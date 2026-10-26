אנס דאבור ( יונתן גינזבורג )

רגע לפני שקבוצות ליגת העל מתברגות לסיבוב ח' של גביע המדינה Winner, סיבוב ז' של המפעל השני בחשיבותו בישראל נערך הערב (שני), ללא הפתעות כשכל קבוצות הליגה הלאומית פגשו קבוצות מהליגות הנמוכות ועלו לשלב הבא.

מ.ס כפר קאסם - בית"ר פ"ת 2:5

אחרי מחצית ללא שערים, הקבוצה מהלאומית פרצה את הסכר בחצי השני והתפוצצה. הדר פוקס, כריסטופר איגוי, חוליו סזאר ואילי צעירי כבשו ארבעה שערים ב-18 דקות. עידן מסיקה ועילאי שושן צימקו מנגד בשערי ניחומים, וסמאח מרעב, שבישל ארבעה שערים, הפעם כבש וחתם את תוצאת הסיום בתוספת הזמן.

גלריה שחקני כפר קאסם ( שחר גרוס )

שחקני בית"ר פתח תקווה ( שחר גרוס )

משה אסולין ( שחר גרוס )

ירון הוכנבוים ( שחר גרוס )

גודפירד אטוהני ( שחר גרוס )

האדי עיסא ( שחר גרוס )

בן שלו ( שחר גרוס )

דקה 50, שער! כפר קאסם עלתה ל-0:1: הדר פוקס פרץ את הסכר והעלה את המארחת ליתרון.

שחקני כפר קאסם חוגגים ( שחר גרוס )

דקה 55, שער! כפר קאסם עלתה ל-0:2: כריסטופר איגוי הכפיל עם נגיחה מקרוב.

כקיסטופר איגוי חוגג ( שחר גרוס )

דקה 61, שער! כפר קאסם עלתה ל-0:3: חוליו סזאר הצטרף לחגיגה של המארחת.

שחקני כפר קאסם חוגגים ( שחר גרוס )

דקה 68, שער! כפר קאסם עלתה ל-0:4: אילי צעירי כבש גם הוא, המארחת חוגגת בענק.

שחקני כפר קאסם חוגגים ( שחר גרוס )

דקה 70, שער! בית"ר פתח תקווה צימקה ל-4:1: עידן מסיקה כבש שער ניחומים לזכות האורחת.

שחקני בית"ר פתח תקווה חוגגים שער ניחומים ( שחר גרוס )

דקה 87, שער! בית"ר פתח תקווה צימקה ל-4:2: עילאי שושן כבש גם הוא שער ניחומים.

דקה 90+2, שער! כפר קאסם עלתה ל-2:5: סאמח מרעב כבש וחתם את תוצאת המשחק.

הפועל עכו - מ.ס טירה 0:5

הקבוצה מתחתית הליגה הלאומית לא התקשתה ולמרות שלא כבשה ב-11 מחזורי הליגה הראשונים של העונה, מצאה את הרשת חמש פעמים נגד האורחת מליגה א'. זיקרי השלים צמד בחצי הראשון, עמית בן יוסף, גיתי סופר ושליו אובניש חתמו.

דקה 4, שער! הפועל עכו עלתה ל-0:1: התקפה יפה של המארחת הסתיימה אצל זיקרי שמול השוער לא התבלבל ובעט פנימה.

דקה 45+2, שער! הפועל עכו עלתה ל-0:2: רועי זיקרי השלים צמד נהדר והכפיל את היתרון למארחת.

דקה 51, שער! הפועל עכו עלתה ל-0:3: עמית בן יוסף הצטרף לחגיגה של המארחת.

דקה 54, שער! הפועל עכו עלתה ל-0:4: גיתי סופר כבש גם הוא, עכו חוגגת.

דקה 69, שער! הפועל עכו עלתה ל-0:5: שלו אובניש כבש את החמישי של עכו.

