מחזור אמצע השבוע בליגה האיטלקית נמשך גם היום (רביעי) עם עוד שלושה משחקים, כשרגע לפני הדרבי בשבת בין מילאן לאינטר, הרוסונרי איבדו יתרון מול בולוניה והפסידו, בעוד שהנראזורי ניצלו פעמיים וניצחו לבסוף. בנוסף, פארמה ואודינזה נפרדו בתיקו.

מחזור אמצע השבוע בליגה האיטלקית נמשך גם היום (רביעי) עם עוד שלושה משחקים, כשרגע לפני הדרבי בשבת בין מילאן לאינטר, הרוסונרי איבדו יתרון מול בולוניה והפסידו, בעוד שהנראזורי ניצלו פעמיים וניצחו לבסוף. בנוסף, פארמה ואודינזה נפרדו בתיקו.

מחזור אמצע השבוע בליגה האיטלקית נמשך גם היום (רביעי) עם עוד שלושה משחקים, כשרגע לפני הדרבי בשבת בין מילאן לאינטר, הרוסונרי איבדו יתרון מול בולוניה והפסידו, בעוד שהנראזורי ניצלו פעמיים וניצחו לבסוף. בנוסף, פארמה ואודינזה נפרדו בתיקו.

אלילת המזל נמצאת לצד האלופה, שביכולת רחוקה ממשכנעת, הצליחה להשיג שלוש נקודות נוספות, רגע לפני הקרב הכי חשוב שלה בליגה מול היריבה העירונית מילאן. הקבוצה מעיר השוקעת הצליחה למצוא את הרשת פעמיים, אבל שערים של ליון לאוברבך ואקור אדאמס נפסלו. לבסוף, היו אלו שני שערים עצמיים מרגלו של מתיאס מורנו (80') וראשו של רדואן חלחאל (82') שהעניקו ניצחון יקר לאורחת.

אלילת המזל נמצאת לצד האלופה, שביכולת רחוקה ממשכנעת, הצליחה להשיג שלוש נקודות נוספות, רגע לפני הקרב הכי חשוב שלה בליגה מול היריבה העירונית מילאן. הקבוצה מעיר השוקעת הצליחה למצוא את הרשת פעמיים, אבל שערים של ליון לאוברבך ואקור אדאמס נפסלו. לבסוף, היו אלו שני שערים עצמיים מרגלו של מתיאס מורנו (80') וראשו של רדואן חלחאל (82') שהעניקו ניצחון יקר לאורחת.

אלילת המזל נמצאת לצד האלופה, שביכולת רחוקה ממשכנעת, הצליחה להשיג שלוש נקודות נוספות, רגע לפני הקרב הכי חשוב שלה בליגה מול היריבה העירונית מילאן. הקבוצה מעיר השוקעת הצליחה למצוא את הרשת פעמיים, אבל שערים של ליון לאוברבך ואקור אדאמס נפסלו. לבסוף, היו אלו שני שערים עצמיים מרגלו של מתיאס מורנו (80') וראשו של רדואן חלחאל (82') שהעניקו ניצחון יקר לאורחת.