מחזור אמצע השבוע בליגה האיטלקית נמשך גם היום (רביעי) עם עוד שלושה משחקים, כשרגע לפני הדרבי בשבת בין מילאן לאינטר, הרוסונרי איבדו יתרון מול בולוניה והפסידו, בעוד שהנראזורי ניצלו פעמיים וניצחו לבסוף. בנוסף, פארמה ואודינזה נפרדו בתיקו.
ונציה - אינטר 2:0
אלילת המזל נמצאת לצד האלופה, שביכולת רחוקה ממשכנעת, הצליחה להשיג שלוש נקודות נוספות, רגע לפני הקרב הכי חשוב שלה בליגה מול היריבה העירונית מילאן. הקבוצה מעיר השוקעת הצליחה למצוא את הרשת פעמיים, אבל שערים של ליון לאוברבך ואקור אדאמס נפסלו. לבסוף, היו אלו שני שערים עצמיים מרגלו של מתיאס מורנו (80') וראשו של רדואן חלחאל (82') שהעניקו ניצחון יקר לאורחת.
מילאן - בולוניה 4:2
מפח נפש גדול לרוסונרי, שכבר ביצעו מהפך במהלך ההתמודדות נגד הרוסובלו, אבל הפציעות והסגל הקצר הכניע את המארחים. אחרי שצמד של אלפאדג'ו סיסה (14', 27') הוביל למהפך כשסמואל אמבנגולה העניק לאורחת את היתרון הראשון בדקה ה-8, החילופים הכפויים של רובן אמורים הובילו לקומדיה של טעויות בהגנה, כשעצמי של דוידה ברטסאגי בדקה ה-61 העניקה שוויון, ובהמשך אמבנגולה דאג לחגוג שלושער עם עוד שני שערים מהירים (62', 68') ולהנחיל למילאן את הפסד הליגה הראשון שלה העונה.
תוצאה נוספת:
פארמה - אודינזה 0:0