בית"ר נהריה - הפועל עפולה 3:1

במפגש נוסף בין קבוצה מהלאומית לקבוצה מהליגות הנמוכות, שוב הקבוצה מהלאומית יצאה עם ידה על העליונה. רז טוויזר כבש צמד מהיר לזכות האורחים, בהאא שאמי רק צימק מנגד. אחמד חלאילה חתם והעלה את עפולה לשלב הבא.

דקה 9, שער! הפועל עפולה עלתה ל-0:1: רז טוויזר שלח כדור חופשי מדויק לתוך הרשת.

דקה 23, שער! הפועל עפולה עלתה ל-0:2: רז טוויזר שלח בעיטה נהדרת מחוץ לרחבה והשלים צמד גדול.

דקה 47, שער! בית"ר נהריה צימקה ל-2:1: בהאא שאמי כבש והחזיר את המארחת למשחק.

דקה 60, שער! הפועל עפולה עלתה ל-1:3: אחמד חלאילה כבש את השלישי של עפולה.

מ.ס דימונה - הפועל ראשל"צ 3:2

במשחק רב תהפוכות, הכתומים מעיר היין יצאו עם ידם על העליונה אחרי מחצית ראשונה משוגעת. מוסינקו כבש ראשון, מידן כהן וגיל חדד הפכו, אך דולב אזולאי ואליאן רוחנא הפכו שוב וחתמו את תוצאת המשחק. אריאל אלמלם הורחק בשורות המארחת בדקה ה-37.

דקה 4, שער! הפועל ראשון לציון עלתה ל-0:1: שי מוסינקו בעט כדור טוב מסף הרחבה לפינה ולרשת.

דקה 16, שער! דימונה איזנה ל-1:1: מידן כהן דייק מהנקודה הלבנה והחזיר את המארחת למשחק.

דקה 18, שער! דימונה הפכה ל-1:2: גיל חדד כבש והשלים מהפך בזק של המארחת.

דקה 23, שער! ראשון לציון איזנה ל-2:2: ואו איזה קצב. דולב אזולאי נגח לרשת.

דקה 37 - דימונה נשארה בעשרה שחקנים: אריאל אלימלך ספג כרטיס אדום ישיר והורחק.

דקה 43, שער! ראשון לציון עלתה ל-2:3: מהפך נוסף! אליאן רוחנא כבש ושוב הקבוצה מעיר היין ביתרון.

מ.כ שדרות - מכבי אחי נצרת 3:2

הקבוצה מתחתית הליגה הלאומית כמעט והסתבכה בסיום, אך יכולה לנשום לרווחה. חמזה שיבלי כבש ראשון, ירדן אבוחצירה איזן. נסים אבו יונס וחמזה מואסי החזירו את היתרון לירוקים, שנלחצו משער מצמק של מור עדרי שחתם את התוצאה.

דקה 6, שער! אחי נצרת עלתה ל-0:1: התקפה יפה של האורחת הסתיימה אצל חמזה שיבלי שמקרוב גלגל פנימה.

אנס דאבור ( יונתן גינזבורג )

שחקני מכבי אחי נצרת חוגגים ( יונתן גינזבורג )

דקה 17, שער! שדרות איזנה ל-1:1: ירדן אבוחצירא מצא את הרשת והחזיר את הקבוצה מליגה א' למשחק.

שחקני מ.כ שדרות ( יונתן גינזבורג )

דקה 52, שער! אחי נצרת עלתה ל-1:2: נסים אבו יונס סיים ערבובייה ברחבה עם בעיטה לרשת.

שחקני מכבי אחי נצרת חוגגים ( יונתן גינזבורג )

שחקני מ.כ שדרות מאוכזבים ( יונתן גינזבורג )

דקה 90, שער! אחי נצרת עלתה ל-1:3: חמזה מואסי מצא את הרשת וקירב את האורחת לשלב הבא.