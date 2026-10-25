גלריה אלייז'ה בראיינט ואיתן בורג ( רועי כפיר )

במשחק המרכזי של המחזור השלישי בליגת ווינר סל, הפועל תל אביב והפועל ירושלים נפגשות בשעה זו בהיכל קבוצת שלמה, לפרק חדש ביריבות של שתי קבוצות מצמרת הכדורסל הישראלי. בעונה שעברה ניצחו הירושלמים בשני מפגשי העונה הסדירה, אך בחצי גמר הפלייאוף הייתה ידם של התל אביביים על העליונה, עם סוויפ 0:3 בדרך לגמר.

דימיטריס איטודיס עדיין לא ניצח את הפועל ירושלים במסגרת העונה הסדירה, וינסה לעשות זאת לראשונה בניסיון הרביעי שלו. קבוצתו מגיעה למפגש המסקרן במאזן מושלם של 0:2, אחרי שבמחזור הקודם גברה בביתה 67:81 על העולה החדשה מכבי אשדוד. יוג'ין ג'רמן, בהופעתו השנייה בלבד בליגת ווינר סל, סיפק ערב קליעה מרשים עם 6 מ-12 מעבר לקשת בדרך ל-31 נקודות. תומר גינת רשם ציון דרך משלו, כשקלע 12 נקודות וטיפס למקום ה-100 בטבלת קלעי כל הזמנים של העונה הסדירה. הפורוורד הוותיק הוא כיום אחד מארבעה שחקנים פעילים המדורגים בין 100 הקלעים המובילים, לצד בר טימור, עוז בלייזר ושון דאוסון.

הקבוצה של סשה אוברדוביץ' מגיעה למפגש מול סגנית האלופה, גם היא במאזן מושלם של 0:2 בליגה, אחרי שבמחזור הקודם גברה בביתה 74:88 על הפועל באר שבע/דימונה, בהובלת דייויד רודי, שצלף ארבע שלשות בדרך ל-16 נקודות. כעת, לאדומים מהבירה יש הזדמנות לפתוח עונה במאזן 0:3 לראשונה מאז עונת 2020/21, אז שיחקו בשורותיהם, בין היתר, תמיר בלאט, אדם אריאל, ג'ייקובן בראון וסולימאן בריימו. הירושלמים יקוו להפגין דומיננטיות הגנתית גם מול הארסנל ההתקפי של יריבתם הגדולה באדום.

במבט היסטורי, הפועל ירושלים ניצחה בשמונה מתוך עשרת משחקי החוץ האחרונים שלה מול הפועל תל אביב במסגרת העונה הסדירה, כולל בתוצאה זהה של 77:92 בשני המפגשים הקודמים. ניצחון הבית האחרון של התל אביביים על היריבה הושג לפני כמעט שלוש שנים, ב-24 בדצמבר 2023, אז חגגו 100:109 בהיכל קבוצת שלמה. אקסבייר מנפורד הוביל את המארחת עם 31 נקודות, כולל 4 מ-5 מעבר לקשת.

רבע ראשון: 14:16 להפועל י-ם

סשה אוברדוביץ' ודימיטריס איטודיס ( רועי כפיר )

משפחת אדלסון ( רועי כפיר )

חמישיית הפועל תל אביב: יוג'ין ג'רמן, אלייז'ה בראיינט, איש וויינרייט, תומר גינת ודן אוטורו.

חמישיית הפועל ירושלים: קנת' לופטון ג'וניור, ג'יילן סמית', דייויד רודי, גבי צאצאשווילי ואיתן בורג.

אוטורו פתח עם שתי נקודות, לופטון ג'וניור הגיב עם ארבע נקודות מהירות והוסיף אסיסט נפלא לצאצאשווילי, המארחת ענתה עם ריצת 0:6 ולקחה את ההובלה, סמית' ומילטון הגיבו מנגד והחזירו את היתרון לירושלמים, גינת דייק פעמיים מהעונשין וקבע 10:10. הקבוצות החליפו סלים, נמרוד לוי קלע לייאפ וחתם את הרבע.

דיייויד רודי ( רועי כפיר )

דיייויד רודי ( רועי כפיר )

רבע שני: