מלבד הניצחון הגדול של הפועל תל אביב על אנדולו אפס ביורוליג, עוד שלושה משחקים שוחקו הערב (רביעי) במפעל הבכיר ביבשת במסגרת המחזור השמיני. אולימפיאקוס ניצחה 73:81 את בשיקטאש. בהמשך, ליון וילרבאן ניצחה 75:82 את פרטיזן בלגרד וז'לגיריס קובנה הביסה 74:91 את וירטוס בולוניה.
בשיקטאש - אולימפיאקוס 81:73
היוונים התאוששו מההפסד לפנרבחצ'ה במחזור הקודם עם ניצחון חוץ על הטורקים, שהוכרע ברבע האחרון. בשיקטאש עוד הובילה 67:68, אך אולימפיאקוס הגיבה בריצת 0:11, ברחה ליתרון דו ספרתי ולא אפשרה למארחת לחזור. סשה וזנקוב הוביל את המנצחת עם 16 נקודות, טייריק ג'ונס הוסיף 15 ודונטה הול תרם 14. מנגד, ג'יילן נאוול קלע 15 נקודות וסקוטי ווילבקין הסתפק בחמש.
ליון וילרבאן - פרטיזן בלגרד 75:82
הצרפתים הכריעו את ההתמודדות עם רבע אחרון מצוין ורשמו ניצחון ביתי על הסרבים. וילרבאן פתחה טוב יותר, הובילה 19:22 בסיום הרבע הראשון וירדה להפסקה ביתרון 32:36, אך פרטיזן הפכה את התוצאה עם 20:27 ברבע השלישי ועלתה ל-56:59. המארחת הגיבה עם 16:26 בעשר הדקות האחרונות והבטיחה את הניצחון. פטי מילס וטרמונט ווטרס הובילו עם 14 נקודות כל אחד, כשהאחרון הוסיף שבעה אסיסטים. מנגד, קייל הייז סיים עם 15 נקודות ושמונה ריבאונדים.
וירטוס בולוניה - ז'לגיריס קובנה 91:74
הליטאים הפכו פתיחה חלשה לניצחון חוץ משכנע בזכות מחצית שנייה מצוינת. בולוניה הובילה 14:22 בסיום הרבע הראשון, אך ז'לגיריס הגיבה עם 13:23 ברבע השני וירדה להפסקה ביתרון 35:37. האורחת המשיכה עם 18:28 ברבע השלישי, ברחה ל-53:65 והגדילה את הפער בעשר הדקות האחרונות בדרך לניצחון. יונאס ולנצ'יונאס בלט עם דאבל דאבל של 17 נקודות ו-11 ריבאונדים, בעוד דריק אלסטון ג'וניור הוביל את האיטלקים עם 18 נקודות וטימי פרייזר הוסיף 14.