משחקי המחזור השביעי של היורוליג הסתיימו הערב (שישי), כשמי שפתחה את שלושת המשחקים שנותרו הייתה ז'לגיריס, שהצליחה להביס בקלות את ליון וילרבאן ושיפרה מעט את העמדות. במשחק הגדול של המחזור, פנרבחצ'ה ביצעה מהפך על אולימפיאקוס וניצחה. בהתמודדות שנעלה את סבב המשחקים, ולנסיה גברה על פאריס.
אולימפיאקוס - פנרבחצ'ה 64:61
קרב הענקיות הסתכם בעיקר במשחק הגנה מצד שתי הקבוצות, אך ייזכר בעיקר בזכות הקאמבק של הטורקים ביוון. אחרי שברבע הראשון הצליחו לקלוע 8 נקודות בלבד ונקלעו לפער 12 נקודות, שאבון שילדס הוביל את המהפך עם 17 נקודות, כשגם ווייד בולדווין (14) ושיין לארקין (13) סייעו לו. מהצד השני, דאבל-דאבל של סשה וזנקוב (17 נקודות, 10 ריבאונדים) לא הספיק.
פאריס - ולנסיה 104:93
הקבוצה מעיר התפוזים הצליחה להתאושש מההפסד למכבי תל אביב, נצמדה לצמרת עם ניצחון בעיר האורות ועלתה למאזן 2:5 בזכות הופעה גדולה של טי ג'יי שורטס. הרכז, שנמצא בכושר אדיר מפתיחת העונה, סיים עם 25 נקודות ו-8 אסיסטים, וכשאליו הצטרף ארמוני ברוקס עם 22, ולנסיה נראתה בלתי ניתנת לעצירה בהתמודדות. 20 נקודות של ג'ארד רוהדן לא הספיקו לפאריס, שנותרה בתחתית הטבלה.
ז'לגיריס - וילרבאן 85:105
הליטאים לא התקשו כלל בקובנה בזכות משחק קבוצתי נהדר, בו אמנם אף שחקן לא בלט יתר על המידה מעל כולם, אך המארחים הצליחו לחצות את רף 100 הנקודות כשחמישה שחקנים קלעו בדו ספרתי ושיפרו את המאזן ל-4:3. קארסן אדוארדס סיים כקלע המוביל עם 16 נקודות, אך מי שכן הצליח לבלוט מעליו היה יונאס ולאנצ'יונס, שסיים עם 15 נקודות ו-8 ריבאונדים.