מלבד הניצחון הגדול של הפועל תל אביב על אנדולו אפס ביורוליג, עוד שלושה משחקים שוחקו הערב (רביעי) במפעל הבכיר ביבשת במסגרת המחזור השמיני. אולימפיאקוס ניצחה 73:81 את בשיקטאש. בהמשך, ליון וילרבאן ניצחה 75:82 את פרטיזן בלגרד וז'לגיריס קובנה הביסה 74:91 את וירטוס בולוניה.

מלבד הניצחון הגדול של הפועל תל אביב על אנדולו אפס ביורוליג, עוד שלושה משחקים שוחקו הערב (רביעי) במפעל הבכיר ביבשת במסגרת המחזור השמיני. אולימפיאקוס ניצחה 73:81 את בשיקטאש. בהמשך, ליון וילרבאן ניצחה 75:82 את פרטיזן בלגרד וז'לגיריס קובנה הביסה 74:91 את וירטוס בולוניה.

מלבד הניצחון הגדול של הפועל תל אביב על אנדולו אפס ביורוליג, עוד שלושה משחקים שוחקו הערב (רביעי) במפעל הבכיר ביבשת במסגרת המחזור השמיני. אולימפיאקוס ניצחה 73:81 את בשיקטאש. בהמשך, ליון וילרבאן ניצחה 75:82 את פרטיזן בלגרד וז'לגיריס קובנה הביסה 74:91 את וירטוס בולוניה.

היוונים התאוששו מההפסד לפנרבחצ'ה במחזור הקודם עם ניצחון חוץ על הטורקים, שהוכרע ברבע האחרון. בשיקטאש עוד הובילה 67:68, אך אולימפיאקוס הגיבה בריצת 0:11, ברחה ליתרון דו ספרתי ולא אפשרה למארחת לחזור. סשה וזנקוב הוביל את המנצחת עם 16 נקודות, טייריק ג'ונס הוסיף 15 ודונטה הול תרם 14. מנגד, ג'יילן נאוול קלע 15 נקודות וסקוטי ווילבקין הסתפק בחמש.

היוונים התאוששו מההפסד לפנרבחצ'ה במחזור הקודם עם ניצחון חוץ על הטורקים, שהוכרע ברבע האחרון. בשיקטאש עוד הובילה 67:68, אך אולימפיאקוס הגיבה בריצת 0:11, ברחה ליתרון דו ספרתי ולא אפשרה למארחת לחזור. סשה וזנקוב הוביל את המנצחת עם 16 נקודות, טייריק ג'ונס הוסיף 15 ודונטה הול תרם 14. מנגד, ג'יילן נאוול קלע 15 נקודות וסקוטי ווילבקין הסתפק בחמש.

היוונים התאוששו מההפסד לפנרבחצ'ה במחזור הקודם עם ניצחון חוץ על הטורקים, שהוכרע ברבע האחרון. בשיקטאש עוד הובילה 67:68, אך אולימפיאקוס הגיבה בריצת 0:11, ברחה ליתרון דו ספרתי ולא אפשרה למארחת לחזור. סשה וזנקוב הוביל את המנצחת עם 16 נקודות, טייריק ג'ונס הוסיף 15 ודונטה הול תרם 14. מנגד, ג'יילן נאוול קלע 15 נקודות וסקוטי ווילבקין הסתפק בחמש.