גלריה תומאס סטורנסקי ( הפועל תל אביב )

הפועל תל אביב מארחת בשעה זו את אנאדולו אפס במסגרת המחזור השמיני ביורוליג. החבורה של דימיטריס איטודיס, שמקיימת את משחק הבית שלה בארנה בוטבגרד שבבולגריה, מחפשת ניצחון רביעי ברציפות במפעל, אחרי שצברה מומנטום חיובי בשבועות האחרונים בזירה האירופית.

האדומים מגיעים להתמודדות לאחר שנכנעו 70:60 להפועל ירושלים ביום ראשון (25.10) במסגרת המחזור השלישי בליגת העל, ובכך נעצר רצף של חמישה ניצחונות בכל המסגרות. עם זאת, ביורוליג הקבוצה נמצאת בתקופה נהדרת, לאחר שניצחה בשלושת משחקיה האחרונים: 82:100 את בשיקטאש, 81:91 את פנאתינייקוס בחוץ ו-81:90 את וירטוס בולוניה, במשחק שבו זאק לידיי בלט עם 22 נקודות.

מהעבר השני, אנאדולו אפס מגיעה למשחק אחרי שני ניצחונות רצופים ביורוליג, שהעלו אותה למאזן של שלושה ניצחונות וארבעה הפסדים. הטורקים גברו 70:85 על ז'לגיריס קובנה ולאחר מכן ניצחו 80:89 את בשיקטאש, כשקמרון פיין בלט עם 22 נקודות. במשחקם האחרון בליגה המקומית ניצחו 77:93 את קורפז באסקט, והם מקווים להמשיך במומנטום גם מול האדומים מתל אביב.

שתי הקבוצות נפגשו פעמיים בעונה שעברה, ובשתיהן הייתה ידה של הפועל תל אביב על העליונה. במפגש הראשון, שנערך באוקטובר 2025 בטורקיה, ניצחו האדומים 81:87, ובמשחק השני בינואר 2026 השלימו ניצחון נוסף, 66:71, אחרי קאמבק במחצית השנייה. כעת החבורה של איטודיס תקווה לשמור על המאזן המושלם מול היריבה מאיסטנבול.

רבע ראשון: 21:27 להפועל ת"א

חמישיית הפועל ת"א: אלייז'ה בראיינט, אמיר קופי, תומאס סטורנסקי, זאק לידיי ודן אוטורו.

חמישיית אנדולו אפס: ג'ורדן לויד, דריו סאריץ', קולין מלקולם, קמרון פיין וברונו פרננדו.

מלקולם ופיין פתחו עם שתי שלשות של הטורקים, בראיינט קלע בתווך מחצי מרחק, לידיי הוסיף מחוץ לקשת, לויד ענה מנגד עם שתיים, אך האדומים השלימו ריצת 0:8 ועלו ל-8:14. מלקולם וג'ונס קלעו ארבע נקודות, המארחת ענתה עם ריצת 0:6 וזה כבר 12:20 להפועל. ג'ונס וקאבוקלו החליפו סלים, מלקולם קלע מחצי מרחק, ג'רמן צלף שלשה מנגד, הטורקים הגיבו עם ריצת 2:6 קטנה וחתמה את הרבע.

תומאס סטורנסקי ( הפועל תל אביב )

רבע שני: 41:63 להפועל ת"א

ג'רמן פתח עם שתי נקודות, אך אז הטורקים השלימו ריצת 2:9 ונצמדו עד נקודה הפרש בלבד, 30:31 להפועל. בלייקני הלך לעונשין ודייק פעמיים, יוסטה קלע חמש נקודות אישיות, וויינרייט קלע שלשה בתווך, כשאז האדומים השלימו ריצת 4:22 מטורפת וברחו ליתרון דו ספרתי גדול, 39:58. סאריק קלע שתי נקודות בלבן, בראיינט הלך לקו ודייק פעמיים, בלייקני צלף שלשה עם הבאזר וחתם רבע שני ענק.

שחקני הפועל תל אביב ( באדיבות הפועל תל אביב )