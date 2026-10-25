גלריה ענאן חלאילי במאבק ( רויטרס )

המחזור השמיני בפרמייר ליג נמשך היום (ראשון), כשבשעה זו מתקיימים שלושה מפגשים מסקרנים במיוחד. במוקד, ענאן חלאילי וקריסטל פאלאס מארחים את ניוקאסל בסלהרסט פארק, ליברפול רוצה להמשיך במומנטום החיובי מול ברייטון באנפילד, ומנצ'סטר יונייטד מחפשת לצאת מהמשבר מול בורנמות' באולד טראפורד.

קריסטל פאלאס - ניוקאסל 0:0

ענאן חלאילי והנשרים מחפשים להתאושש מהתבוסה 5:0 לברייטון במחזור הקודם. המארחת מגיעה לאחר שסיימה ב-2:2 מול בשיקטאש בליגה האירופית, וקודם לכן הפסידה 3:2 לליון. מנגד, המגפייז נמצאים גם הם בתקופה לא פשוטה, לאחר שהפסידו 1:0 לאסטון וילה ונכנעו 4:1 לקובנטרי במחזור שלפני כן. במפגש האחרון בין הקבוצות, שנערך באפריל האחרון, הלונדונים ניצחו 1:2 בביתם, וינסו לשחזר את התוצאה גם הפעם.

ליברפול - ברייטון 0:2

המייטי רדס מארחים את השחפים באנפילד במטרה להמשיך את המומנטום החיובי, לאחר שניצחו 3:4 את ויאריאל בליגת האלופות וגברו 1:2 על ברנטפורד בליגה. מנגד, האורחת מגיעה בכושר מצוין, לאחר שהביסה 0:5 את קריסטל פאלאס במחזור הקודם וניצחה 0:2 את סנדרלנד לפני כן. במפגש האחרון בין הקבוצות, שנערך במרץ, השחפים ניצחו 1:2, אך בביקור הקודם שלהם באנפילד נכנעו 2:0. כעת החבורה של איראולה תקווה לנצל את יתרון הביתיות כדי להשיג ניצחון נוסף.

דקה 17, שער! ליברפול עלתה ל-0:1: אראוחו השתמש בכוח שלו וחדר דרך האגף הימני, כדור הרוחב שלו הורחק רק עד לפלוריאן וירץ, שהצליח להכניע את ברט ורברוחן.

פלוריאן וירץ חוגג ( רויטרס )

שחקני ליברפול חוגגים עם פלוריאן וירץ ( רויטרס )

דקה 19, שער! ליברפול עלתה ל-0:2 במהירות: בראדלי ברקולה חטף כדור על סף הרחבה והעביר כדור רוחב מצוין, אלכסנדר איסאק ניצל את עבודת ההכנה הנהדרת וסיים ברשת בקלילות.

אלכסנדר איסאק כובש ( רויטרס )

אלכסנדר איסאק חוגג ( רויטרס )

בראדלי ברקולה חוגג עם אלכסנדר איסאק ( IMAGO )

שחקני ליברפול חוגגים עם אלכסנדר איסאק ( IMAGO )

מנצ'סטר יונייטד - בורנמות' 2:0

השדים האדומים מארחים את הדובדבנים כשהם נמצאים במשבר עמוק ומחפשים ניצחון ראשון לאחר תקופה מאכזבת. המארחת מגיעה לאחר שהובסה 4:1 על ידי קומו בליגת האלופות, כשבמחזור הקודם סיימה ב-1:1 מול לידס. מנגד, האורחת נמצאת במומנטום חיובי, לאחר שהביסה 0:3 את מילאן בליגה האירופית וגברה 0:2 על סנדרלנד. המפגש האחרון בין השתיים הסתיים ב-2:2, בעוד המשחק הקודם באולד טראפורד סיפק תיקו מטורף של 4:4. החבורה של קאריק תנסה לקטוע רצף של חמישה מפגשי ליגה ללא ניצחון מול האורחת מדרום אנגליה.

דקה 38, שער! בורנמות' עלתה ל-0:1 על מנצ'סטר יונייטד: ג'סטין קלייברט הגביה כדור נייח קרוב למחצית המגרש, הכדור עבר את כל הגנת השדים האדומים והגיע עד לריאן, ששחרר בעיטת וולה מצוינת לפינה הקרובה.

שחקני בורנמות' חוגגים ( רויטרס )

ריאן חוגג ( רויטרס )

דקה 43, שער! בורנמות' עלתה ל-0:2 מול יונייטד: מה יהיה עם השדים האדומים? לני יורו איבד כדור בתוך הרחבה, אדריאן טרופר ניצל זאת ומצא את מרקוס טאברניר, שגלגל אל הרשת החשופה.

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