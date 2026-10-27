גלריה קופר פלאג ( רויטרס )

דאלאס - מיאמי 109:113

קופר פלאג בן ה-19 המשיך להרשים והוביל את דאלאס לניצחון חוץ עם 29 נקודות, 11 אסיסטים, 6 ריבאונדים, 5 חטיפות ו-3 חסימות, כולל חסימה מכרעת על ניסיון שלשה של אנדרו וויגינס 31 שניות לסיום. פלאג קלע 12 נקודות ברבע האחרון, פי ג'יי וושינגטון הוסיף 20 נקודות וקיירי אירווינג תרם 18. מנגד, יאניס אנטטוקומפו רשם טריפל דאבל ראשון במדי מיאמי עם 29 נקודות, 15 ריבאונדים ו-11 אסיסטים, ודביון מיטשל הוסיף 21 נקודות. ההיט כבר הובילו ב-12 נקודות במחצית הראשונה וב-10 ברבע השלישי, אך שמטו את היתרון ונכנעו בפעם הרביעית ברציפות מפתיחת העונה, בין היתר בשל 14 קליעות עונשין בלבד מ-25 ניסיונות.

מינסוטה - קליבלנד 127:125 (לאחר הארכה)

קליבלנד שרדה מותחן אדיר מול מינסוטה למרות הצגה יוצאת דופן של אנתוני אדוארדס, שהתפוצץ עם 47 נקודות, אך לא הצליח למנוע הפסד. דונובן מיטשל הוביל את הקאבלירס עם 26 נקודות, מתוכן 5 בהארכה, ג'יימס הארדן הוסיף 19 נקודות ואוון מובלי תרם 18. מינסוטה כבר הובילה ב-15 נקודות ברבע השני, אך המארחת חזרה למשחק ובדקות הסיום התפתח קרב צמוד במיוחד. הארדן כפה הארכה עם סל 10.4 שניות לסיום הזמן החוקי, ובהארכה מיטשל קלע סל חשוב 48 שניות לסיום. אדוארדס עוד החמיץ שלשה פנויה שהייתה יכולה להשוות, וקליבלנד השלימה את הניצחון. מאליק תומאס, הבחירה ה-34 בדראפט האחרון, תרם 16 נקודות בבכורה שלו ב-NBA.

אדוארדס חוגג ( רויטרס )

שיקגו - בוסטון 134:99

בוסטון רשמה ניצחון שני העונה עם הצגה ביתית מול שיקגו, כשפייטון פריצ'ארד הוביל עם 28 נקודות, כולל 19 ברבע השלישי שבו קלע 5 שלשות ללא החטאה. ג'ייסון טייטום הוסיף 23 נקודות, 7 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, ופול ג'ורג' תרם 16 נקודות. הסלטיקס שלטו מהפתיחה, ירדו להפסקה ביתרון 12 נקודות וברחו ברבע השלישי עם 21:39 בדרך ליתרון של 30 נקודות. מנגד, נורמן פאוול הוביל את הבולס עם 20 נקודות, אך קבוצתו התקשתה מחוץ לקשת עם 12 שלשות בלבד מ-44 ניסיונות וירדה למאזן 3:1.

טייטום ( רויטרס )

פיניקס - אוקלהומה סיטי 125:114

אוקלהומה סיטי שמרה על מאזן מושלם של 0:4 למרות מכת פציעות קשה, בזכות שיא קריירה של 30 נקודות מצד אג'יי מיטשל, שקיבל מקום בחמישייה בעקבות פציעתו של ג'יילן וויליאמס. שיי גילג'ס אלכסנדר הוסיף 26 נקודות, ג'ארד מקיין תרם 18 ואייזאה הרטנשטיין רשם דאבל דאבל של 15 נקודות ו-13 ריבאונדים. הת'אנדר, שחסרו גם את קייסון וואלאס וצ'ט הולמגרן, איבדו במהלך המשחק גם את אלכס קארוסו שנפצע בקרסול, אך כבר בהפסקה הובילו ב-14 נקודות. מנגד, ג'יילן גרין קלע 20 נקודות לפיניקס, דילון ברוקס הוסיף 19 ומיילס ברידג'ס 17, בעוד דווין בוקר איכזב עם 3 נקודות בלבד ב-1 מ-7 מהשדה.

