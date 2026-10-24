גלריה קיטון וואלאס ( רועי כפיר )

מכבי תל אביב מתארחת בשעה זו אצל מכבי ראשון לציון באולם בית מכבי, במסגרת המחזור השלישי בליגת ווינר סל. האלופה של עודד קטש מגיעה להתמודדות במומנטום מצוין בזירה המקומית, לאחר שפתחה את העונה עם שני ניצחונות מרשימים בהפרש של 27 נקודות כל אחד, בעוד הקבוצה של גיא קפלן מחפשת ניצחון בכורה לאחר שני הפסדים. בעונה שעברה ניצחו הצהובים בשני המפגשים בין הקבוצות, כולל 83:94 בחוץ.

מכבי תל אביב פתחה את מסע ההגנה על התואר בצורה מרשימה במיוחד, עם ממוצע של 118 נקודות למשחק בשני המחזורים הראשונים. מי שבולט במיוחד הוא הקפטן ג'ון דיברתולומיאו, שקלע 12 שלשות מ-14 ניסיונות, נתון מדהים של כמעט 86% מחוץ לקשת. בניצחון 89:116 על עירוני קריית אתא קבע הקפטן שיא קריירה בליגת ווינר סל עם שבע שלשות, וכעת הצהובים מקווים להמשיך בתנופה גם לקראת רצף המשחקים המאתגר שמצפה להם.

מנגד, מכבי ראשון לציון מגיעה לאחר הפסד ביתי שני ברציפות, 80:60 להפועל העמק. הכתומים הצליחו למחוק פיגור של 13 נקודות במחצית הראשונה בעזרת ריצת 2:15 בהובלת ג'סטין טילמן, אך נחלשו משמעותית בהמשך וקלעו 27 נקודות בלבד במחצית השנייה. 60 הנקודות שקלעו היו הכמות הנמוכה ביותר שלהם בליגה הבכירה מאז נובמבר 2021, אז הסתפקו ב-56 נקודות דווקא מול מכבי תל אביב. ניצחון הבית האחרון של ראשון לציון על הצהובים הגיע ביולי 2020, אז גברה עליהם 90:92 בהובלת דיאנג'לו הריסון.

מעבר למאבק על הניצחון, מכבי תל אביב יכולה לשחזר הישג שלא רשמה מאז פברואר 2021, אז ניצחה שלושה משחקי ליגה רצופים בהפרש של 25 נקודות ומעלה. אחד מאותם ניצחונות היה מול ראשון לציון, 77:105, כשיובל זוסמן הצטיין עם 17 נקודות וארבע שלשות ללא החטאה. עבור הצהובים, המשחק הנוכחי הוא גם ההכנה האחרונה לקראת שני דרבים רצופים מול הפועל תל אביב, בליגה ובגביע ווינר סל, שלאחריהם תארח האלופה את הפועל ירושלים.

אוהדי מכבי תל אביב ( רועי כפיר )

עודד קטש וגיא קפלן ( רועי כפיר )

רבע ראשון: 16:17 למכבי תל אביב

חמישיית מכבי ראשון לציון: קווי גרנט, ג'סטין טילמן, וי ג'יי קינג, רון ציפר וג'וש פרוינד.

חמישיית מכבי תל אביב: ים מדר, קיטון וואלאס, בונזי קולסון, ג'יילן הורד ורומן סורקין.

פתיחה טובה של סורקין ומדר העלתה את האורחת ליתרון 2:7, אך המארחת הפכה את התוצאה בעזרת חלוקת נקודות נאה בין מרבית חברי החמישייה שלה. המשחק המשיך להיות צמוד, וארמנדו בייקוט עלה מהספסל, קלע 4 רצופות והפך את התוצאה כל הדרך ל-16:17 לחבורה של קטש בסיום הרבע.

רומן סורקין ( רועי כפיר )

ים מדר חוגג ( רועי כפיר )

רבע שני: 34:45 למכבי ראשון לציון

פרוינד התחיל את הרבע עם שתי שלשות ששלהבו את הקהל המקומי, ויחד עם נקודות נוספות שלו ודאנק של צ'ונסי ג'נקינס, חניכיו של קפלן עלו ליתרון 24:30 וגרמו לקטש לקחת פסק זמן. שתי שלשות נוספות של ראשל"צ, כולל אחת משוגעת של ציפר, העלו את ההפרש לשבע, 29:36, כאשר החבורה מתל אביב עדיין התקשתה להיכנס לעניינים. קליעה של גרנט מבחוץ קבעה יתרון דו ספרתי עבור המקומיים, 32:42. היתרון נשמר וראשון ירדה לחדרי ההלבשה ב-34:45.

ג'וש פרוינד חוגג ( רועי כפיר )

רבע שלישי:

החבורה של קטש איבדה כדורים בסיטונאות ברבע הראושן של החצי השני, במה שאפשר ליריבתה לרוץ בכל פעם ולעלות ליתרון 20 נקודות ולחגוג בטירוף עם 40:60 כ-4 וחצי דקות לסיום הרבע.

קווה גרנט חוגג ( רועי כפיר )