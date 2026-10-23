משחקי המחזור השביעי של היורוליג הסתיימו הערב (שישי), כשמי שפתחה את שלושת המשחקים שנותרו הייתה ז'לגיריס, שהצליחה להביס בקלות את ליון וילרבאן ושיפרה מעט את העמדות. במשחק הגדול של המחזור, פנרבחצ'ה ביצעה מהפך על אולימפיאקוס וניצחה. בהתמודדות שנעלה את סבב המשחקים, ולנסיה גברה על פאריס.

משחקי המחזור השביעי של היורוליג הסתיימו הערב (שישי), כשמי שפתחה את שלושת המשחקים שנותרו הייתה ז'לגיריס, שהצליחה להביס בקלות את ליון וילרבאן ושיפרה מעט את העמדות. במשחק הגדול של המחזור, פנרבחצ'ה ביצעה מהפך על אולימפיאקוס וניצחה. בהתמודדות שנעלה את סבב המשחקים, ולנסיה גברה על פאריס.

משחקי המחזור השביעי של היורוליג הסתיימו הערב (שישי), כשמי שפתחה את שלושת המשחקים שנותרו הייתה ז'לגיריס, שהצליחה להביס בקלות את ליון וילרבאן ושיפרה מעט את העמדות. במשחק הגדול של המחזור, פנרבחצ'ה ביצעה מהפך על אולימפיאקוס וניצחה. בהתמודדות שנעלה את סבב המשחקים, ולנסיה גברה על פאריס.

קרב הענקיות הסתכם בעיקר במשחק הגנה מצד שתי הקבוצות, אך ייזכר בעיקר בזכות הקאמבק של הטורקים ביוון. אחרי שברבע הראשון הצליחו לקלוע 8 נקודות בלבד ונקלעו לפער 12 נקודות, שאבון שילדס הוביל את המהפך עם 17 נקודות, כשגם ווייד בולדווין (14) ושיין לארקין (13) סייעו לו. מהצד השני, דאבל-דאבל של סשה וזנקוב (17 נקודות, 10 ריבאונדים) לא הספיק.

קרב הענקיות הסתכם בעיקר במשחק הגנה מצד שתי הקבוצות, אך ייזכר בעיקר בזכות הקאמבק של הטורקים ביוון. אחרי שברבע הראשון הצליחו לקלוע 8 נקודות בלבד ונקלעו לפער 12 נקודות, שאבון שילדס הוביל את המהפך עם 17 נקודות, כשגם ווייד בולדווין (14) ושיין לארקין (13) סייעו לו. מהצד השני, דאבל-דאבל של סשה וזנקוב (17 נקודות, 10 ריבאונדים) לא הספיק.

קרב הענקיות הסתכם בעיקר במשחק הגנה מצד שתי הקבוצות, אך ייזכר בעיקר בזכות הקאמבק של הטורקים ביוון. אחרי שברבע הראשון הצליחו לקלוע 8 נקודות בלבד ונקלעו לפער 12 נקודות, שאבון שילדס הוביל את המהפך עם 17 נקודות, כשגם ווייד בולדווין (14) ושיין לארקין (13) סייעו לו. מהצד השני, דאבל-דאבל של סשה וזנקוב (17 נקודות, 10 ריבאונדים) לא הספיק.

הקבוצה מעיר התפוזים הצליחה להתאושש מההפסד למכבי תל אביב, נצמדה לצמרת עם ניצחון בעיר האורות ועלתה למאזן 2:5 בזכות הופעה גדולה של טי ג'יי שורטס. הרכז, שנמצא בכושר אדיר מפתיחת העונה, סיים עם 25 נקודות ו-8 אסיסטים, וכשאליו הצטרף ארמוני ברוקס עם 22, ולנסיה נראתה בלתי ניתנת לעצירה בהתמודדות. 20 נקודות של ג'ארד רוהדן לא הספיקו לפאריס, שנותרה בתחתית הטבלה.

הקבוצה מעיר התפוזים הצליחה להתאושש מההפסד למכבי תל אביב, נצמדה לצמרת עם ניצחון בעיר האורות ועלתה למאזן 2:5 בזכות הופעה גדולה של טי ג'יי שורטס. הרכז, שנמצא בכושר אדיר מפתיחת העונה, סיים עם 25 נקודות ו-8 אסיסטים, וכשאליו הצטרף ארמוני ברוקס עם 22, ולנסיה נראתה בלתי ניתנת לעצירה בהתמודדות. 20 נקודות של ג'ארד רוהדן לא הספיקו לפאריס, שנותרה בתחתית הטבלה.

הקבוצה מעיר התפוזים הצליחה להתאושש מההפסד למכבי תל אביב, נצמדה לצמרת עם ניצחון בעיר האורות ועלתה למאזן 2:5 בזכות הופעה גדולה של טי ג'יי שורטס. הרכז, שנמצא בכושר אדיר מפתיחת העונה, סיים עם 25 נקודות ו-8 אסיסטים, וכשאליו הצטרף ארמוני ברוקס עם 22, ולנסיה נראתה בלתי ניתנת לעצירה בהתמודדות. 20 נקודות של ג'ארד רוהדן לא הספיקו לפאריס, שנותרה בתחתית הטבלה.