אינדיאנה - מילווקי 110:102

מילווקי השיגה ניצחון בכורה העונה ונמנעה מפתיחה של ארבעה הפסדים רצופים לראשונה מאז עונת 1976/77, כשטיילר הירו הוביל עם 23 נקודות, 10 ריבאונדים ו-7 אסיסטים. ראיין רולינס הוסיף 19 נקודות, קייל קוזמה תרם 17 וקלל וור סיפק דאבל דאבל של 16 נקודות ו-14 ריבאונדים. אחרי שוויון 86:86 בתחילת הרבע האחרון, הבאקס יצאו לריצת 0:8 שהעניקה להם יתרון אותו לא שמטו. טייריס הליברטון הוביל את אינדיאנה עם 22 נקודות ו-9 אסיסטים, בעוד פסקל סיאקם רשם 20 נקודות, 13 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, אך הפייסרס, שהגיעו ללא מספר שחקנים פצועים, לא הצליחו להשלים קאמבק למרות שצימקו את הפער ל-3 נקודות בדקות הסיום.

אטלנטה - יוסטון 120:110

יוסטון המשיכה את פתיחת העונה המושלמת שלה ועלתה למאזן 0:4 עם ניצחון שני ברציפות על אטלנטה, כשהכוכב הגדול היה אלפרן שנגון, שסיפק 29 נקודות, 9 ריבאונדים ו-9 אסיסטים והיה קרוב לטריפל דאבל. קווין דוראנט הוסיף 22 נקודות וג'בארי סמית' ג'וניור תרם 16 נקודות ו-12 ריבאונדים. ההוקס עוד צימקו ל-95:93 בתחילת הרבע האחרון, אך הרוקטס הגיבו בריצת 0:14 ולאחר מכן בריצת 0:8 נוספת, בדרך ליתרון שיא של 22 נקודות. ג'יילן ג'ונסון הוביל את אטלנטה עם 21 נקודות וסי ג'יי מקולום הוסיף 20, אך האורחת לא הצליחה לעצור את ההתפוצצות של יוסטון ברבע האחרון.

ממפיס - יוטה 105:110

ממפיס שמרה על מאזן מושלם מפתיחת העונה עם ניצחון רביעי ברציפות, והשני שלה על יוטה. סדריק קווארד הוביל את הגריזליס עם דאבל דאבל של 16 נקודות ו-11 ריבאונדים, בעוד טיי ג'רום, שהגיע למשחק כמלך הסלים של הליגה אחרי שקלע 45 נקודות מול הג'אז במחזור הפתיחה, הסתפק הפעם ב-15 נקודות ב-4 מ-15 מהשדה והוסיף 8 אסיסטים. ג'יילן וולס תרם 14 נקודות, בעוד קמרון בוזר וג'רמי גרנט הוסיפו 13 כל אחד. ממפיס כבר הובילה ב-16 נקודות ברבע השלישי, אך יוטה, שאיבדה את לאורי מרקאנן וג'ארן ג'קסון ג'וניור לפציעות במחצית הראשונה, חזרה למשחק וצימקה לנקודה בלבד בדקות הסיום. קיונטה ג'ורג' הוביל את המפסידה עם 26 נקודות, אייס ביילי הוסיף 17 נקודות ו-10 ריבאונדים, אך קליעות עונשין של וולס וג'רום הכריעו את ההתמודדות.

וושינגטון - שארלוט 110:103

ברנדון מילר התפוצץ עם שיא קריירה של 39 נקודות והוביל את שארלוט לניצחון שלישי בארבעת משחקיה הראשונים העונה, למרות היעדרותם של קובי ווייט, קון קניפל וגרנט וויליאמס. מילר קלע 27 נקודות בשני הרבעים האמצעיים, בעוד נאז ריד הוסיף 18 נקודות ו-12 ריבאונדים ומוסא דיאבטה תרם 11 נקודות ו-17 ריבאונדים. ההורנטס כבר הובילו 84:98 כשנותרו קצת יותר מ-5 דקות, אך וושינגטון קלעה 5 שלשות וצימקה ל-103:100 בדקה האחרונה, לפני שמילר הבטיח את הניצחון עם נקודות חשובות. אנתוני דייויס הוביל את המפסידה עם 29 נקודות ו-10 ריבאונדים, טריי יאנג הוסיף 22 וקיישון ג'ורג' תרם 20, אך הוויזארדס ירדו למאזן 2:2.

גולדן סטייט - דנבר 114:134