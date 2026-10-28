גלריה עמנואל שארפ מול ויקטור וומבניאמה ( רויטרס )

משחקי ליגת ה-NBA נמשכו הלילה (בין שלישי לרביעי), ומלבד המשחק הגדול בין פורטלנד ודני אבדיה ללייקרס, נערכו עוד מספר משחקים מסקרנים. סן אנטוניו הביסה את עמנואל שארפ וסקרמנטו, הניקס רשמו ניצחון בכורה העונה על חשבונה של דטרויט ובוסטון ניצחה את ברוקלין, ללא בן שרף ודני וולף, בתום הארכה ודרמה גדולה.

סן אנטוניו ספרס - סקרמנטו קינגס 103:130

הנציג הישראלי שלנו, עמנואל שארפ, קלע 5 נקודות ומסר 2 אסיסטים ב-20 דקות על הפרקט, אך סקרמנטו רשמה הפסד רביעי בארבעה משחקים מאז פתיחת העונה. מנגד, סן אנטוניו השיגה את ניצחון הבית הראשון שלה העונה. ויקטור וומבניאמה הוביל את הספרס עם 29 נקודות ו-10 ריבאונדים, בעוד הקבוצה העלתה את מאזנה ל-2:2 אחרי שפתחה את העונה עם שני הפסדי בית מאכזבים לאוקלהומה סיטי וליוסטון.

ג'וליאן שמפאני הוסיף 26 נקודות, כולל שמונה שלשות מ-13 ניסיונות. הספרס קלעו 17 שלשות מ-37 ניסיונות, יותר מ-15 השלשות שקלעו בניצחונם הקודם, מול דאלאס. דילן הארפר תרם 13 נקודות, שישה ריבאונדים ושישה אסיסטים. כל חמשת שחקני החמישייה של סן אנטוניו סיימו בספרות כפולות, והקבוצה רשמה את התפוקה ההתקפית הגבוהה ביותר שלה העונה. אחרי פתיחה איטית בשני משחקי הבית הקודמים, הספרס קלעו 39 נקודות ברבע הראשון והגיעו ל-80 נקודות כבר במחצית - שיאי עונה מבחינתם ברבע ובמחצית.

וומבניאמה פתח בסערה עם הטבעה אחרי מסירת אלי-אופ, ומיד לאחר מכן דווין ואסל קלע שלשה. הצרפתי סיים את הרבע הראשון עם 15 נקודות, כולל ארבע הטבעות, לאחר שקלע שבע מתוך עשר זריקותיו מהשדה. ואסל פתח עם שלוש שלשות מדויקות משלושה ניסיונות בחמש הדקות הראשונות, וסיים את המשחק עם ארבע שלשות משבעה ניסיונות. וומבניאמה סיים עם 14 קליעות מוצלחות מ-21 ניסיונות מהשדה, והשווה את שיא הקריירה שלו עם תשע הטבעות. אצל הקינגס, דומנטאס סאבוניס בלט עם 20 נקודות, 14 ריבאונדים ושמונה אסיסטים, דיאנדרה האנטר הוסיף 24 נקודות וזאק לאבין סיים עם 22.

עמנואל שארפ ודאהרון פוקס ( רויטרס )

בוסטון סלטיקס - ברוקלין נטס 124:125

איזו דרמה הייתה הלילה בבוסטון. ג'ייסון טייטום קלע סל ניצחון עם הבאזר בסיום הארכה, השלים ערב של 40 נקודות והוביל את הסלטיקס לניצחון על הנטס (ללא דני וולף ובן שרף), שהיה עבור בוסטון ניצחון שלישי ברציפות. טייטום סיים עם 10 קליעות מוצלחות מ-20 זריקות מהשדה, והוסיף 18 קליעות עונשין מ-22 ניסיונות. פול ג'ורג' תרם 20 נקודות ודריק ווייט הוסיף 16 למנצחת, שלא הפסידה מאז שאיבדה יתרון של 22 נקודות במשחק פתיחת העונה מול דטרויט.

מנגד, ברוקלין עדיין מחפשת ניצחון ראשון העונה, וכעת מאזנה עומד על 4:0. מייקל פורטר ג'וניור סיפק 27 נקודות ו-12 ריבאונדים, ג'וליוס רנדל הוסיף 24 נקודות, והרוקי מייקל בראון ג'וניור סיים עם 17. בראון היה זה שכפה הארכה, כשקלע שלשה והשווה ל-114:114, 0.2 שניות לסיום הזמן החוקי. בהארכה הוא החטיא ניסיון ליי-אפ 2.3 שניות לסיום, מה שהותיר לבוסטון הזדמנות אחרונה. טייטום ניצל אותה, קלע זריקה מחצי מרחק ממרחק של כ-5.2 מטרים עם הבאזר והעניק לסלטיקס את הניצחון.

גם בסיום הזמן החוקי קיבלנו דרמה. 33.7 שניות לסיום, טייטום מצא את ווייט שחדר מאחורי ההגנה והטביע, סחט עבירה והשלים זריקת עונשין שהעלתה את בוסטון ליתרון 111:114. שלוש שניות לסיום החטיא מיטשל רובינסון שתי זריקות עונשין, ובכך העניק לברוקלין הזדמנות להשוות - אותה בראון ניצל עם השלשה הדרמטית. אף אחת מהקבוצות לא הצליחה לפתוח יתרון של יותר משמונה נקודות. בוסטון התקשתה מחוץ לקשת במחצית הראשונה, כשקלעה רק שתיים מ-16 שלשות, אך נותרה קרובה וצלפה תשע שלשות מ-22 ניסיונות במחצית השנייה.

ג'ייסטון טייטום חוגג ( רויטרס )

ניו יורק ניקס - דטרויט פיסטונס 97:112

אחרי שלושה הפסדים רצופים בפתיחת העונה, ניו יורק סוף סוף יכולה לחייך. הקבוצה מהתפוח הגדול הנחילה לדטרויט הפסד ראשון העונה והשיגה ניצחון ראשון מאז המשחק החמישי בגמר ה-NBA בעונה שעברה. קארל-אנתוני טאונס היה המצטיין של הניקס עם 27 נקודות ו-20 ריבאונדים, בעוד ג'יילן ברונסון התאושש מפתיחת עונה חלשה וסיים עם 23 נקודות. מיקל ברידג'ס קלע 12 נקודות, כולל ארבע שלשות מדויקות - הראשונות שלו העונה.

ניו יורק פתחה כאמור את העונה עם שלושה הפסדים לפילדלפיה, בוסטון ואורלנדו, ובכך השוותה את מספר ההפסדים שספגה לאורך 19 משחקים בעונה שעברה בדרך לזכייה באליפות. הפסד נוסף היה מעמיד אותה לצד בוסטון סלטיקס של 1969/70, כאלופה השנייה בלבד בתולדות ה-NBA שפותחת עונה במאזן 0:4. המשחק הוכרע ברבע השלישי, אותו ניצחו הניקס 13:37. ברונסון, שקלע רק פעם אחת מתשע זריקות במחצית הראשונה והגיע למשחק עם 39% מהשדה העונה, קלע את שלוש זריקותיו הראשונות ברבע. יחד עם שלשה של ברידג'ס, ניו יורק פתחה בריצת 0:11 ועלתה ליתרון 50:62.

ג'יילן ברונסון מול קייד קנינגהאם ( רויטרס )