול הפועל עפולה בו רשמה החמצות רבות חייבת לעצור את כדור השלג כדי לא למצוא את עצמה מסובכת עמוק במאבקי התחתית. מנגד תגיע החבורה של דור אלו שמנסה לצאת לדרך חדשה אחרי הפסד 2:0 לעירוני מודיעין שהמשיך את התבוסה להפועל ראשון לציון. שתי הקבוצות מבינות שניצחון הוא קריטי כדי להחזיר את הביטחון ולברוח מהאזור המסוכן בטבלה.

דקה 36, כרטיס אדום למכבי הרצליה: אנסאמאנה סאניאנג נותר באחד על אחד מול השוער הראל עטיא, אבל החלוץ של המארחת, שהחזיק בכרטיס צהוב לחובתו, פספג צהוב שני אחרי שהתנגש בשוער והותיר את קבוצתו בעשרה שחקנים.

דקה 61, שער! מכבי יפו עלתה ליתרון: היתרון המספרי נוצל עד תום כשדן סירקיס חיפש איך לפתוח את המשחק ובחר להניף את הרגל בתקווה שיקרה מזה משהו. בדרך לשער, הכדור פגע בשחקן הגנה הרצלייני, הטעה את השוער שון בן נשר ונכנס לרשת.

הפועל ראשון לציון - הפועל כפר שלם: 1:0

הכתומים מעיר היין רושמים עד כה עונה מצוינת עם הפסד בודד אך מגיעים לאחר ה-1:1 מול בני ריינה בו הצליחו לחלץ נקודה. הם יודעים שניצחון ביתי יבטיח להם היצמדות מחודשת לחבורת הצמרת הגבוהה. מהעבר השני מגיעה החבורה הלוהטת של נועם שוהם בכושר שיא לאחר שהביסה 0:4 את הפועל עכו והאריכה את רצף הניצחונות שלה לארבעה. האורחת מקווה למנף את המומנטום האדיר כדי להוכיח שהיא מועמדת לגיטימית לעלייה.

דקה 36, כרטיס אדום להפועל ראשון לציון: אוצ'ה אגבו הותיר את חבריו בעשרה שחקנים אחרי שעצר מצב ודאי לכיבוש כשהפיל שחקן יריב על סף הרחבה, במה שלא השאיר לשופט ברירה אלא לשלוף לו כרטיס.

דקה 40, שער! הפועל כפר שלם עלתה ל-0:1: טעות קשה בהגנה של ראשון לציון הובילה לחטיפת כדור של אוראל באייה, שמסר רוחב אל עבר יניב מזרחי, שבנגיעה הכניע את שחר אמסלם.

עירוני מודיעין - בני ריינה: 4:0

המארחת מגיעה למפגש בתחושות מצוינות אחרי שניצחה 0:2 את מכבי יפו והצליחה להתאושש מהפסד כואב בתוספת הזמן שחוותה לפני כן כשהיא מחפשת לייצר רצף חיובי. מולה תתייצב הקבוצה של אלדד שביט שנשרה אשתקד מליגת העל וממשיכה לאכזב עם פתיחת עונה רעה מאוד. ריינה מגיעה אחרי 1:1 מול הפועל ראשון לציון בו איבדה את מתן גושה שהורחק ותנסה להשיג סוף סוף ניצחון שייתן לה מעט אוויר לנשימה.

דקה 1, שער! בני ריינה עלתה ליתרון: איזו פתיחה מסחררת לקבוצה המארחת! עידן גורן הצליח למצוא את עצמו ללא כיסוי ברחבה אליה התגנב באין מפריע, ונגח לרשת כדור שהוגבה לעברו.

דקה 2, שער! בני ריינה הכפילה את התוצאה ועלתה ל-0:2: ריינה פתחה את המשחק על 100 קמ"ש וכבר אחרי שתי דקות מובילה עם שני גולים. הפעם היה זה יובל ששון ששיגר בעיטה אדירה מהאוויר לרשת של מודיעין.

דקה 12, שער! בני ריינה חוגגת בענק ועלתה ל-0:3: איזו תצוגת עוצמה של הקבוצה של אלדד שביט! כדור שהורחק עד למוחמד שכר נחת על הרגל של הקיצוני, שבחוזקה אדירה שלח בעיטה מדהימה לרשת של רוי בייגל, שלא יכול היה להגיב לכדור, אלא להוציא אותו בפעם השלישית מהרשת.

דקה 33, שער! בני ריינה המשיכה לפרק ועלתה ל-0:4: יובל ששון חגג צמד, קבוצתו חגגה את הרביעי! עומרי עאמר שלח כדור עומק אל עבר החלוץ, שנותר באחד על אחד מול בייגל ובפעם השנייה בהתמודדות הצליח להכניע את השוער.

הפועל כפר סבא - הפועל עפולה: 0:1

הירוקים מהשרון מגיעים באנרגיות שיא לאחר שהשתחררו מרצף של שלושה הפסדים עם תצוגת תכלית ו-0:4 ענק על מכבי אחי נצרת. הקבוצה שהייתה זקוקה לניצחון הזה כמו אוויר לנשימה תקווה לשמור על היכולת ולהתרחק מהתחתית הבוערת. מנגד תעמוד הקבוצה הצפונית שמגיעה אחרי 0:0 מול מכבי הרצליה ומומנטום חיובי כללי ותנסה להפתיע בחוץ כדי לאסוף נקודות חשובות שיבססו אותה במרכז הטבלה.

דקה 3, שער! הפועל כפר סבא עלתה ל-0:1: הכושר הנפלא של המארחת מהמחזור הקודם נמשך, כשייאדום קונדו הצליח לחטוף כדור בחצי המגרש של עפולה, דהר קדימה ומסר ליאו קלוביס, שהוריד לרוי בוגנים והאחרון כבש בבעיטה מדויקת לפינה הקרובה.

הפועל עכו - הפועל רעננה: 0:0

נועלת הטבלה נמצאת במשבר עמוק מתחילת העונה. הקבוצה הצפונית עדיין לא הצליחה לכבוש ולו שער זכות אחד בעשרה משחקים ומגיעה לאחר תבוסה כואבת של 4:0 להפועל כפר שלם. המארחת חייבת להתעורר אם היא לא רוצה לאבד סיכוי להישאר בליגה בשלב מוקדם. מנגד מגיעה החבורה מהשרון מעודדת במיוחד לאחר שחילצה 1:1 יוקרתי מבני יהודה בזכות שער מאוחר שהגיע אחרי שני הפסדים רצופים ועצר את הסחף השלילי.

מכבי קריית גת - מכבי אחי נצרת: 2:0

המארחת יכולה להיות מרוצה מאוד מיכולתה לאחרונה לאחר שחילצה 0:0 יוקרתי מול המוליכה מאשדוד הרבה בזכות הופעת ענק של השוער רזי אבו חמדאן שעצר פנדל. הקבוצה תנסה לתרגם את האופי החזק שהפגינה לניצחון ביתי יקר. מולה תעמוד מכבי אחי נצרת שנמצאת בהתרסקות לאחר תבוסה קשה של 4:0 להפועל כפר סבא במשחק בו התפרקה לחלוטין ואיבדה את נאסים אבו יונס בכרטיס אדום. האורחת חייבת נקודות כדי לעצור את המפולת.

דקה 9, שער! מכבי אחי נצרת עלתה ל-0:1: פתיחה נפלאה לאורחת, כשמוחמד סבאח הגיע לכדור ארוך שנשלח לעברו כשבנוסף הקדים את בלם היריבה, וגלגל לפינה הרחוקה את היתרון של קבוצתו.