גלריה לברון ג'יימס מתוסכל ( רויטרס )

משחקי ליגת ה-NBA נמשכו הלילה (בין ראשון לשני) וכהרגלם גם סיפקו את הסחורה. לברון ג'יימס ופילדלפיה נעצרו מול דטרויט, הניקס המשיכו בפתיחת העונה הרעה שלהם, לוקה דונצ'יץ' הוביל את הלייקרס לניצחון ביוטה, אוקלהומה גברה על הקליפרס אך סובלת ממכת פציעות ומינסוטה הביסה את טורונטו ללא לנארד.

פילדלפיה 76' - דטרויט פיסטונס 106:93

דטרויט פיסטונס ממשיכה בפתיחת העונה המצוינת שלה, והלילה רשמה ניצחון שלישי ברציפות, הפעם 93:106 בחוץ על פילדלפיה 76'. קייד קנינגהאם הוביל את המנצחת עם 26 נקודות, בעוד ג'ון קולינס תרם 16 נקודות ו-11 ריבאונדים. הפיסטונס שמרו על מאזן מושלם גם במשחק הראשון שלהם ללא הסנטר ג'יילן דורן, שייעדר לפחות שבועיים בעקבות מתיחה בשריר הירך האחורי ברגל ימין. דורן נפצע במחצית הראשונה של הניצחון על מיאמי ביום שישי. דטרויט הובילה לאורך כל המשחק, ופתחה בסערה עם ריצת 1:15 בדרך ליתרון שהגיע ל-21 נקודות במחצית הראשונה. פילדלפיה, ששיחקה לילה שני ברציפות, חסרה את ג'ואל אמביד ואת וי.ג'יי אדג'קומב. אמביד קיבל מנוחה לאחר שרשם טריפל-דאבל מול מילווקי, בעוד אדג'קומב נעדר בשל חבלה באזור הבטן.

קייד קנינגהאם חולף על פני ג'יילן בראון ( רויטרס )

טייריס מקסי היה הקלע המוביל של הסיקסרס עם 29 נקודות, בעוד לברון ג'יימס סיים עם 18. הכוכב בן ה-41 חזר לשחק לאחר שנעדר מהמשחק מול מילווקי כדי לנוח בגלל כאבים בגב, וסייע לפילדלפיה לצאת לריצת 0:9 שהקטינה את הפיגור ל-56:44 במחצית. הסיקסרס, שפתחו את העונה עם שלושה ניצחונות רצופים, ניסו לחזור גם הפעם לאחר שכבר מחקו פיגור של 29 נקודות מול קליבלנד. הם הצליחו לצמק את ההפרש לחמש נקודות, אך שתי שלשות רצופות של קנינגהאם החזירו את דטרויט ליתרון מבטיח יותר. ברבע הרביעי פילדלפיה צימקה שוב את הפיגור לארבע נקודות, אך דאנקן רובינסון קלע שלשה חשובה שסייעה לפיסטונס לעצור את הקאמבק. רובינסון קלע חמש מתוך 14 השלשות של דטרויט, ששמרה על היתרון עד לסיום והנחילה לסיקסרס הפסד ראשון העונה.

ניו יורק ניקס - אורלנדו מג'יק 111:102

ניו יורק ניקס המשיכה גם הלילה עם פתיחת העונה הרעה שלה, כשספגה הפסד שלישי ברציפות, הפעם 111:102 מול אורלנדו מג'יק. פרנץ ואגנר התעלה ברבע האחרון, קלע בו 21 מתוך 23 הנקודות שלו והוביל את אורלנדו לניצחון הראשון שלה העונה, תחת המאמן שון סוויני. ואגנר, שפתח את המשחק עם קליעה אחת בלבד מתוך 10 ניסיונות, סיים עם 23 נקודות, 13 ריבאונדים ותשעה אסיסטים. אנתוני בלאק הוסיף 18 נקודות וחמישה אסיסטים, במשחקו הראשון לאחר שהחמיץ את שני משחקיה הראשונים של אורלנדו בגלל פציעה בקרסול. המג'יק נאלצו להסתדר ללא הקלע המוביל שלהם, פאולו באנקרו, וברבע הרביעי איבדו גם את ג'יילן סאגס שנפצע בברכו. למרות זאת, הם התעלו ברגעי ההכרעה והכריעו את המשחק עם רבע אחרון של 27:40, בדרך לקאמבק מרשים אחרי שכבר פיגרו 12:0 בפתיחה.

פרנץ ואגנר, התעלה במאני טיים מול האלופה ( רויטרס )

הניקס עוד הובילו 76:86, כשנותרו 9:20 דקות לסיום, ונראו בדרך לניצחון הראשון שלהם מאז המשחק החמישי בגמר ה-NBA. אלא שוואגנר הוביל ריצת 0:11, שבמהלכה קלע תשע נקודות והעניק לאורלנדו יתרון ראשון במשחק, 86:87, כשנותרו 7:25 דקות לסיום. המג'יק המשיכו במומנטום וניצחו 16:35 לאורך קצת יותר מתשע הדקות האחרונות. בצד של ניו יורק, ג'יילן ברונסון הוביל עם 28 נקודות. קארל-אנתוני טאונס סיים עם 22 נקודות ו-14 ריבאונדים, וגם או.ג'י אנונובי קלע 22 נקודות, כולל 10 ברבע האחרון. עם זאת, הניקס איבדו שמונה כדורים ברבע הרביעי מתוך 14 איבודים בסך הכול. ניו יורק הפכה לאלופה המכהנת הראשונה שפותחת עונה במאזן 3:0 מאז דאלאס מאבריקס בעונת 2011/12.

