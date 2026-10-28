דיוויד רודי ( באדיבות המועדון )

הפועל ירושלים מתארחת בשעה זו אצל לה מאן הצרפתית במסגרת המחזור החמישי ביורוקאפ. החבורה של סשה אוברדוביץ' מגיעה להתמודדות כשהיא מחזיקה במאזן מושלם של ארבעה ניצחונות מארבעה משחקים במפעל, ומקווה להמשיך את פתיחת העונה המרשימה שלה גם באולם אנטארס שבצרפת.

האדומים מהבירה נמצאים בתקופה מצוינת, כאשר במשחקם האחרון ניצחו 60:70 את הפועל תל אביב ביום ראשון ושמרו על מאזן מושלם גם בליגת העל עם שלושה ניצחונות. קודם לכן הביסו 64:100 את ריגה זלי ביורוקאפ, כשקנת' לופטון ג'וניור בלט עם 18 נקודות. בשלושת משחקיהם הקודמים במפעל ניצחו הירושלמים 73:94 את רוסטוק, 64:75 את צדביטה אולימפיה ו-84:85 את בורגוס.

מנגד, לה מאן מגיעה למפגש כשהיא מחזיקה במאזן של שני ניצחונות ושני הפסדים ביורוקאפ. הצרפתים פתחו את הקמפיין עם הפסדים 87:74 לאריס סלוניקי ו-89:83 לטורטונה, אך התאוששו עם ניצחונות 70:82 על רוסטוק ו-66:84 על צדביטה אולימפיה. גם בליגה הצרפתית המגמה חיובית, ובמשחקה האחרון הביסה הקבוצה 72:97 את בולאזאק, ניצחונה השלישי ברציפות בליגה.

הקבוצות כבר נפגשו בעבר במסגרת גביע יול"ב בעונת 2005/06, אז כל אחת הצליחה לנצח בביתה. במפגש הראשון שנערך בצרפת ניצחה לה מאן 66:78, אך במשחק הגומלין בירושלים החזירו האדומים עם ניצחון 84:88. כעת, למעלה מ-20 שנה לאחר אותם מפגשים, הקבוצה מהבירה תקווה להשיג ניצחון ראשון על היריבה הצרפתית במשחק החוץ.

רבע ראשון: 19:21 להפועל ירושלים

חמישייה לה מאן: קרלוס סטיוארט ג׳וניור, לאופול דלאוניי, מוזס ווד, לוקאס דופל, מדיבה דיאבי סיסה.

חמישייה הפועל ירושלים: קני לופטון, ג'יילן סמית', דושאן מילטיץ', דייויד רודי, איתן בורג.

הפתיחה הייתה כולה של האדומים מהבירה, כשנקודות של דושאן מילטיץ' וקני לופטון ג'וניור סידרו יתרון מהיר של 0:4 ו-2:8. עם זאת, היריבה הצרפתית התעוררה במהירות, מחקה את הפער והפכה את התוצאה ל-12:11. עד סיום הרבע המשחק נותר צמוד במיוחד, ובסיומו האדומים מהבירה הובילו בשתי נקודות.

רבע שני: 40:48 להפועל ירושלים