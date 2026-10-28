גלריה אילי טמם במאבק עם עילאי אלמקייס ( שחר גרוס )

סיבוב ז' בגביע המדינה נמשך בשעה זו, כשבמוקד בני יהודה מארחת את מ.ס אשדוד במפגש בין שתי מוליכות הליגה הלאומית. במקביל, הפועל רעננה פוגשת את איחוד אום אל פאחם, מ.כ כפר סבא 1928 מארחת את מ.ס קריית ים ומכבי יפו מתמודדת מול עירוני מודיעין. במשחקים נוספים, עירוני נשר פוגשת את הפועל ניר רמת השרון, הפועל בני ג'סר א-זרקא מנסה להפתיע את הפועל כפר שלם והפועל נוף הגליל מארחת את מכבי יבנה.

בני יהודה - מ.ס אשדוד 2:0

בני יהודה מארחת בשעה זו את מ.ס אשדוד למפגש בין שתי מוליכות הליגה הלאומית. השחקנים של אלי לוי, שנצא על הספסל אך לא מנהל את המשחק עקב מחלה, מגיעים לאחר הניצחון 1:5 על קריית ים, כשהם עדיין ללא הפסד בליגה ועם 27 נקודות. האורחת, לה עדיין אין הפסד לידה העונה, מוליכה את הטבלה עם נקודה יותר מהזהובים ומגיעה לאחר ניצחון 0:1 דרמטי על כפר קאסם משער של דור מיכה. לשתיים מחכה מפגש נוסף בליגה כבר ב-2 בנובמבר, אך כעת רק אחת מהן תוכל להמשיך את דרכה בגביע.

ניר ביטון ( שחר גרוס )

אלי לוי וספסל בני יהודה ( שחר גרוס )

שחקני בני יהודה ומ.ס אשדוד בדקת הדומייה לדוד מושביץ ( שחר גרוס )

צוות השיפוט של אביעד שילוח ( שחר גרוס )

אוהדי מ.ס אשדוד ( שחר גרוס )

אוהדי בני יהודה ( שחר גרוס )

דקה 15: הזדמנות גדולה לאשדוד. הבלם מאור ישילרמק הצליח להסתנן לרחבה, כדור רוחב מצא אותו והוא בעט, אבל הגנת בני יהודה הצליחה להסיט את הכדור לקורה.

בן הדדי ( שחר גרוס )

דני עאמר ואיברהים דיאקטיה במאבק גובה ( שחר גרוס )

דקה 49, שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-0:1: כדור גובה הוגבה מצד שמאל לכיוונו של אליה גטהון, שחקן ההתקפה, הגנת בני יהודה הרחיק עד לאילי טמם שבעט מחוץ לרחבה לחיבורים של תומר ליטבינוב והעלה את האורחת ליתרון.

אילי טמם חוגג ( שחר גרוס )

אילי טמם ואדיר לוי ( שחר גרוס )

שחקני מ.ס אשדוד חוגגים ( שחר גרוס )

דקה 51: הזדמנות נהדרת לבני יהודה! התקפה מתפרצת של הכתומים הובלה על ידו של בן הדדי, שפרץ בצד ימין, העביר כדור רחוב בין כל הגנת אשדוד, אבל הוגו דה פלורס נעצר על ידי רזי אבו חמדאן.

הוגו דה פלורס ומוחמד עמאר ( שחר גרוס )

דקה 65, שער! מ.ס אשדוד עלתה ל-0:2: שביט מזל, שעלה כמחליף רק כמה דקות קודם לכן, קיבל מסירה בצד שמאל של הרחבה, עבר את המגן שלו והכניע את ליטבינוב על מנת לתת לאשדוד את השני.

הפועל רעננה - איחוד אום אל פאחם 0:3

הפועל רעננה פוגשת בשעה זו את איחוד אום אל פאחם ומנסה להמשיך את המומנטום מהניצחון 0:1 על הפועל עכו בליגה. הקבוצה של אדם לם מדורגת חמישית בלאומית עם 19 נקודות, ורוצה לתרגם את פתיחת העונה הטובה גם להצלחה בגביע. מנגד, הקבוצה של תומר קשטן מגיעה מליגה א' צפון לאחר ניצחון 1:3 על מכבי אתא ביאליק, שבו חאלד סולימאן כיכב עם שלושער.

דקה 7, שער! הפועל רעננה עלתה ל-0:1: הגבהה נהדרת של מג'ד אגבריה מצד שמאל לכיוון הרחבה הגיעה לדניאל אטלן שהיה לבד ונגח פנימה את הראשון של המארחת.

דקה 28, שער! הפועל רעננה עלתה ל-0:2: דניאל אטלן קיבל כדור על סף הרחבה אחרי איבוד כדור של א.א. פאחם ובעט בעיטה יפה לרשת שהכניעה את עמית סואירי.

דקה 35, שער! הפועל רעננה עלתה ל-0:3: נתי חגאני הוכשל על ידי מוחמד מחאמיד ברחבה וניגש לבעוט את הפנדל בעצמו, שהיה השלישי של המארחת כבר במחצית הראשונה

מ.כ כפר סבא 1928 - מ.ס קריית ים 0:0

מ.כ כפר סבא 1928 מארחת בשעה זו את מ.ס קריית ים, כשעל הקווים שלה עורך עומר פדידה את הופעת הבכורה כמאמן. שחקן העבר, שהיה שותף למסע העליות של קבוצת האוהדים, מקווה להפתיע את היריבה מהלאומית ולהשיג את הכרטיס הבא. מנגד, קריית ים של מאור סיסו מגיעה לאחר התבוסה 5:1 לבני יהודה, ומחפשת התאוששות מהירה שתמנע ממנה אכזבה גם בגביע.

