גלריה טייטום ( רויטרס )

ניו יורק - בוסטון 107:103

ג'ייסון טייטום סיפק הצגה גדולה עם 36 נקודות, מתוכן 25 במחצית השנייה ושבע מתוך שמונה הנקודות האחרונות של קבוצתו, והוביל את בוסטון לניצחון יוקרתי על האלופה המכהנת. הסלטיקס ירדו להפסקה ביתרון נקודה בלבד, אך ניצחו 24:33 ברבע השלישי ופתחו פער דו-ספרתי. הניקס הצליחו לחזור עד למרחק נקודה ברבע האחרון, אלא שטייטום התעלה במאני טיים עם סלים חשובים, כולל שלשה מכריעה. פול ג'ורג' ונמיאש קייטה הוסיפו 15 נקודות כל אחד, בעוד קארל-אנתוני טאונס הוביל את ניו יורק עם 22 נקודות, או.ג'י אנונובי תרם 20 נקודות, 10 ריבאונדים ושמונה אסיסטים, וגם מיילס מקברייד קלע 20. ג'יילן ברונסון הוסיף 19, אך הניקס פתחו את העונה עם שני הפסדים.

ברונסון. הניקס עם שני הפסדים ( רויטרס )

לוס אנג'לס קליפרס - לוס אנג'לס לייקרס 125:117

הלייקרס נותרו מושלמים ועלו ל-0:2, אוסטין ריבס הוביל את המנצחת עם 28 נקודות ותשעה אסיסטים, בעוד ווקר קסלר המשיך להרשים בקבוצתו החדשה עם 22 נקודות, שמונה ריבאונדים ושש חסימות, כשהוא קולע שמונה זריקות רצופות לאחר החטאה בפתיחה. לוקה דונצ'יץ' הוסיף 23 נקודות, אך רשם ערב חריג עם שיא קריירה שלילי של 11 איבודים, בעוד רוי האצ'ימורה תרם 16 נקודות. הלייקרס כבר החזיקו ביתרון מבטיח במחצית השנייה, אך הקליפרס צימקו לשש נקודות בלבד לפני שריבס וקסלר התעלו בדקות ההכרעה והבטיחו את הניצחון. מנגד, דריוס גארלנד הוביל את הקליפרס עם 26 נקודות ושישה אסיסטים, ברוק לופז הוסיף 22 ורוי האצ'ימורה לא שיחק אצלם אלא בלייקרס, בעוד 26 איבודים של המפסידה הכריעו את ההתמודדות. זה היה הניצחון התשיעי של הלייקרס ב-13 משחקי הדרבי האחרונים.

לוקה דונצ'יץ' ( רויטרס )

דטרויט - מיאמי 111:128

גם הצגה של יאניס אנטטוקומפו לא הספיקה למיאמי, שספגה הפסד שני ברציפות בפתיחת העונה והמשיכה להציג הגנה חלשה במיוחד. היווני סיים עם 36 נקודות ו-12 ריבאונדים, אך דטרויט שלטה במשחק מהפתיחה, ברחה ל-2:17 מוקדם ולא שמטה את היתרון בדרך למאזן 0:2 לראשונה מאז עונת 2018/19. ג'ון קולינס הוביל את המנצחת עם 23 נקודות, פול ריד הוסיף 19 מהספסל, דאנקן רובינסון קלע 17 מול קבוצתו לשעבר וקייד קנינגהאם תרם 16. מנגד, דביון מיטשל קלע 18 למיאמי, בעוד באם אדבאיו הסתפק בארבע נקודות וקליי תומפסון סיים עם שש בלבד ב-2 מ-11 מהשדה. ההיט ספגו 259 נקודות בשני משחקיהם הראשונים, שיא מועדון שלילי, ופתחו עונה במאזן 0:2 בפעם השמינית בתולדותיהם.

