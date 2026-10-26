דשון פרנסיס רץ ( רועי כפיר )

המחזור השלישי בליגת ווינר סל ממשיך בשעה זו עם שלושה משחקים. במוקד, בני הרצליה מארחת את הפועל אילת. במשחקים נוספים, מכבי רמת גן פוגשת את עירוני קריית אתא, בעוד מכבי אשדוד משחקת בביתה מול הפועל גליל עליון.

בני הרצליה - הפועל אילת

הקבוצה של יהוא אורלנד פתחה את הליגה בהפסד ביתי 89:79 למכבי רמת גן, אבל כעבור שישה ימים התאוששה עם ניצחון חוץ 96:103 על עירוני נס ציונה בתום שתי הארכות. מנגד, עונת החזרה של הדרומיים לבמה המרכזית של הכדורסל הישראלי נפתחה בצורה חלומית עם שני ניצחונות בשני משחקים, כולל 69:78 ביתי על הפועל חולון במחזור הקודם.

מחצית ראשונה:

ההמשחק נפתח כששתי הקבוצות צמודות והמארחת לוקחת את ההובלה בהובלתו של ניית'ן נייט, שהגיע למספר דו ספרתי של נקודות כבר ברבע הראשון. החבורה הדרומית מצידה יצאה לריצת 0:7 כדי לסגור את הרבע על 18:21 לטובתה. היא המשיכה את הריצה ברבע השני והעמידה אותה על 0:15 בסך הכל, לפני שדאסטי האנאס עצר אותה.

מכבי ר"ג - עירוני קריית אתא

האורחת פתחה את העונה עם ניצחון על בני הרצליה, אך לאחריו הגיעה הפסד לגליל עליון שמנע מהקבוצה של אלעד חסין לפתוח עונה בצורה מצוינת. בצד השני, החבורה מהקריות מגיעה במאזן דומה 1:1 אחרי שהפסידה במחזור הקודם למכבי תל אביב, אך ניצחה את הפועל העמק במשחק צמוד כדי לרשום ניצחון במחזור הראשון.

מכבי אשדוד - הפועל גליל עליון