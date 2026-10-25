פריס לי ( רועי כפיר )

אחרי שפתחה את הקמפיין בשני משחקי חוץ, הפועל העמק עורכת בשעה זו את הבכורה הביתית שלה העונה בליגת ווינר סל, כשהיא מארחת את עירוני נס ציונה במסגרת המחזור השלישי, בגן נר. בעונה שעברה ניצחה כל קבוצה במשחק הבית שלה מול יריבתה, כאשר האדומים רשמו ניצחון 83:88, בהובלת קיילר אדוארדס שקלע 22 נקודות.

יומיים אחרי שנפרדה משרון אברהמי, השיגה הקבוצה הצפונית את ניצחון הבכורה שלה העונה בליגה - 60:80 בחוץ על מכבי ראשון לציון. גולן יבלונובסקי, ששימש כעוזרו של אברהמי, עמד על הקווים והוביל את העמק למאזן 1:1. האורחת שמטה יתרון של 13 נקודות במהלך המחצית הראשונה, אך התעשתה אחרי ההפסקה וניצחה 27:50 במחצית השנייה. מי שהוביל אותה היה מאליק הול, שקבע שיא קריירה בישראל עם 30 נקודות והוסיף 13 ריבאונדים, בדרך למדד 41 ולזכייה בתואר שחקן המחזור. ניב משגב וקארל גוזמן סייעו לפורוורד האמריקני עם 12 נקודות כל אחד, כאשר משגב הוסיף גם שבעה אסיסטים וחמישה ריבאונדים.

הכתומים מלב המושבה פתחו את עונת 2026/27 עם ציפיות גבוהות, אך יגיעו להיכל חיים אוחיון במאזן שלילי של 2:0, אחרי שלפני שבוע הפסידו בבית 103:96 לבני הרצליה בתום מותחן שנגרר לשתי הארכות. הופעה גדולה של ג'וש כריסטופר, שסיים עם 30 נקודות, שישה ריבאונדים ושישה אסיסטים, לא הספיקה לנס ציונה, שתקווה להימנע משחזור התסריט מהעונה שעברה, אז פתחה את הליגה עם ארבעה הפסדים רצופים. הקבוצה של פול קורסארו קלעה 10 שלשות בלבד מ-58 ניסיונות בשני משחקי הליגה הראשונים - 17.2% - נתון שאותו תצטרך לשפר משמעותית אם ברצונה להתברג העונה בחלק העליון של טבלת ליגת ווינר סל.

בראייה היסטורית, חמשת המפגשים האחרונים בין שתי הקבוצות במסגרת הליגה הסתיימו בניצחון של הקבוצה המארחת. עירוני נס ציונה הייתה האחרונה שניצחה בחוץ - 90:94 בגן נר ב-5 בדצמבר 2022, אז טיילר ביי ושאק ביוקנן הובילו את הכתומים עם 30 נקודות כל אחד.

רבע ראשון: 17:18 לעירוני נס ציונה

חמישיית הפועל העמק: קארל גוזמן, ג'יי ג'יי קפלן, מאליק הול, סי ג'יי אלבי וניב משגב.

חמישיית עירוני נס ציונה: ספנסר וייס, ג'וש כריסטופר, ג'ייקוב וויילי, ג'קסון רואו ופריס לי.

הפועל העמק פתחה את ההתמודדות בגן נר בצורה מצוינת והשתלטה על העניינים על הפרקט בהובלתו של ניב משגב שנראה נפלא, אך האדומים נעצרו לחלוטין בהמשך המשחק ואיבדו את הקצב המהיר שאפיין אותם. מנגד, עירוני נס ציונה נראתה רע מאוד בפתיחה והתקשתה להיכנס למשחק, אך עם חלוף הדקות הכתומים מלב המושבה התעוררו מהתרדמת, הידקו את ההגנה, הפכו את התוצאה והעבירו אליהם את השליטה הצמודה באולם.

רבע שני: 29:37 לעירוני נס ציונה