יאניס אנטטוקומפו ( רויטרס )

מינסוטה - אורלנדו 93:115

מינסוטה המשיכה לפתיחת עונה מושלמת עם ניצחון שני ברציפות, למרות ערב קליעה חלש במיוחד של אנתוני אדוארדס. הכוכב, שקלע 45 נקודות במשחק הקודם מול מיאמי, הסתפק הפעם ב-15 נקודות ב-5 מ-23 מהשדה, אך קבוצתו לא נזקקה להתעלות שלו. ג'יידן מקדניאלס הוסיף 15 נקודות ורודי גובר תרם 14 ותשעה ריבאונדים, כאשר הטימברוולבס שלטו לחלוטין מתחת לסלים עם יתרון 43:60 בריבאונדים ו-8:21 בריבאונד ההתקפה. האורחת לא פיגרה בשום שלב, ניצחה 15:29 ברבע השלישי וברחה ליתרון של 26 נקודות. וונדל קרטר ג'וניור הוביל את אורלנדו עם 20 נקודות ותשעה ריבאונדים, פרנץ ואגנר הוסיף 18 ופאולו באנקרו קלע 14, אך המג'יק נותרו ללא ניצחון אחרי שני משחקים.

אדוארדס וקומינגה חוגגים ( רויטרס )

שיקגו - מילווקי 125:132

שיקגו התאוששה מהתבוסה ב-43 הפרש לטורונטו במחזור הפתיחה ורשמה ניצחון ראשון העונה, בזכות 25 נקודות של נורמן פאוול ו-21 של הרוקי קיילב ווילסון. לאונרד מילר הוסיף 19 נקודות וג'יילן סמית' תרם דאבל-דאבל של 14 נקודות ו-13 ריבאונדים, כשהבולס הצליחו להכריע משחק צמוד באמצעות קליעות עונשין בדקות הסיום. מנגד, טיילר הירו, שהגיע למילווקי בקיץ במסגרת הטרייד הענק ששלח את יאניס אנטטוקומפו למיאמי, הצטיין עם 34 נקודות, בעוד חיימה חאקז ג'וניור, שהגיע גם הוא מההיט, הוסיף 19 נקודות ו-11 ריבאונדים. קייל קוזמה תרם 14, אך הבאקס ספגו הפסד שני ברציפות בפתיחת העונה.

באדי הילד ( רויטרס )

אטלנטה - שארלוט 81:128

אטלנטה רשמה ניצחון היסטורי בהפרש של 47 נקודות, הגבוה ביותר בתולדות המועדון, ושברה את השיא הקודם שעמד על 46 הפרש. ג'יילן ג'ונסון הוביל את ההוקס עם 19 נקודות, שמונה אסיסטים ושבעה ריבאונדים, ארון וויגינס הוסיף 19 מהספסל וכל חמשת שחקני החמישייה של המנצחת קלעו בספרות כפולות. מנגד, שארלוט חוותה ערב משפיל במשחק הבית הראשון שלה מאז עזיבתו של לאמלו בול, והאוהדים מילאו את האולם בשריקות בוז כבר במחצית, אחרי שקבוצתם נקלעה לפיגור של 25 נקודות. היתרון צמח עד ל-49 נקודות ברבע האחרון, כשנאז ריד הוביל את המפסידה עם 17 נקודות וברנדון מילר, שחתם לאחרונה על הארכת חוזה בשווי 209 מיליון דולר, סיים עם שש נקודות בלבד ו-1 מ-11 לשלוש.

פלמינגס ( רויטרס )

יוסטון - סן אנטוניו 110:114

הרוקטס המשיכו בהצהרת הכוונות בתום משחק צמוד ועלתה למאזן מושלם של 0:2. אחרי שהביסה את דאלאס במשחק הפתיחה, החבורה מטקסס נאלצה הפעם לעבוד קשה יותר, אך הצליחה להתעלות בדקות ההכרעה ולרשום ניצחון מרשים נוסף מול יריבה איכותית במערב. אלפרן שנגון הוביל את המנצחת עם 29 נקודות ושבעה אסיסטים, אמן תומפסון סיפק דאבל-דאבל של 20 נקודות ו-10 ריבאונדים, לצד חסימה מכריעה על ויקטור וומבניאמה, וקווין דוראנט הוסיף 20 נקודות, שבעה ריבאונדים ושישה אסיסטים. למרות שהעונה עדיין בחיתוליה, הרוקטס כבר מראים שהם מסוגלים לנצח בדרכים שונות ומאותתים כי בכוונתם להיות חלק בלתי נפרד ממאבקי הצמרת במערב.