יוטה ג'אז - לוס אנג'לס לייקרס 132:123

לוקה דונצ'יץ' סיפק הופעה אדירה, כשקלע 52 נקודות והוביל את לוס אנג'לס לייקרס לניצחון 123:132 על יוטה ג'אז. הסלובני צלף שמונה שלשות ורשם גם 10 אסיסטים ושבעה ריבאונדים, במשחק הראשון העונה ב-NBA שבו שחקן חצה את רף 50 הנקודות. הלייקרס נקלעו לפיגור של 18 נקודות במהלך הרבע השני, אך הצליחו להפוך את התוצאה. דונצ'יץ' קלע שלשה עם הכדרור לאחור, 4.1 שניות לסיום המחצית, והעניק לקבוצתו יתרון ראשון במשחק, 71:74.

לוקה דונצ'יץ', עוד ערב אישי ענק שלו ( רויטרס )

ברבע הרביעי הגיע הרגע המכריע: דונצ'יץ' השלים ריצת 5:14 של הלייקרס עם שתי שלשות רצופות, שהעלו את קבוצתו ליתרון 121:127, כשנותרו דקה ו-42 שניות לסיום. לוס אנג'לס שמרה על היתרון בדרך לניצחון, השמיני שלה בתשעת המפגשים האחרונים מול יוטה. אוסטין ריבס תרם 29 נקודות ללייקרס, והשניים יחד דייקו ב-21 מתוך 24 זריקות העונשין שלהם. בצד של הג'אז, לאורי מרקאנן הוביל את הקלעים עם 28 נקודות. קיונטה ג'ורג' הוסיף 24 נקודות, תשעה ריבאונדים ו-10 אסיסטים, ג'ארן ג'קסון ג'וניור קלע 20 נקודות ואייס ביילי תרם 17 נקודות ו-12 ריבאונדים.

אוקלהומה סיטי ת'אנדר - לוס אנג'לס קליפרס 101:108

אוקלהומה סיטי ת'אנדר המשיכה בפתיחת העונה המוצלחת שלה, אך הניצחון הלילה 101:108 על לוס אנג'לס קליפרס הגיע עם מחיר כבד. ג'יילן וויליאמס, אחד מכוכבי הקבוצה, נפצע במהלך הרבע הרביעי ופונה מהמגרש באלונקה. שיי גילג'ס-אלכסנדר הוביל את אוקלהומה עם 34 נקודות, בעוד אג'יי מיטשל סיפק 18 נקודות מהספסל. אייזיאה הרטנשטיין הוסיף 12 נקודות ו-12 ריבאונדים, והת'אנדר רשמו ניצחון שלישי ברציפות מתחילת העונה. אלא שדקה ו-14 שניות לסיום המשחק, וויליאמס נפגע במהלך חדירה לסל ונשאר על הפרקט. הוא פונה כאמור מהמגרש באלונקה, כשלגופו מגבות שכיסו את רגלו השמאלית.

שיי גילג'ס-אלכסנדר, המשיך לבלוט באוקלהומה ( רויטרס )

שני שחקנים נוספים של אוקלהומה נפצעו כבר ברבע הראשון ולא חזרו למשחק: הגארד קאסון וואלאס, שסבל מכאבים בכתף שמאל, והפורוורד ג'יילין וויליאמס, שסבל מכאבים בשורש כף יד ימין. מיטשל סיים עם 8 מ-14 מהשדה, לצד שישה ריבאונדים, ארבעה אסיסטים ושלוש חטיפות ב-27 דקות. בצד של הקליפרס, דריוס גארלנד קלע 16 נקודות, בעוד כריס דאן וברוק לופז הוסיפו 15 כל אחד. לוס אנג'לס הצליחה לצמק ל-97:96 אחרי שלשה של דריק ג'ונס ג'וניור, כשנותרו שלוש דקות לסיום, אך לא הצליחה להתקרב יותר והת'אנדר שמרו על היתרון עד הבאזר.

מינסוטה טימברוולבס - טורונטו ראפטורס 94:117

מינסוטה טימברוולבס פתחה את העונה בסערה, והלילה השיגה ניצחון שלישי ברציפות, הפעם 94:117 על טורונטו ראפטורס במשחק הבית הראשון שלה העונה. אנתוני אדוארדס הוביל את המנצחת עם 26 נקודות ב-27 דקות בלבד. לאמלו בול, שערך את הופעת הבכורה שלו בעונה הסדירה בפני הקהל הביתי החדש, קלע 15 נקודות ודייק בארבע מתוך חמש זריקותיו מחוץ לקשת, אך הסתבך בעבירות ו'זכה' לזמן משחק מוגבל של 16 דקות. ג'יידן מקדניאלס הוסיף 14 נקודות, שישה ריבאונדים ושלוש חסימות. מינסוטה הציגה יכולת התקפית מרשימה עם 56% מהשדה ו-48% לשלוש, וניצחה גם במאבק על הריבאונדים עם 34:49. בצד ההגנתי, רודי גובר קטף 13 ריבאונדים וסייע לקבוצתו להגביל את טורונטו לתשע קליעות בלבד מ-29 ניסיונות ברבע הראשון, כולל שלשה אחת בלבד מתוך 10 זריקות.

החגיגה של אנתוני אדוארדס ( רויטרס )