יאיר קרביץ ( רועי כפיר )

הפועל חולון מתארחת בשעה זו אצל ראסטה וכטה הגרמנית במסגרת המחזור השלישי של שלב הבתים בליגת האלופות של פיב"א. החבורה של פרדראג קרוניץ' מגיעה למפגש כשהיא מחזיקה במאזן של ניצחון והפסד במפעל, ומקווה להשיג ניצחון חוץ נוסף שישפר את מצבה בבית ו'.

הסגולים מגיעים למשחק לאחר שניצחו 75:91 את הפועל באר שבע ביום שישי והשיגו את ניצחונם הראשון בליגת העל אחרי שני הפסדים. קלודל האריס ג'וניור בלט עם 22 נקודות, בעוד יאיר קרביץ חילק עשרה אסיסטים. במשחקם האחרון באירופה גברה חולון 84:86 על ספרטק סובוטיצה בסרביה, כשאדאמה סאנוגו הצטיין עם 28 נקודות. קודם לכן הובסה 99:79 בידי שולה הצרפתית.

מנגד, המארחת הגרמנית מגיעה להתמודדות במצב פחות מעודד, לאחר שהפסידה בשני משחקיה הראשונים בליגת האלופות. וכטה נכנעה 96:64 לסובוטיצה ולאחר מכן הפסידה 84:66 לשולה. גם בליגה המקומית היא מתקשה לצבור מומנטום, ובמשחקה האחרון הפסידה 97:88 לטרייר, אחרי שכבר רשמה ניצחון 92:97 על אולם.

למרות שמדובר במפגש הראשון בין הקבוצות במסגרת אירופית רשמית, השתיים כבר נפגשו למשחק הכנה בספטמבר 2024, אז ניצחה חולון 72:74 בגמר טורניר בהונגריה. כעת, הסגולים יקוו לשחזר את התוצאה גם במשחק רשמי ולנצל את פתיחת העונה החלשה של היריבה, שמחפשת ניצחון בכורה בבית.

רבע ראשון: 17:18 לראסטה וכטה

חמישיית הפועל חולון: יאיר קרביץ, סם איוריו, קלודל האריס ג'וניור, ריבאלדו סוארס ואדאמה סאנוגו.

חמישיית ראסטה וכטה: ארמאן פרנקלין, ג׳סטין אדלר-דייוויס, מאט לואיס, טומי קוש וטיבור פלייס.

ארמאן פרנקלין, אקס הפועל עפולה, פתח עם הסל הראשון של ההתמודדות מחצי מרחק. בצד הסגול, קלודל האריס ג'וניור סיפק את הקליעה הראשונה מחוץ לקשת, לאחר שלוש דקות ללא סל של האורחת. פרנקלין המשיך לבלוט בדקות הראשונות וקלע ל-3, בהתקפה הרודפת, טימו לאנמולר דייק גם הוא מהפינה והציב את הגרמנים ביתרון 7:14. אדאמה סאנוגו היה האיש החם של חולוניה עם שמונה נקודות מתוך 13 הראשונות של קבוצתו. חמישה איבודי כדור של המקומיים, אפשרו לחולון להישאר צמוד במאבק ולנצל זאת לחמש נקודות במעברים מהירים.

רבע שני: 39:44 להפועל חולון