דוראנט מול וומבניאמה ( רויטרס )

דאלאס - אינדיאנה 105:121

קיירי אירווינג הוביל את דאלאס לניצחון ראשון תחת המאמן החדש דאסטי מיי, עם 24 נקודות וחמש שלשות, וקלקל את משחק הבית הראשון של טייריס הליברטון מאז גמר ה-NBA ב-2025. המאבריקס פתחו בסערה עם ריצת 6:22 ברבע הראשון, ברחו ליתרון 23:42 ובהמשך השלימו ריצת 0:15 שהגדילה את הפער ל-30 נקודות. פי.ג'יי וושינגטון הוסיף 20 נקודות ו-13 ריבאונדים, אך הניצחון לווה בדאגה בעקבות פציעתו של קופר פלאג בכתף שמאל. רוקי העונה שעברה נפגע בעקבות עבירה קשה של ארון ניסמית' בדרך להטבעה, לא חזר לשחק במחצית השנייה וסיים עם 15 נקודות, חמישה ריבאונדים ושישה אסיסטים. הליברטון התקבל בתשואות בהצגת השחקנים, אך בהמשך אוהדי אינדיאנה כבר שרקו בוז לנוכח התבוסה.

אירווינג ( רויטרס )

יוטה - ניו אורלינס 119:120

ניצחון בכורה לג'אז בתום דרמה גדולה, בזכות שתי קליעות עונשין מכריעות של הרוקי דארין פיטרסון, 50.5 שניות לסיום. ג'ארן ג'קסון ג'וניור הוביל את המנצחת עם 24 נקודות ו-10 ריבאונדים, כולל תשע נקודות ברבע האחרון וחסימה חשובה על זאיון וויליאמסון, בעוד קיונטה ג'ורג' הוסיף 19 נקודות ו-10 אסיסטים וג'קסון הייז תרם 17. מנגד, וויליאמסון קלע 23 נקודות וסדיק ביי הוסיף 20 עבור הפליקנס, שנותרו ללא ניצחון אחרי שני משחקים, למרות שהצליחו למחוק פיגור של 15 נקודות בעזרת ריצת 13:31 ברבע השלישי. בדקת הסיום נשרקה עבירת תוקף לוויליאמסון, שאושרה לאחר בדיקת השופטים, ודג'ונטה מארי החטיא זריקה שהייתה יכולה להכריע את המשחק עם הבאזר. ניו אורלינס גם איבדה את איב מיסי, שנפצע בברכו השמאלית ברבע השני ולא חזר לשחק, בעוד יוטה קטעה רצף של שמונה הפסדים מול הפליקנס.

ג'קסון הייז ( רויטרס )

ממפיס - גולדן סטייט 108:111

קאמבק אדיר מפיגור של 12 נקודות ב-3:47 הדקות האחרונות עזר לגריזליס להשיג ניצחון דרמטי. קמרון בוזר, הבחירה השלישית בדראפט, היה גיבור הערב עם 25 נקודות ו-13 ריבאונדים, כולל סל ניצחון 20 שניות לסיום, בעוד טיי ג'רום הוסיף 28 נקודות בהמשך ישיר להופעת 45 הנקודות שלו במשחק פתיחת העונה. הווריירס כבר הובילו 94:106 לאחר שלשה של דיאנתוני מלטון, אך נתקעו לחלוטין בהתקפה, החטיאו תשע זריקות רצופות וספגו ריצת 0:17 שהפכה את המשחק. סטף קרי הוביל את המפסידה עם 24 נקודות, בעוד הרוקי יאקסל לנדבורג סיפק 18 נקודות, 13 ריבאונדים ושישה אסיסטים בהופעת הבכורה הביתית שלו, וברנדין פודז'מסקי הוסיף 18. המשחק היה גם טעון במיוחד, עם עבירות טכניות הדדיות לדריימונד גרין ואייזיאה סטיוארט, ובהמשך גם ללנדבורג וג'רום, אך בסיום הייתה זו ממפיס שחגגה ניצחון שני ברציפות, בעוד גולדן סטייט נותרה ללא ניצחון.

טורונטו - וושינגטון 102:112