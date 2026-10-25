גלריה ניקולה יוקיץ' ( רויטרס )

ניקולה יוקיץ' הוביל הלילה (בין שבת לראשון) את דנבר לניצחון קשה על ניו אורלינס בהארכה עם טריפל דאבל. פילדלפיה גברה על מילווקי ללא לברון ג'יימס, יאניס אנטטוקומפו הורחק, וסן אנטוניו, קליבלנד, וושינגטון, יוסטון ופיניקס ניצחו. בן שרף ודני וולף לא שותפו בהפסד ברוקלין לקאבס.

דנבר - ניו אורלינס 135:141 (אחרי הארכה)

יוקיץ' סיפק משחק ענק נוסף של 35 נקודות, 15 ריבאונדים ו-10 אסיסטים (הטריפל-דאבל ה-199 בקריירה שלו בעונה הסדירה), כולל 8 נקודות בהארכה, והוביל דנבר לקאמבק מרשים מפיגור של 23 נקודות. ג'מאל מארי להט לצד הסרבי עם 42 נקודות, בעוד הרוקי טרבון ברזיל הוסיף 17 נקודות (7 מהן בהארכה) בבכורה הביתית שלו.

ניו אורלינס, שקלעה ב-65.9% מדהימים במחצית הראשונה, ספגה הפסד שלישי ברציפות תחת המאמן החדש ג'מאל מוסלי, למרות 26 נקודות של טריי מרפי השלישי ו-22 של דז'ונטה מארי.

פילדלפיה - מילווקי 116:127

גם ללא לברון שנח בגלל כאבים בגבו, הסיקסרס שמרו על מאזן מושלם בזכות טריפל-דאבל מרשים של ג'ואל אמביד (28 נקודות, 11 ריבאונדים ו-10 אסיסטים) ומשחק נהדר של ג'יילן בראון שחגג יום הולדת 30 עם 27 נקודות. טייריס מקסי הוסיף 26 נקודות עבור המארחת. מנגד, הבאקס המשיכו בפתיחת העונה החלשה שלהם וירדו למאזן 3:0, כשרק חיימה חאקס ג'וניור (21 נקודות) וקייל קוזמה (14 נקודות ו-12 ריבאונדים) סיפקו מספרים נאותים.

ג'ואל אמביד ( רויטרס )

שארלוט - מיאמי 110:115

ברנדון מילר התאושש בענק ממשחק הבלהות שלו ביום שישי, והפציץ 34 נקודות כדי להוביל את ההורנטס לניצחון ביתי יוקרתי. דניס שרודר הוסיף 25 נקודות ונאז ריד תרם 23 עבור שארלוט, שרצה 7:24 ברבע השלישי ונלחמה עד לסיום כדי לעצור קאמבק של ההיט. יאניס אנטטוקומפו חווה ערב חלש מאוד של 14 נקודות בלבד ויצא בשש עבירות כשתי דקות לסיום, כשדביון מיטשל (22 נקודות) ובאם אדבאיו (20 נקודות) לא הצליחו למנוע הפסד שלישי ברציפות עבור מיאמי.

יאניס אנטטוקומפו ( רויטרס )

דאלאס - סן אנטוניו 122:106

ויקטור וומבניאמה התגבר על פתיחה איטית והתעורר במחצית השנייה בדרך ל-23 נקודות, 7 ריבאונדים ו-4 חסימות, כשהוא מוביל את הספרס לניצחון הבכורה שלהם העונה. דילן הארפר הוסיף 22 נקודות, בעוד דיארון פוקס וסטפון קאסל קלעו 19 כל אחד. דאלאס ששיחקה ללא קיירי אירווינג וקופר פלאג, נשענה על 21 נקודות מהספסל של הרוקי סרחיו דה לראה, אך ריצת 5:17 של הספרס בפתיחת הרבע הרביעי גמרה את הסיפור.

ויקטור וומבניאמה ( רויטרס )

קליבלנד - ברוקלין 121:125

דונובן מיצ'ל קלע 22 נקודות, ג'ארט אלן הוסיף 21 ואוואן מובלי רשם דאבל-דאבל של 20 נקודות ו-10 ריבאונדים, בדרך לניצחון ביתי של הקאבס. ברוקלין עוד הצליחה למחוק פיגור של 17 נקודות בארבע הדקות האחרונות ולצמצם ל-123:121 בלבד הודות ליכולת שיא של מייקל פורטר ג'וניור (28 נקודות) והרוקי איגור דמין (22 נקודות, 15 מתוכן ברבע הרביעי), אך סם מריל סגר עניין מקו העונשין בשניות הסיום.

שיקגו - וושינגטון 124:120

טריי יאנג חילק 9 אסיסטים וקלע 25 נקודות, מתוכן 7 ברבע השלישי שבו וושינגטון דרסה 20:40 את הבולס בדרך לניצחון חוץ יקר. קישון ג'ורג' הוסיף 22 נקודות ו-9 ריבאונדים, ואנתוני דייויס תרם 19 נקודות עבור הוויזארדס, ששיחקו ללא איי.ג'יי דיבאנסה שנפצע בקרסול. בשיקגו, כיילב ווילסון בלט עם דאבל-דאבל של 30 נקודות ו-14 ריבאונדים, אך ערב קליעה נוראי של הקבוצה מחוץ לקשת (12 מ-43) עלה במשחק.

שחקני וושינגטון חוגגים ( רויטרס )

אטלנטה - יוסטון 121:114

קווין דוראנט קלע 22 נקודות, כולל שתי זריקות עונשין מכריעות בשניות הסיום, והוביל את יוסטון לפתיחת העונה הטובה ביותר שלה מאז 2017/18 (0:3). ריד שפרד וטארי איזן הוסיפו 19 נקודות כל אחד עבור הרוקטס, ששלטו בצבע עם 13 ריבאונדים בהתקפה ונהנו משישה שחקנים בדאבל-פיגרס. ג'יילן ג'ונסון הוליך את אטלנטה עם 26 נקודות ו-16 אסיסטים (השוואת שיא קריירה), אך 12 מ-45 בלבד של ההוקס מחוץ לקשת מנעו ממנה להשלים קאמבק מפיגור 20.

פיניקס - גולדן סטייט 122:131