מכבי יפו - עירוני מודיעין 3:1

מכבי יפו פוגשת בשעה זו את עירוני מודיעין, 12 ימים בלבד לאחר המפגש ביניהן בליגה, שבו ניצחה הקבוצה של ערן סאסי 0:2 משערים של עמיר סבג ואורי חסאן. הפעם השתיים מגיעות אחרי תוצאות שונות לחלוטין: יפו של דור אלו מגיעה מעודדת לאחר ניצחון 0:1 על מכבי הרצליה, בעוד מודיעין מנסה להתאושש מהתבוסה 6:0 לבני ריינה. עבור המארחת זו הזדמנות לתקן את ההפסד הטרי למודיעין, כשהפעם על הפרק הכרטיס לסיבוב ח'.

דקה 23, שער! מכבי יפו עלתה ל-0:1: כדור עומק יפה מצא את גיא יצחקי, שגלגל לרשת את הראשון של יפו.

דקה 45, שער! עירוני מודיעין השתווה ל-1:1: אורי חסאן עם דריבל אדיר על סף רחבת ה-16, שאחריו הגיעה בעיטה שלא השאירה סיכוי להראל עטיה והלכה לרשת.

דקה 46, שער! עירוני מודיעין עלתה ל-1:2: הגנת יפו איבדה כדור בחצי המגרש האחורי שלה מחטיפה של עומר סניור, שבישל לירין מכלוף את שער המהפך.

דקה 67, שער! עירוני מודיעין עלתה ל-1:3: עמיר סבג קיבל את הכדור בצד השמאלי של המגרש והוציא כדור יפה מהרגל שהלך לקורה ומשם פנימה

עירוני נשר - הפועל ניר רמת השרון 0:2

עירוני נשר של גל ברשאן מארחת בשעה זו את הפועל ניר רמת השרון, במפגש בין נציגות המחוז הצפוני והדרומי של ליגה א'. נשר מגיעה לאחר שהפכה פיגור לניצחון 1:2 על מכבי נוג'ידאת, בעוד האורחת פותחת פרק חדש עם שלומי דורה על הקווים. המאמן המנוסה החליף את אסי אלימלך לאחר ההפסד למ.ס דימונה, וכעת רמת השרון מנסה להגיב למעידה בליגה עם העפלה לשלב הבא בגביע.

דקה 48, שער! עירוני נשר עלתה ל-0:1: עומרי בן הרוש איבד כדור לספיר רזון, שמסר לעודאי שלעאטה והקפטן כבש את הראשון במשחק.

דקה 72, שער! עירוני נשר עלתה ל-0:2: עוד טעות בהגנה של רמת השרון הובילה לנגיחה למשקוף, כשספיר רזון, מבשל השער הראשון, היה במקום הנכון להכפיל את היתרון.

הפועל בני ג'סר א-זרקא - הפועל כפר שלם 8:0

הפועל בני ג'סר א-זרקא, הנציגה היחידה מליגה ג' שנותרה במפעל, פוגשת בשעה זו את הפועל כפר שלם מהלאומית. הקבוצה של ראזי עמאש משחקת במחוז יזרעאל והעפילה לסיבוב הנוכחי אוטומטית בעקבות הפסקת פעילותה של מכבי אום אל פחם. מנגד, כפר שלם של נועם שוהם מדורגת שלישית בליגה הלאומית עם 23 נקודות ומגיעה עם רצף של חמישה ניצחונות רצופים, כשהאחרון בהם היה 0:3 על הפועל ראשון לציון.

דקה 5, שער! הפועל כפר שלם עלתה ל-0:1: אור דסה בעט מקצה הרחבה כדור שנהדף לא טוב על ידי השוער אופיר אברבנאל ויואב חוניו היה במקום הנכון לגלגל פנימה את הריבאונד.

דקה 20, שער! הפועל כפר שלם עלתה ל-0:2: רום סביץ' פרץ באגף שמאל ומסר מסירת רוחב, שמצאה את יהלי דנון מול שער ריק והוא כבש את השני של האורחת.

דקה 22, שער! הפועל כפר שלם עלתה ל-0:3: התקפה יפהפייה של כפר שלם הסתיימה עם שער, כדור עומק הגיע לאור דסה שבישל לאבובאקר דוסו את השלישי.

דקה 25, שער! הפועל כפר שלם עלתה ל-0:4: יהלי דנור השלים צמד משלו עם בעיטה יפה לפינה הרחוקה של אברנבאל.

דקה 39, שער! הפועל כפר שלם עלתה ל-0:5: דנור הפעם בתפקיד המבשל, כשהוא הוריד כדור לאיבה רנסום ואקס הפועל ירושלים כבש את החמישי.

דקה 54, שער! הפועל כפר שלם עלתה ל-0:6: אור דסה עם כדור עומק יפה שהגיע לאיבה רנסום, החלוץ הסתובב על המקום ובעט לרשת את השישי.

דקה 66, שער! הפועל כפר שלם עלתה ל-0:7: עוד בישול לאור דסה, הפעם הוא מצא את אלכס קסטרו שכבש אחרי כדור עומק.

דקה 75, שער! הפועל כפר שלם עלתה ל-0:8: הפעם אור דסה הוא הכובש, כשהוא סיים מהלך קבוצתי נהדר עם בעיטה לרשת.

תוצאות נוספות:

הפועל עירוני כרמיאל - הפועל אזור 1:0

הפועל נוף הגליל - מכבי יבנה 1:1