ים מדר ( IMAGO )

מכבי תל אביב מתארחת בשעה זו אצל הכוכב האדום בלגרד במסגרת המחזור השמיני של היורוליג. המשחק, ההתמודדות, שמתקיימת בבלגרד ארנה, מפגישה שתי קבוצות שמנסות לחזור למסלול הניצחונות, כאשר החבורה של עודד קטש רוצה להתאושש משבוע מאכזב ולהשיג את ניצחונה השלישי העונה במפעל.

הצהובים מגיעים להתמודדות במאזן של שני ניצחונות וחמישה הפסדים ביורוליג, לאחר שבמחזור הקודם נכנעו 113:99 לריאל מדריד. עוד קודם לכן ניצחה הקבוצה 88:91 את ולנסיה, אך לא הצליחה לייצר רצף חיובי. גם בזירה המקומית הדברים לא הלכו לפי התוכניות, כאשר בשבת האחרונה הפסידו 93:90 למכבי ראשון לציון לאחר הארכה, למרות קאמבק מפיגור של 20 נקודות. כעת קטש ושחקניו מקווים לשוב למסלול דווקא באחד ממגרשי החוץ הקשים באירופה.

מנגד, הכוכב האדום מגיעה במאזן חיובי של ארבעה ניצחונות ושלושה הפסדים ביורוליג. הסרבים רשמו ארבעה ניצחונות רצופים, כולל 81:90 על פריז ו-82:84 על וילרבאן, אך במחזור האחרון הרצף שלהם נעצר עם הפסד 85:82 לפרטיזן בלגרד לאחר הארכה. מאז, הקבוצה של איבון נבארו הספיקה להתאושש בליגה האדריאטית עם ניצחון 80:81 על איגוקאה, והיא תנסה לנצל את יתרון הביתיות כדי לחזור לנצח גם באירופה.

במפגש האחרון בין הקבוצות, שנערך בפברואר השנה, יצאה מכבי תל אביב עם ניצחון דרמטי 82:83 בבלגרד, כשג'ימי קלארק בלט עם 22 נקודות. במפגש הראשון ביניהן בעונה שעברה היו אלה הסרבים שניצחו 92:99 במשחק הביתי של הצהובים. בסך הכול, מאז הקמת היורוליג, שתי הקבוצות נפגשו 22 פעמים, כאשר הכוכב האדום מחזיקה ביתרון של 13 ניצחונות לעומת תשעה של מכבי.

רבע ראשון: 15:34 לכוכב האדום

חמישיית הכוכב האדום בלגרד: כריס ג'ונס, טייסון קרטר, ג'ורדן נוורה, צ'ימה מונקה וכריסטיאן קולוקו.

חמישיית מכבי תל אביב: קיטון וואלאס, ים מדר, ג'יילן הורד, אושיי בריסט ודניאל תייס.